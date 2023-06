Con nombres definidos, comenzó la carrera hacia el Palacio 6 de Julio

Especial para La Nueva Mañana

A priori sin el febril movimiento que antecedió la definición a nivel provincial, la oficialización de candidatos y candidatas para los comicios en la Municipalidad encuentra un escenario poco frecuente en la ciudad, con dos elecciones importantes en apenas un mes. Será un parteaguas en la política cordobesa del siglo XXI, aunque la sensación que flota en el ambiente es que hay mucho de maquillaje y poco de reforma profunda. “Gatopardismo”, diría Giuseppe de Lampedusa.

Cuestión de estrategias

Tras negociaciones que se observaban tensas puertas adentro del oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba, el desdoblamiento de los comicios fue la estrategia elegida por el gobernador Juan Schiaretti para acomodar los melones de la mejor manera de cara al final de la primera época del PJ cordobés al frente de Casa de Gobierno. Esta disputa por la sucesión, que algo de parecido tiene que ver con la magistral serie Succession, muestra otro escenario extraño y anunciado: por primera vez desde 1998, ni José Manuel de la Sota ni Schiaretti estarán en la cabeza de la fórmula. De hecho, el elegido, Martín Llaryora, está lejos de ser un hombre del riñón de los socios fundadores.

Dato no menor a la hora de la estrategia y el armado de listas en distintos estamentos, ya que lo que se presenta como una apertura hacia nuevos espacios tiene mucho sabor a necesidad de partner del naciente llaryorismo de hacer base por fuera del ex Hacemos por Córdoba. A no confundirse, el cordobesismo peronista también necesitaba, a juzgar por los movimientos, de una “actualización doctrinaria”.

Tanto en provincia, con la radical Myrian Prunotto, como en la Municipalidad, con Javier Pretto (¿ex? PRO), el correlato quedó claro respecto de la consolidación del cordobesismo.

Daniel Passerini y Javier Pretto

Aguas más calmas

A diferencia de lo que sucede en la disputa por el Panal, en el Palacio 6 de Julio la definición de los nombres tuvo mucha más tranquilidad. El efecto Pretto fue reabsorbido por Juntos con la esperada pero no sorpresiva conformación de Rodrigo de Loredo.

Al lado del diputado radical estará Soher El Sukaria. La también diputada ostenta un activo que en Córdoba cotiza: ser PRO pura. Desde sus inicios como legisladora provincial, la dirigente siempre estuvo en la primera línea cambiemita, codo a codo con Mauricio Macri. Con habilidad supo mantenerse al margen de las peleas internas sin resignar el sueño de ser la primera intendenta de la ciudad con intervenciones estridentes que le ganaron sus minutos en televisión nacional. La referencia tiene como link el momento en el que le dijo al actual ministro Sergio Massa, en plena pandemia, “no sabemos qué mierda nos van a poner”, en referencia a las recién llegadas vacunas Sputnik V contra el coronavirus.

En política, si las coincidencias son pocas, las casualidades son aún menores. Así como a nivel provincial, los dos principales frentes presentan binomios formados por peronistas (a la cabeza) y radicales (como vice), en la ciudad los dos postulantes a manejar el Concejo Deliberante tendrán la marca amarilla.

Otra muestra más de que dios no juega a los dados

Donde tampoco se juega a los dados es en las encuestas. Ambos candidatos muestran sondeos que les benefician, amparados en conocimiento de territorio e imagen. Aunque las cartas no se muestran, en el oficialismo apuestan a reforzar la presencia de Passerini junto a Llaryora y Schiaretti durante el operativo triple candidatura. “Que los soportes sean altos para romper las resistencias”, señaló alguien enamorado del lenguaje del trading. De hecho, un trabajo propio muestra al viceintendente superando por cuatro puntos a De Loredo, mientras achica distancias desde diciembre. En medio de sus 60 propuestas por día hasta los comicios, el diputado radical, por su lado, descansa en un “colchón no menor a 10 puntos”, más allá del lastre, muy lejano, de las gestiones de Ramón Mestre (h).

La disputa por la lista de concejales

No obstante, por más que desde ambos sectores se apuren en exhibir calma y concordia, la disputa por contener a los distintos sectores que conforman los frentes está lejos de ser tranquila. Por conformación, ambos espacios deben estirar al máximo las tolerancias para que “todos los mundos” quepan en los 18 lugares expectables del CD. Como bien reza la Carta Orgánica, la lista ganadora se llevará 16 bancas. Sin embargo, se espera que dirigentes con peso propio sean de la partida y luego peguen el salto al gabinete. En el oficialismo debe haber lugar para adláteres de Alejandra Vigo, el propio Passerini, Pretto, Diego Casado y Marcelo Rodio, mientras que De Loredo buscará calmar a propios radicales y El Shukaria buscará armarse de un núcleo de propios que le permita tener algo de autonomía y hacer su juego.

De esta manera, la oficialización de los nombres de los candidatos y candidatas para la carrera hacia el puesto mayor al frente de la Municipalidad, marca el ingreso a la parte más caliente del calendario político electoral provincial. Será la conclusión de casi dos años de acomodamientos y reacomodamientos, alianzas y disputas intestinas en las cuales los lastimados y desencantados se hicieron sentir. Restará saber, cuando cordobeses y cordobesas acudamos a las urnas, si la “agenda” de la dirigencia se aproxima en algo a la que tiene la ciudadanía.

Lapicero y demás

De cualquier manera, nada ni nadie está exento de un roscazo de sábado por la noche. Sobre todo en el kirchnerismo local, que tras el cimbronazo que significaron las quejas de Olga Riutort en contra de la inscripción de la alianza Creo en Córdoba definirá a último momento el nombre de la cabeza de la boleta, más los concejales. Uno de los postulantes que con más fuerza recorrió los corrillos fue el de Francisco Tammarit, ex rector de la UNC. Otro que también está presente es el de Martín Fresneda. Sin embargo, no terminan de cerrar, por lo que una incógnita se cierne en torno a la presentación de la lista. “Vamos a tener candidatos”, aseguró Federico Alesandri, el candidato a gobernador por el espacio. El sábado a la medianoche se develará la incógnita.

