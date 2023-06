Schiaretti: “Yo no pertenezco ni voy a pertenecer a Juntos por el Cambio”

"Yo no pretendo armarle problema a nadie, sostengo como precandidato a presidente para dejar atrás largos años de decadencia", dijo.

El gobernador Juan Schiaretti dejó habilitada la nueva urbanización del barrio Ranqueles, en la ciudad de Río Cuarto, una obra que beneficia a 150 familias y que significó una inversión de $452.043.529.

En ese marco, en una conferencia de prensa, se refirió al acercamiento con Juntos por el Cambio. El gobernador expresó: "Yo no debo opinar lo que dicen los distintos políticos. Yo no pertenezco a Juntos por el Cambio ni voy a pertenecer a Juntos por el Cambio, somos el peronismo antikirchnerista. Una cosa es una alianza que engloba a varios partidos y otra cosa es formar parte de un partido, yo soy parte del peronismo no kirchnerista".

Además, agregó: "Yo no pretendo armarle problema a nadie, simplemente sostengo como precandidato a presidente, que Argentina, para dejar atrás largos años de decadencia y de atraso, precisa un gobierno de unidad nacional, precisa superar la maldita grieta y precisa imponer la cultura de la producción y el trabajo".

"Se están peleando como perro y gato los dirigentes políticos y la gente sigue teniendo muchos problemas y parece que no se ocupan de los problemas de la gente", sumó.

Inauguró la urbanización del barrio Ranqueles

El proyecto de provisión de infraestructura se encuentra finalizado y contempló la intervención de 7,5 hectáreas. Para la realización de la obra, la Provincia financió el 70% de la inversión y el Municipio el 30% restante.

“Esta es una obra ejecutada con las ideas de los vecinos, del Municipio y de la Provincia”, dijo el gobernador. “Son obras que tienen que ver con la dignificación social de las familias, con mejorarle el hábitat a las barriadas más populares y humildes”.