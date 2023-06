Bullrich dijo que JxC mantuvo su "característica identitaria" al no sumar a Schiaretti

La dirigente indicó que no va a revelar todavía su compañero de fórmula presidencial y contó que "no lo tiene decidido todavía".

La precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, consideró que la coalición mantuvo su "característica identitaria" en el cierre de alianzas electorales, al no incluir al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti en sus filas y aseguró que en esta campaña "hará política de verdad", al responderle a las críticas que formuló la fundadora de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrio, sobre las posturas que tiene el sector del PRO que respalda la postulación de la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri.

"Se respetó la característica identitaria de JxC. Eso fue algo que estuvo en duda una semana antes. Se ratificó el hecho de que íbamos a cuidar a nuestros protagonistas. Era importante que cuidáramos a los dirigentes que están recorriendo cada parte de nuestro territorio, especialmente en la provincia de Córdoba", sostuvo Bullrich en declaraciones para Radio Rivadavia.

Sobre los dichos de Carrió, quien la semana pasada sostuvo que hay sectores del PRO identificados con el expresidente Mauricio Macri y Bullrich que pretenden ganar las elecciones para instaurar un "orden" basado "en la represión y el ajuste", la precandidata aseguró que "no hay que discutir" con la exlegisladora nacional.

"Quero hacer política de Verdad. Si llegamos al Gobierno no será para que la Argentina esté igual. Vamos a tratar de lograr equilibrio fiscal para que el estado no pese sobre la cabeza de los argentinos", aseveró.

Para la precandidata, la plataforma que presentó ayer JxC es algo que está "trabajado y discutido", y se trata de "un acuerdo político de todos" los espacios que integran la coalición opositora.

"Quién las gane va a tener un espacio político para decir que ganó porque explicitó un programa o una acción somo cómo mejorar Argentina", sostuvo Bullrich.

Finalmente, la dirigente indicó que no va a revelar todavía su compañero de fórmula presidencial y contó que "no lo tiene decidido todavía". "Hay que guardarse la carta hasta último momento, todavía no lo voy a decir", concluyó.

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: