Luis Juez aseguró que aumentará un 50 por ciento el presupuesto de seguridad

Este martes, el senador Luis Juez expuso sobre las estrategias de gobierno de Juntos por el Cambio, cuya boleta encabeza como candidato a gobernador de la provincia para las elecciones a celebrarse el próximo 25 de junio.

En lo que fue la presentación de lo que llamó “el primer tramo de propuestas”, Juez explicó en qué consiste el “Plan Paz y Seguridad” que llevará adelante ser ungido gobernador. En el hotel Quinto Centenario, un auditorio colmado por dirigentes y candidatos de todas las fuerzas que integran la alianza opositora, escuchó los lineamientos generales del plan de seguridad que elaboró su equipo de asesores.

"No vinimos a inventar la pólvora, pero sí tenemos un diagnóstico fruto de un trabajo responsable de mucha gente", arrancó. Agregó que "es un tema del que nadie se hace cargo", y lo que se expone "es apenas una primera presentación, con miradas y soluciones que vamos a llevar adelante".

Sobre el rol de ,os intendentes respecto a la seguridad, dijo: "Lo hablé con Rodrigo (de Loredo), porque puede pasar que los intendentes quieran involucrarse, "y no nos alcanza con que la Constitución diga que el tema seguridad importa facultades reservadas al gobernador".

"No hay una encuesta o relevamiento que se haga donde el tema seguridad no esté en primer lugar. Córdoba tiene un montón de problemas, de dolores, pero la seguridad es la primera preocupación de los cordobeses", subrayó.

El ex intendente capitalino provocó los primeros aplaudos cuando de manera encendida dijo "yo voy a ser el ministro de Seguridad", agrehando que no desatenderá la cuestión "como lo han hecho los gobiernos de (José Manuel) de la Sota y (Juan) Schiaretti en estos 24 años", que sólo dieron "respuestas espasmódicas" frente a algunos acontecimientos". Y prometió aumentar un 50 por ciento el presupuesto asignado a la seguridad.

"No vamos a dar golpes bajos"

Tras proyectar un video con imágenes editadas de noticieros locales o cámaras de seguridad, Luis Juez dijo que no dará "golpes bajos", en tanto podría haber mostrado cosas peores, "que suceden todos los días".

"Queremos ser prudentes sobre un tema donde la política no quiere hablar, no hurgaremos en la carroña", dijo, y sostuvo que "una de cada dos familias sufrió un delito en el último año, 20 delitos por hora son denunciados en la provincia, pero la mayoría de los delitos no son denunciados, la estadística dice que el sólo el 30 por ciento es denunciado por los cordobeses, y menos del 1,6 por ciento de los delitos terminan con un preso en la cárcel según datos del Ministerio Público Fiscal".

Seguidamente, remitió a la situación que se vive en Rosario. "Quiero que sepamos la gravedad del problema, pero está pasando y el estudio dice que no estamos miuy lejos de Rosario", sin abundar en detalles que sustenten su concliusión.

Recursos humanos para lucha contra el delito

"Con los 9,5 millones de dólares que gastó el gobierno provincial en la compra de un helicóptero, usado sólo para supervisar la construccipón de la avenida Circunvalación, podríamos haber adquirido 900 patrulleros, ¡imagínense lo que hubiera sido para los municipios del interior, con personal especializado para darle tranquilidad!", sostuvo el candidato a gobernador de JxC.