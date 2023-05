El Gobierno habilitó en el país la venta libre de la "pastilla del día después"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmó una resolución que actualiza el "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE)" de acuerdo a directrices de la Organización Mundial de la Salud, y otra que permite ampliar el acceso a la Anticoncepción Hormonal de Emergencia (AHE) para su venta libre en farmacias sin receta médica, se informó oficialmente.

Las resoluciones refuerzan las políticas públicas sanitarias establecidas en la Ley Nacional 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, a la atención posaborto y la Ley Nacional 25.673 de Salud Sexual y Reproductiva.

En este sentido, la ministra de Salud destacó "la sinergia tan potente y la mirada optimista de todas y todos los que trabajan para conquistar estos derechos".

Y consideró que estas resoluciones "no solo son un avance en el plano simbólico sino que, además, son herramientas concretas para implementar las leyes en espacios donde surgen dificultades".

Luego, resaltó el rol de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) como un "actor fundamental para derribar barreras y garantizar derechos", y añadió que "tenemos un protocolo actualizado y el equipo comprometido por lo que espero que el año que viene nos encuentre celebrando más derechos".

Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado celebró las nuevas normativas y subrayó que "siguen los lineamientos de la OMS para ampliar el acceso a derechos".

La nueva edición del "Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE)" busca garantizar la calidad de las prácticas y la disponibilidad de los mejores estándares de atención en todo el país.

A la vez, actualiza el texto de acuerdo a las "Directrices 2022 de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

Cambios en la legislación

Con las modificaciones, se producen al menos cuatro cambios significativos en relación a las recomendaciones de la OMS, las cuales recomiendan que se elimine la criminalización del aborto y se aborde, en todos los casos, desde una política sanitaria, al tiempo que se insta a que los países desistan de criminalizar efectivamente a las personas que interrumpen o ayudan a interrumpir un embarazo.

También reconocen que el personal médico de todas las especialidades pueda participar en el proceso de acceso a abortos seguros si tienen el entrenamiento adecuado y proponen eliminar todos los requisitos que no resulten clínicamente necesarios para la seguridad de la práctica del aborto.

A su vez, la nueva normativa permite la disponibilidad de la Anticoncepción Hormonal de Emergencia (AHE), que desde ahora será posible adquirirla en las farmacias sin necesidad de contar con una receta.

Desde la cartera de Salud destacaron que la AHE constituye un respaldo de urgencia y seguro con más del 90% de efectividad si se toma durante las primeras 12 horas luego de una relación sexual sin protección, si falló el anticonceptivo o si se usó de modo inadecuado, o si se salió o se rompió el mismo, o luego de una relación sexual forzada.

En este marco, la ministra firmó -además- otra resolución que aprueba el Manual Clínico "Atención integral de la salud ante situaciones de violencia por motivos de género. Herramientas para equipos de salud", y los "Lineamientos para la detección y atención de lesiones vinculadas a las violencias por motivos de género en la consulta odontológica".

Pastilla del día después

Con respecto a la disponibilidad de la Anticoncepción Hormonal de Emergencia (AHE), desde el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba indicaron a LNM que siempre se exigió receta para su venta, -pese a que algunas farmacias no cumplían con este protocolo- por lo que la medida de Salud lo que hace "es blanquear", esa situación.

Si la venta se hace sin receta, muchas veces se realiza sin el prospecto con información sobre el procedimiento de la ingesta o las contraindicaciones, por lo que la resolución apunta a corregir esa situación que se produce en la práctica.

En ese marco, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Germán Daniele, valoró la resolución y agregó que existe, además, la necesidad que "haya un compromiso general" para que cierto tipo de medicamentos, no se vendan "tan livianamente ni por unidad".

Con respecto al artículo 2 de la resolución, que regula la publicidad al público de la "pastilla del día después", Daniele consideró acertada que decisión que la ANMAT consensue con los laboratorios: "Al ser un producto de venta libre está habilitado para hacer publicidad, y me parece que está bueno que se consensue entre la ANMAT y los laboratorios, para no fomentar su uso, ya que tiene contra indicaciones y no son menores".

