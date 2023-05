Massa acuerda con empresas chinas el desembolso de U$S924 millones

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció en el cierre de su primera jornada en China la llegada al país de U$S 924 millones, a los que definió como "desembolsos que a corto plazo nos alivian las reservas", una cifra resultante de la suma de las inversiones comprometidas por el grupo Ghezouba y la compañía eléctrica State Grid.

"Estamos peleando cosas que tienen que ver con el día a día de la Argentina pero que también ayudarán al próximo Gobierno y a las próximas generaciones", destacó Massa en diálogo con la prensa, y remarcó que "es importante acordar cosas que sirven para el presente pero también es importante tener mirada estratégica para el desarrollo".

Los casi U$S 1.000 millones que fortalecerán las reservas provienen, en primer lugar, de la decisión de Ghezouba de desembolsar U$S 524 millones para la continuidad de las obras en la represa Jorge Cepernic, en Santa Cruz; a ese aporte se le sumará una nueva inversión de la misma empresa, por U$S 70 millones, para construir plantas depuradoras de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) en las ciudades bonaerenses de Laferrere y El Jagüel.

Por su parte, State Grid resolvió financiar el proyecto AMBA 1 para la distribución de energía eléctrica en la región metropolitana por un monto de U$S 330 millones, lo que permitirá sumar líneas de alta tensión y crear un anillo de seguridad que evite apagones en las viviendas de alrededor de 8 millones de habitantes.

Con los nuevos proyectos de inversión ligados a Aysa y a la energía eléctrica, junto con el desembolso de los U$S 524 millones que restaban para completar lo que la constructora china se había comprometido en las represas de Santa Cruz, la expectativa de la cartera de Economía es fortalecer las reservas en un plazo de alrededor un mes y medio.

"Hoy es un buen día porque avanzamos no solamente en los desembolsos que a corto plazo nos alivian las reservas, sino que además a largo plazo arreglan la luz de ocho millones de personas, el agua y las cloacas a 1.600.000 personas, que resuelven el tema de la generación eléctrica, generación energética por vías renovables y que nos permiten generar más competencia para el segundo tramo del Gasoducto", amplió Massa.

La mención al gasoducto Néstor Kirchner fue otra de las claves de la jornada, porque en otra de las reuniones del día el titular del Palacio de Hacienda analizó con los directivos de la empresa Power China la participación de que esa compañía en la licitación que se anunció para el mes de agosto con el objeto de construir el segundo tramo de esa obra.

En los intercambios con esa compañía se resaltaron las tres variables que tendrá el proceso licitatorio para definir un ganador, las condiciones de obra, tubería y financiamiento, una cuestión en la que conversaron el economista jefe adjunto de Power China, Ji Xiaoyong, y por la Argentina el propio Massa junto con el director nacional de Proyectos con Financiamiento Externo Bilateral, Matías Mana.

La saga de reuniones había comenzado a las 18 de China (las 7 de la mañana en la Argentina) con el encuentro con las autoridades del Grupo Ghezouba para monitorear la situación de las represas y acordar cómo retomar el financiamiento, una cuestión en la que los chinos habían planteado la necesidad de recibir un informe técnico sobre la factibilidad del proyecto tras la aparición de una falla geológica.

Fuente: Martín Piqué, enviado especial/Télam

