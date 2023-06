De Loredo prometió instalar mil refugios en las paradas de colectivo

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo, estuvo con los vecinos de Barrio Obrero, Los Naranjos, Ameghino Sud, y Parque Vélez Sársfield dialogando sobre los principales problemas de cada barrio y transmitiendo sus propuestas.

“El tema más grave en Córdoba es la inseguridad y esta gestión decidió mirar para otro lado en el principal problema de los vecinos. Se repite en cada barrio que visitamos, no importa la zona, el poder adquisitivo ni el tamaño. Claro que un intendente no puede resolver la inseguridad, pero lo que no puede hacer es desentenderse del tema y así es como lograron que en tres años los cordobeses no puedan salir de su casa, disfrutar de los espacios públicos, tomarse el colectivo para ir a trabajar, sin que le roben. Nosotros tenemos la decisión y el compromiso de trabajar este tema desde varias perspectivas”, enfatizó de Loredo.

Explicó: “Una de ellas tiene que ver con mejorar las condiciones en las que los cordobeses esperan por el colectivo. Córdoba tiene 5.200 paradas, pero tan solo 450 cuentan con refugios. Proponemos en cuatro años instalar mil nuevos refugios seguros, amigables y accesibles. Contarán con puertos de carga para celulares, conexión a internet, cámaras de seguridad, botones antipánico y serán controladas por el centro de monitoreo. El objetivo es que los vecinos puedan esperar el colectivo sin miedo a que los asalten”.

“Contarán también con carteles informativos sobre el tiempo exacto de llegada de las unidades de las líneas de colectivo, para dotar de mayor previsibilidad al sistema público de transporte y así favorecer su elección por parte de los vecinos”, remarcó.

Finalmente, sostuvo: “Mejorar las paradas permite que los ciudadanos tengan condiciones de espera más confortables, estén al resguardo de las inclemencias climáticas y esperen en forma segura”.