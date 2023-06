Elecciones 2023: fórmulas confirmadas y las incógnitas en el cierre de listas

Los frentes electorales tendrán horas agitadas hasta que el reloj marque las 00, ya que en ese momento cerrará el plazo para inscribir precandidaturas, y recién después podrá clarificarse el panorama electoral.

Tal como establece el calendario electoral, este sábado vence el período para anotar postulaciones para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo 13 de agosto.

Luego de las idas y vueltas en Unión por la Patria, que mostraron el nivel de tensión interna que registra el oficialismo, todo apunta a que ya no habrá ningún cambio de último momento y la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi será inscripta ante la Justicia Electoral.

Según dio a conocer el líder de la UTEP, Juan Grabois, su precandidatura será ratificada, tras haberse bajado para apoyar la frustrada postulación del ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y luego haberse subido nuevamente al ver que el tigrense había sido ungido.

Sin embargo, todavía resta conocer quién será el compañero de fórmula del referente social, en caso de que se confirme y se inscriba su precandidatura presidencial.

En la vereda de enfrente, Juntos por el Cambio tiene, por el momento, dos fórmulas confirmadas: el binomio integrado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; y el conformado por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ex diputado nacional de la UCR Luis Petri.

En horas del mediodía, el diputado nacional de la UCR Facundo Manes dio a conocer que finalmente no se presentará en las PASO de Juntos por el Cambio. Así, la única incógnita que queda es ver si ratifica sus intenciones la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, quien deslizó que competirá. .

En tanto, La Libertad Avanza hace varias semanas confirmó que buscará dar el batacazo con la fórmula integrada por los diputados nacionales Javier Milei y Victoria Villarruel.

Otra de las incógnitas que terminó de resolverse en la mañana de este sábado fue que el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, confirmó sus intenciones de competir para romper la grieta con el espacio Hacemos por nuestro país y eligió al diputado nacional Florencio Randazzo como compañero de fórmula.

Nuevamente, la Izquierda competirá dividida en tres frentes y presentará, de acuerdo a lo anunciado hasta el momento, cuatro fórmulas.

En el Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FITU) se espera que sean ratificada la interna entre los binomios Myriam Bregman-Nicolás del Caño y Gabriel Solano-Vilma Ripoll; así como Política Obrera irá con Marcelo Ramal-Patricia Urones; y el Nuevo MAS tendrá la boleta con Manuela Castañeira-Lucas Ruiz como postulantes a Presidenta y vice.

Por su parte, Libres del Sur, liderado por Humberto Tumini, había anunciado que irá a las PASO con la fórmula Jesús Escobar- Marianella Lezama Hid.

El frente peronista Principios y Valores competiría con el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, aunque todavía no se anunció a su compañero de fórmula: uno de los que suena para el lugar es el secretario general de APOPS, Leonardo Fabre. Además, no se debe descartar que aparezca alguna otra fórmula de partidos o alianzas menores.

