El “Matador” en Córdoba: su estatua, Argentina y el hambre de gloria

-Mario, ¿por qué pensás que las nuevas generaciones que no te vieron jugar se te acercan a pedirte fotos?

-Y debe ser por el FIFA (risas). Algunos se me acercan y me recuerdan los comentarios de los jueguitos y de repente me imitan, me hacen reír. No me creo más de lo que soy, siempre fui así.

Con su humor particular y simplicidad nítida en cada contestación, el campeón del mundo Mario Alberto Kempes sigue con los pies en la tierra. Y eso que Córdoba lo ha homenajeado ahora con una estatua que simboliza el gol de la final a los holandeses en el Mundial ’78 para ganar la primera Copa del Mundo, y también su nombre bautiza el estadio principal de la provincia. De todas maneras, camina por su Bell Ville natal como un vecino más y por Córdoba busca más privacidad, esa que nunca consigue porque la gente lo sigue para una foto o un autógrafo.

“Lo sorprendente son los niños”, agrega el “Matador”. “Muchos no me vieron jugar y me agradecen con el corazón. Lo bueno es que los padres o abuelos les han transmitido lo que logramos y después se ponen a ver videos nuestros en You Tube, para intentar vivir lo que sintió la sociedad argentina en el ’78, y la alegría que le dimos al pueblo en tiempos difíciles. Es un verdadero honor para mí que las nuevas generaciones no nos olviden y nos pongan también en el lugar de ídolos, justo en tiempos donde la televisión viaja por todo el mundo en un segundo, ventaja que los campeones del ’78 no tuvimos”, añade, como un sabio analista, al mismo estilo que lo hace en los comentarios de partidos para una de las cadenas de deportes más importantes del mundo.

Kempes participó del lanzamiento formal de Córdoba para convertirse en sede del Mundial 2030

“Todos los que alguna vez hicimos un gol, lo primero que nos nace es salir y abrazar al cielo, y es bueno que esta estatua pueda simbolizar eso, el momento más genuino y feliz del fútbol, un abrazo al cielo”.



Una estatua como símbolo del fútbol de Córdoba.

La excusa del diálogo fue la inauguración de su estatua, obra diseñada con chatarra reciclada por parte del artista Simón Ibañez Durán, ubicada precisamente en la rotonda que da paso al acceso Sur del estadio que es su homónimo. Y de paso Kempes participó del lanzamiento formal de Córdoba para convertirse en sede del Mundial 2030, si es que Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay ganan la compulsa para organizar la copa a 100 años de la primera edición, con homenaje a la primera sede, que dio paso a estos espectáculos que paralizan al mundo cada cuatro años.

“Espero dar el puntapié inicial para esa fecha en este estadio, pero sobre todo, ojalá pueda caminar para ese tiempo (risas). Faltan siete años todavía, quiero estar, por supuesto, pero esta gestión recién comienza, Córdoba tiene todo para ser sede: hospitalidad, tecnología y uno de los mejores estadios del mundo que cima lleva mi nombre”, confesó.

-Argentina fue campeón del mundo en Qatar y el desafío es ahora mantenerse…

-Y no marearse, pero el fútbol es tan complejo y tan competitivo que conviven muchas realidades, muchos incidentes que desde afuera de un vestuario no se entienden o no dimensionan. Egos, personalidades diferentes, objetivos colectivos, hay de todo. Creo que Argentina tiene un gran técnico como Lionel Scaloni para apuntar a corregir las futuras falencias; al grupo se lo ve unido. Seguro van a volver a ser protagonistas.

-A ustedes les ocurrió, ganaron en el ’78 pero en el Mundial de España ’82 no pudieron repetir la producción, de hecho se volvieron en cinco partidos…

-Y si uno supiera que va a ganar siempre… A decir verdad, hay que saber convivir con la gloria, no es fácil, es un compromiso, una responsabilidad, a veces la presión te supera y a otros los relaja. Creo que eso nos pasó a nosotros a pesar de que perdimos con un tremendo Brasil y con Italia, el que fue campeón del mundo. La derrota en el debut con Bélgica nos condicionó pero sin dudas no llegamos con la mejor preparación. No hubo tanto tiempo. Y ahora los tiempos son así, se juntan a jugar un mundial cinco días antes. Hay que acostumbrarse a ir a ganar siempre, espero este grupo lo entienda.

-¿En qué aspectos hay que trabajar?

-En no caer en el hambre de gloria, seguro ya lo están tratando desde el cuerpo técnico. Estoy seguro que van a seguir las satisfacciones. Se viene la Copa América y estaremos a la altura, sobre todo por Lionel Messi, que siempre mantiene ese espíritu guerrero que lo caracteriza por sobre el resto. Es un luchador, un ganador, seguro que en Miami va a relajarse un poco pero lo importante es que se sienta feliz. Desde ese sentimiento va a prevalecer el mejor Messi, sin dudas.

El "Matador" se hizo un tiempo para visitar la práctica de Talleres. Foto: prensa Talleres.

-Nunca mostraste una posición en favor de la utilización del VAR…

-A ver, la herramienta vino a dar justicia al fútbol y a decir verdad, se viene fallando mucho en ese sentido, pero lo peor de todo es la demora que hay entre cada decisión. No se puede perder 10 minutos entre imágenes y discusiones, se enfrían los equipos, impacienta a la gente… la verdad, es necesario corregir esto por el bien del espectáculo. Así no le sirve a nadie.

“Córdoba tiene todo para ser sede del Mundial 2030: hospitalidad, tecnología y uno de los mejores estadios del mundo que encima lleva mi nombre”.

Argentina 2030

Una vez finalizada la invitación y postulación de Córdoba como sede del mundial 2030, Kempes fue optimista con una potencial designación: “Se hicieron los pases formales, todavía falta mucho pero es una forma de decir presente y dar a conocer la voluntad de esta provincia. Cuenta con uno de los mejores estadios del mundo, me ha tocado recorrer varios lugares y el Kempes no tiene nada que envidiarle a otras sedes. Tiene aforo, tecnología, es una alegría que podamos volver a tener un mundial en esta tierra”, bregó el “Matador”. “En el ’78 no nos tocó jugar en Córdoba, vaya a saber si el destino tiene preparado esa sorpresa. Pero lo importante es que se está invirtiendo para que todo sea posible”,dijo.

Kempes recibió el reconocimiento del Gobierno de Córdoba.

“Instituto está pagando su novatada, pero tiene material para salir adelante”

Dentro de la conversación mientras camina desde su estatua al recinto principal de la Agencia Córdoba Deportes, Mario Kempes se permitió un comentario futbolero sobre los equipos cordobeses. “A Talleres lo veo muy bien, se nota su ambición de ser dirigencial, de querer ser protagonista, de a poco se va ganando ese lugar”. Sobre Belgrano fue más cauto: “Supo aprovechar sus momentos y de repente se encuentra entre los primeros puestos, no sé cómo terminará esa historia, pero el campeonato que vienen realizando es más que importante”.

Claro, no le faltaron palabras de aliento para su Instituto, donde tuvo sus orígenes, deseando que salga pronto de la zona del descenso: “Lo que le ocurre es normal, cuando uno cambia de torneo, está pagando su “novatada”, hay partidos donde mereció mejor suerte, pero esa falta de experiencia a veces te juega una mala pasada. Igual creo que tiene material para salir adelante. Me veo los partidos y los resúmenes, siempre estoy al tanto del fútbol argentino y de los cordobeses también”.

