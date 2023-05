Realizaron un pañuelazo en reclamo de la “efectiva implementación” de la IVE

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizó este martes un "pañuelazo" frente al Ministerio de Salud porteño, en reclamo de “la efectiva implementación” de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el distrito.

La protesta se realizó hacia las 19 en la sede de la cartera sanitaria, ubicada en la calle Bolívar 1, del centro porteño, donde las participantes se congregaron con los característicos pañuelos verdes y pancartas alusivas.

Si bien, “cada vez más servicios garantizan abortos de calidad y con perspectiva de derechos”; por otro lado, “a diario nos contactan mujeres y jóvenes denunciando dilaciones en la atención, faltante de medicamentos, circuitos de aborto clandestinos, espacios de atención violentos y hasta venta ilegal de misoprostol”, señaló una de las expositoras al inicio del acto.

Respecto a la línea telefónica nacional 0800-222-3444 de salud sexual y reproductiva, sostuvieron que "urge robustecerla para que brinde respuestas prontas y ofrezca la articulación necesaria" para los usuarios.

"Demandamos un Estado laico que garantice los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía sobre nuestros cuerpos, deseos, sexualidades y proyectos de vida sin injerencia de las iglesias ni de los sectores fundamentalistas y religiosos", enfatizaron.

"Iglesia y Estado, asuntos separados, niñas, no madres, efectivo cumplimiento de la ESI laica, científica y no binaria, ni muertas ni presas. Y como toda declaración terminamos con nuestro triple lema, "Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. ¡Gracias!", destacaron en una de las alocuciones del encuentro, que se realizó sobre la vereda de Rivadavia de la sede de Gobierno porteña.

La Campaña también expresó que “aún hay barreras, dilaciones y objetores de conciencia que obstaculizan el acceso a la práctica”, por lo cual siguen reclamando a "los Gobiernos nacionales, provinciales y locales presupuestos adecuados para la conformación de equipos de salud que estén capacitados y que garanticen la práctica".

“Además, demandamos la formación de profesionales y la provisión del instrumental necesaria para implementar la técnica AMEU (aspiración manual endouterina) en todos los centros de salud para quienes la soliciten”, subrayó.

“Asimismo, consideramos necesaria una urgente campaña de difusión que informe el aborto como un derecho, pero además cómo y dónde solicitarlo, para que el acceso sea equitativo y sin barreras en todo el país”, agregó el colectivo.

"Estamos en una avanzada realmente antiderecho de personajes tremendos como Javier Milei, que dice que es una agenda post marxista cuando la ley de implementación sexual integral implica que muchos chicos y chicas puedan denunciar situaciones de violencia sexual que viven gracias a que recibieron esa educación en las escuelas", advirtió.

Barry también cuestionó el "el bajo presupuesto en la salud pública, que es propio de quienes nos gobiernan. Hay una realidad, hoy es el día de acción de la salud de las mujeres y una salud pública de calidad no está garantizada porque se privilegia en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que uno de los primeros lugares en donde pega es en la salud pública y sobre todo en las mujeres, que son las más afectadas".

Fuente: Télam.

