“Urge aumentar los presupuestos provinciales en educación y salud”

Científica prestigiosa, la doctora en Matemáticas Esther Galina, actual docente de Famaf e investigadora del Conicet, participará en las próximas elecciones provinciales como candidata a legisladora por el espacio Creo en Córdoba de Todos. “Me siento identificada con el proyecto que representa actualmente Cristina Fernández, y Creo en Córdoba de Todos es la única propuesta en Córdoba en ese sentido”, le dijo a La Nueva Mañana.

Ciencia y política

-¿Cómo es que una científica se involucra en política?

-Y por qué no debería interesarse una científica en la participación política… Entiendo que siendo una ciudadana comprometida, desde mi rol de científica puedo aportar mucho a la sociedad -a partir de mi experiencia y mis conocimientos- y a la construcción de una provincia y un país mejor.

¿Cuáles inquietudes la llevaron a participar en política de modo activo y partidario?

- Yo vengo de familia militante, y actúo en la política universitaria desde antes de 1983. En 1983 fui parte de la organización del centro de estudiantes del IMAF –y fui presidenta en 1984-. Luego de desempeñarme en varios cargos de gestión logré convertirme en la primer decana mujer de Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (Famaf). Siempre he estado involucrada en la gestión y en la política.



¿Qué es lo que la atrajo para acceder a ser candidata en las próximas elecciones provinciales en representación del espacio Creo en Córdoba (Cec)?

-El ver que nuestro país requiere cambios profundos para un buen vivir en sociedad, y que el proyecto que representa Cristina Fernández es hoy el que se acerca más a mi perspectiva, y que ese proyecto está en peligro si no lo defendemos y ponemos el cuerpo para que el proyecto que representa Macri no siga destruyendo a nuestra provincia -y a nuestro país-. Además, por haber pocas personas del mundo académico dispuesto a contribuir desde este lugar, considero que mi participación puede brindar aportes desde otra perspectiva.



-¿Cómo y por qué se produjo su arribo a CeC?

-Entiendo que fui convocada como representante del sector científico y académico por mi historia militante en la UNC y por mi paso en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.



¿Cómo se define políticamente?

- Me siento identificada con el proyecto que representa actualmente Cristina Fernández, y Creo en Córdoba de Todos es la única propuesta en Córdoba en ese sentido. Los partidos mayoritarios se están peleando por ver quién está más cerca del macrismo, y si algo tengo claro es que nuestra provincia debe tener una opción por fuera del macrismo: esa opción es Creo en Córdoba.

¿Cuáles son los mayores riesgos que corren los cordobeses ante un triunfo electoral del oficialismo o de JxC?

- En particular, en Córdoba, pienso que se ahondaría el sufrimiento de la gente de menos recursos; porque no hay apuesta –en Hacemos Unidos por Córdoba ni en JxC- para sostener el personal que garantice las políticas indispensables para la población -en salud, en contención de las infancias y juventudes, en gestores tecnológicos, en formadores, etc.-. Y a nivel nacional un triunfo de la derecha va a implicar mayor desigualdad social, menor distribución de la riqueza entre los trabajadores y los que menos tienen, peores condiciones en salud y educación para las jóvenes generaciones, mayor dependencia de otros países, y pocos recursos para el desarrollo científico y tecnológico.



¿Cómo pueden la ciencia y la tecnología acercarse a los territorios para procurar el buen vivir de las personas?

-Se pueden hacer muchísimas cosas y de las más variadas. En la provincia de Córdoba hay por lo menos 14 universidades e instituciones universitarias, con lo cual hay una masa crítica impresionante que puede aportar a las soluciones de los problemas en los distintos territorios. Pero para eso hace falta una articulación entre el sector científico y tecnológico, los gobiernos -provinciales, municipales y comunales- con el sector social y productivo. Esto se puede ver en gran escala a nivel provincial o en pequeña escala a nivel barrial o comunal. Para todas las áreas y problemáticas hay conocimiento del saber científico que pueda conjugarse con el saber popular para aportar a los problemas concretos de la gente. Pero para ello debe haber decisión política de abordarlos.

¿Por qué el cordobés tendría que votar a CeC y, particularmente, a Esther Galina?

-Porque hacen falta voces que provengan del sector científico-tecnológico, porque hay mucho para aportar conociendo el sector desde dentro; y porque es imprescindible que la voz de esta importante posición política –de gran envergadura nacional- esté representada en la Legislatura. Me presento como candidata porque puedo llevar adelante esta voz, que no es solamente la mía propia.

¿Usted considera que la universidad está aislada del cotidiano de la gente?

Las universidades siguen sus propias lógicas, son comunidades muy particulares. Desde la Reforma (1918) hay movimientos para que las universidades atiendan -contribuyendo- a los problemas de la sociedad, pero falta mucho por hacer. Sabemos que es necesaria una mayor industrialización en nuestra provincia, porque son los ámbitos de producción los que ofrecen mayor generación de empleo -y es el sector que mejor remuneraciones paga, casi el doble que el agropecuario-. Las universidades pueden contribuir a ese desarrollo, pero son los gobiernos los motores principales para que se produzca la articulación entre los distintos sectores para producir mejoras -productivas y sociales- que beneficien a más personas.

Medidas y propuestas

¿Puede expresar algunas propuestas concretas que desde CeC entiendan que requieren una inmediata aplicación en la provincia?

-Bueno, en lo referente educación y salud –principalmente- son imperiosos unos aumentos de presupuestos para esas áreas. En educación la ley establece un 35% y solo se destinó el 21%, proponemos otorgar, al menos, lo establecido por ley. Algo similar con salud, actualmente es 7,5 siendo que alcanzó el 10%. Urge en estas áreas rápidamente, por lo menos, recuperar lo perdido. Desde CeC también proponemos elaborar un plan estratégico provincial en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) que aborde los grandes problemas provinciales, entre ellos el problema ambiental. Fortalecer la pequeña y mediana industria, pero también las economías populares o comunitarias organizadas en cooperativas o empresas familiares. Crear centros de innovación y desarrollo conformes a los desarrollos regionales o necesidades sectoriales, específicos con especialistas en las áreas productivas para dar valor agregado de calidad a las producciones existentes y futuras. Fortalecer los grupos de investigación de reciente formación y los involucrados en problemas estratégicos. Estimular las infancias y juventudes en la formación científica y tecnológica, fortaleciendo los programas de Feria de Ciencias y Clubes de Ciencias Comunitarios.

