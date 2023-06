“Hacen falta paritarias y una mesa de diálogo con las comunidades”

Especial para La Nueva Mañana

CONFLICTO EN JUJUY

Los violentos acontecimientos que dieron inicio hace apenas días atrás en la norteña provincia de Jujuy distan mucho de ser producto de una casualidad o una suma de causas coincidentes que de modo caprichoso han conducido a la provincia a vivir el estado de convulsión y zozobra que angustia a sus ciudadanos y a gran parte de la población argentina. Lejos de ser un estado de situación ocasional lo acontecido en Jujuy es producto de un ensayo general de las acciones represivas que el programa de JxC tiene preparado para implementar inmediatamente asumido un presidente de Argentina proveniente desde su espacio político. Así lo dejaron en claro los principales candidatos de dicha coalición en la conferencia de prensa brindada el martes 20 de junio. En la citada conferencia los más destacados miembros de la coalición (JxC) cerraron filas respaldando, sin cuestionamiento alguno, el accionar de las fuerzas represivas jujeñas comandadas por el gobernador jujeño, Gerardo Morales. Esto fue así porque –como lo expresamos en la nota del viernes 16 de junio pasado- la provincia norteña opera como campo experimental para medir las reacciones de la ciudadanía respecto de hasta qué punto -y de qué modo- dicha sociedad tiene tolerancia para soportar la pérdida de derechos democráticos básicos, por las buenas y/o por las malas. Es probable que Morales no mensurara correctamente la reacción de los diversos sectores de la sociedad jujeña para con dos puntos centrales de sus últimas decisiones de gobierno: Morales falló en los cálculos de reacción popular para con el intento de avasallamiento y pérdida de derechos, y para con la reacción de la gente ante el accionar violento de las fuerzas de seguridad provinciales.

Jujuy como botón de muestra

El estado de violencia en Jujuy -provocada por el gobernador jujeño mediante la utilización de sus fuerzas de seguridad- no es más que una operación mediante la cual se le quiso mostrar al resto del país la impiadosa metodología que se tiene preparada para un próximo posible gobierno de JxC que incluye –tal como se vio en Jujuy- arrestos y allanamientos arbitrarios (sin mediar orden judicial alguna), traslados de personas -capturadas por personal uniformado- en vehículos particulares sin identificación institucional alguna, agresión a periodistas y detenciones al voleo de turistas, personas con capacidades diferentes, y transeúntes comunes y corrientes. Así las cosas si acaso Morales logra sobrevivir políticamente al trance que desencadenó en su casa quizás su imagen -como hombre de mano dura e impiadoso – se logre anclar en el colectivo imaginario (de la parte de la sociedad gustosa de este tipo de gobernante) como una de las alternativas exitosas para formar parte de un futuro posible poder ejecutivo nacional. En caso contrario –de tener que ceder Morales a la presión popular- su experimento será visto (por la parte de la sociedad aludida anteriormente) como un fracaso y posiblemente sepulte su carrera política dentro de JxC. Posiblemente también algún sector de la coalición (más posiblemente el larretismo) revalúe el tenor de su discurso en lo referente a la promesa del uso de métodos represivos extremos para controlar la protesta social.

Ojos que no ven…

Para llevar adelante su experimento político y social en Jujuy uno de los apoyos más significativos con que cuenta Morales -al igual que todo JxC- es la colaboración de los grandes medios de comunicación, los cuales prácticamente desatienden por completo a la represión estatal violenta –y muchas veces ilegal- imperante en Jujuy. La Nueva Mañana contactó a la diputada nacional por el PJ de Jujuy María Carolina Moisés a fin de obtener un panorama general del estado de situación en la provincia norteña, y de los motivos que lo provocaron.

-¿Cómo y qué dio inicio a esta serie de incesantes manifestaciones populares de reclamos y protestas por parte del pueblo en contra del gobierno provincial jujeño?

-Lo que dio inicio fue el reclamo docente desde hace más de 15 días con las nuevas autoridades del Cedems (Centro de Enseñanza Media y Superior) que lideraron el reclamo salarial apoyado por la sociedad jujeña en su conjunto

¿Cuáles son los principales reclamos que realizan los diferentes sectores sociales jujeños a las autoridades gubernamentales provinciales?

-Los principales reclamos son la cuestión salarial de los docentes y la de todos los estatales provinciales. Hace ocho años que no hay paritarias en Jujuy, y los empleados están cansados. Los aumentos se han dado de modo arbitrario, sin mesa de negociación. Los docentes jujeños son de los peores pagos en todo el país. Otro fuerte reclamo es por la reforma constitucional, porque Morales intentó colar por debajo la restricción a la protesta social. Por otra parte, no se aclara cual va a ser el destino de los recursos naturales provinciales como el agua y el litio y las tierras, en esto se ven afectados seriamente los pueblos originarios, su enojo es por esa situación; además porque la reforma solo tuvo un proceso de 15 días, fue exprés, no se debatió ningún tema con seriedad, profundidad, ni escuchando a todos los sectores involucrados

-¿Cómo es la situación parlamentaria en cuanto a una oposición al gobierno de Morales y sus embestidas constantes contra los derechos constitucionales?

-El gobernador tiene casi todos los diputados provinciales propios, lo cual dificulta cualquier tipo de control sobre su gobierno. Cree tener la suma del poder en sus manos y eso lo conduce a llevar adelante muchas irregularidades, como una reforma constitucional en un plazo ridículo -de tan solo 15 días- insuficiente para debatir las modificaciones que van a regir los destinos de la provincia por los próximos 50 años.

-¿Qué debiera acontecer para lograr un acuerdo que apacigüe la situación provincial?

-Debería haber paritarias para los estatales para negociar su salario y conformar una mesa de diálogo con las comunidades y el pueblo en general. Además creo que debería reconsiderar la nueva constitución.

Se ha hecho saber que a los manifestantes se los sanciona económicamente. ¿Es así? ¿Funciona un sistema de multas para los manifestantes?

-Es un mecanismo extorsivo que usa el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, desde hace varios años ya. En democracia no se puede multar a quien se manifiesta, eso no lo podemos vivir en estos días.

-¿Cuán importante es el litio para Jujuy? ¿Traerá prosperidad para los jujeños?

-Pasa que el litio es mineral estratégico (la tonelada ronda los 40 mil dólares), por ello, para que traiga prosperidad para los jujeños es clave que se implementen mecanismos para darle valor agregado -como lo hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología con las baterías-. Jujuy no tiene política para eso, solo es extracción sin participación de las comunidades ni de los pueblos aledaños.

¿Por qué la situación de convulsión social en Jujuy cuenta con una mínima y a veces distorsionada exposición mediática? ¿Las fuerzas de seguridad han agredido a periodistas?

-Porque el gobierno de Morales no quiere que los medios cubran las represiones. Y sí, ha habido periodistas de Télam y de varios otros medios que han sido violentados.

