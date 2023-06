"Chiche" Duhalde anunció que será candidata por la lista de Schiaretti

En una entrevista radial, la ex senadora Hilda "Chiche" Duhalde anunció que encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de la alianza "Hacemos por Nuestro País", que impulsa el goberndor Juan Schiaretti, tras el frustrado ingreso a Juntos por el Cambio.

"He tomado una decisión que para mí es importante, porque no me gusta borrar con el codo lo que escribo con la mano. Ante un ofrecimiento de Schiaretti, he decidido ir como primera diputada nacional mujer, representando a la provincia de Buenos Aires", anunció.

Respecto de un eventual acuerdo del gobernador de Córdoba con Horacio Rodríguez Larreta, manifestó: "Yo voy a acompañar a Schiaretti en las decisiones que tome, porque siempre he hablado de la necesidad de acuerdos. El que gane no va a poder gobernar si no hay acuerdos parlamentarios previos en políticas de Estado".

CHICHE Y SCHIARETTI:

Compañeros/as hoy anunció mi candidatura como diputada Nacional. A seguir trabajando!

Podes escuchar la nota acá! — Hilda Chiche Duhalde (@chicheduhalde) June 17, 2023

Indicó que no recibió ofrecimientos desde Juntos por el Cambio ni el Frente de Todos para integrar sus listas, aunque expresó que no podría integrarse a la fuerza que gobierna actualmente el país. "El PJ (Partido Justicialista) bonaerense ha sido usurpado por La Cámpora y nos quedamos sin partido", afirmó críticamente y en la misma línea, explicó que acompaña a Schiaretti porque es un candidato peronista.

"Quiero demostrarle a la sociedad que el peronismo no es el kirchnerismo", expresó y pese a que Cristina Fernández anunció que no será candidata, reveló que le gustaría enfrentarla en los comicios, como una revancha por el resultado de 2005.

En el mismo tono, manifestó enfática: "Quiero estar en un espacio peronista. Si ese espacio se va a ampliar para que el kirchnerismo y La Cámpora desaparezcan de nuestra tierra, voy a colaborar".

Y finalmente, dijo que si gana, defenderá a las mujeres desde su banca en el Congreso y cuestionó al movimiento feminista que conquista derechos en los últimos años y se erige como un faro a nivel global: "Las mujeres más pobres no son las que salen a desnudarse, a ponerse en tetas y romper todo, defendiendo la igualdad. Las mujeres más pobres son las que están sufriendo en sus casas, por falta de alimento y porque son golpeadas".

