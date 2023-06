Juez: “Los vecinos de los barrios se sienten olvidados por el gobierno"

El candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Luis Juez, dialogó este sábado con vecinos de distintos barrios de la Capital provincial.

En ese ámbito señaló: “Ya hemos comentado que en el interior la gente está fastidiosa por todas las necesidades que tiene y la falta de respuesta del estado pero en nuestra segunda recorrida por Capital, vemos que el humor de la gente no es distinto", afirmó.

En esa misma linea expresó: "Los vecinos están cansados de que le tomen el pelo y le hagan creer que todos vivimos en el casco céntrico donde está la plaza San Martín, la Colón y todos esos lugares que han arreglado. En esta recorrida he podido comprobar, una vez más, que los vecinos de los barrios se sienten olvidados por este gobierno. Y tienen razón, cómo no se van a sentir olvidados si a 20 cuadras del centro de cordones pintados, la realidad es otra totalmente distinta a la que se muestra en los spots publicitarios", manifestó Juez en Barrio Talleres este sábado en una de las paradas de su recorrida de hoy .

“Estamos a quince días de que esta provincia pueda empezar a cambiar en serio. A muy poco de que los cordobeses que no tienen salud, educación, seguridad tengan por lo menos la posibilidad, la esperanza, de que alguien se ocupe de las respuestas que no llegaron en estos 25 años de gobierno peronista", insistió.

"Nadie puede creer que lo que no hicieron en todos estos años lo vayan a cumplir ahora. ¿Cuántos años tiene que estar un gobernante al frente de la provincia para saber si es capaz o no? 25 años es toda una vida. Nuestros hijos no conocen otra cosa que ellos prometiendo lo que nunca van a cumplir", continuó el candidato a gobernador de Frente por el Cambio en su recorrida de hoy por distintos puntos de la capital.

La jornada del sábado fue intensa para Juez quien recorrió la Seccional 13, barrio Yofre, General Savio, Liceo Segunda Sección, Ayacucho y Los Álamos. Lo acompañaron los candidatos a legisladores provinciales Viviana Martoccia, Nancy Almada, Alejandra Ferrero y Sebastián García Díaz, el legislador provincial Marcelo Cossar y el Concejal Ricardo Aizpeolea entre otros dirigentes de Juntos por el Cambio.

Este domingo la actividad del Candidato continuará en horas de la tarde por la Seccional Octava recorriendo los barrios Palmar y Yofre Sur.