En Córdoba, Morales y Manes enviaron una imagen de unidad de la UCR

Los precandidatos presidenciales del radicalismo, Gerardo Morales y Facundo Manes, se mostraron juntos en Córdoba al encabezar un encuentro partidario, donde buscaron enviar un mensaje de unidad en el partido y hacia adentro de Juntos por el Cambio (JxC), marcado por un fuerte internismo en el PRO.

Morales y Manes, los dos lanzados a la disputa por la Casa Rosada desde el radicalismo, dieron comienzo así a una jornada que se desarrollará entre viernes y sábado en la Universidad Nacional de Córdoba, en el denominado "Encuentro Programático" y donde los equipos técnicos del radicalismo debatirán políticas sobre economía, relaciones exteriores, políticas sociales, justicia y seguridad, entre otros temas.

"Logramos la foto que otros partidos no sé si pueden", bromeó Morales al compartir escenario con Manes en el inicio de la jornada de debate.

Desde el punto de vista político, el encuentro radical sirve como relanzamiento del partido rumbo a las presidenciales, en un contexto de Juntos por el Cambio marcado por las fuertes internas dentro del PRO.

A la hora de dar las palabras de bienvenida, Morales resaltó que "la UCR es la única fuerza política que tiene territorio, un comité y equipos de trabajo en cada una de las provincias argentinas", en un mensaje hacia sus socios de la coalición opositora.

El gobernador jujeño también apuntó que "estamos al borde, al límite, con una inflación impresionante y un Gobierno liderado por Cristina Kirchner, que es responsable, que nos hizo retroceder".

"Acá también hay un ciclo cumplido", dijo Morales

Sobre la situación política de la provincia de Córdoba, Morales evaluó que "acá también hay un ciclo cumplido", en alusión al Gobierno de Juan Schiaretti, y afirmó que "llega el cambio con nuestro candidato (a la gobernación) Luis Juez y con (Rodrigo) De Loredo en la ciudad (de Córdoba)", para los comicios provinciales del 25 de junio próximo.

En su discurso, Morales llamó a "no gastar lo que no tenés" en un contexto de "una sociedad que se ha derechizado" y que pretende "un Estado moderno y no ausente, como ocurre ahora".

El precandidato presidencial también cuestionó al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, y dijo que "está desquiciado, y cabalga entre el odio y la violencia".

"Es un peligro, es perverso que siga con esos mensajes y hacia los jóvenes", argumentó el titular del radicalismo.

A la hora de fijar prioridades que tendrá el próximo Gobierno, Morales apuntó a "poner en marcha un programa macroeconómico que resuelva el primer problema, que es la inflación", y dijo que "con estos niveles de anarquía en la economía, de pérdida de confianza, de inflación, es imposible proyectar".

Morales propuso "un Estado moderno, de una agenda moderna, que es lo que hacemos en Corrientes, en Mendoza y en Jujuy", al aludir a los distritos gobernados por la UCR.

El gobernador jujeño dijo que quiere impulsar el "Pacto por el Conurbano Bonaerense", al sostener que "el conurbano bonaerense no se puede gobernar solo con el Gobierno provincial".

"Necesitamos un plan que integre una política nacional conjuntamente con el gobierno provincial y los gobiernos locales para que resolvamos los problemas de infraestructura social básica, de inseguridad, de la falta de salud, de la falta de educación", resumió.

Al ampliar la idea de los atributos de la UCR y para diferenciarse del PRO, dijo que el radicalismo es "la única fuerza política, además, que tiene territorio; el peronismo también, pero dentro de Juntos por el Cambio el radicalismo le aporta federalismo a Juntos por el Cambio".

"Hoy tenemos un gobierno liderado por Cristina Fernández de Kirchner, que es la responsable de todo este engendro que se armó y que nos hizo retroceder como país y como sociedad", expresó al cuestionar al Gobierno nacional.

En este punto dijo que se trata de "un Gobierno que se pelea interiormente" y "pierde de vista lo más importante, que es la gestión y que es lograr soluciones para el pueblo argentino. Ese ciclo se ha acabado, se ha cumplido".

En la reunión están presentes figuras del radicalismo, legisladores e invitados de varias disciplinas.

Entre los asistentes estaban Gastón Manes (Titular de la Convención Radical), Agustín Campero (Presidente de la Fundación Alem), Ricardo Gil Lavedra, Eduardo Levy Yeyati, Carla Carrizo, Henoch Aguiar, Fabio Quetglas, Martín Rapetti, Javier González Fraga y Adolfo Rubinstein.

"Una nueva Argentina necesita de un radicalismo renovado"

Por su parte, Facundo Manes aseguró que "no podemos resignarnos a elegir entre los que mienten y los que roban".

"Una nueva Argentina necesita de un radicalismo renovado, moderno, que mire más al futuro que al pasado; un radicalismo donde los liderazgos individuales nunca estén por encima del interés de todos los argentinos", expresó el diputado nacional en la apertura del encuentro.

"Los argentinos tenemos que llevar adelante un plan de desarrollo que duplique las exportaciones y reduzca drásticamente la pobreza", aseguró.

"No nos podemos resignar a elegir entre los que mienten descaradamente y los que nos roban el futuro todos los días. Es con trabajo como vamos a salir adelante. Los radicales supimos atravesar momentos difíciles de nuestra historia. Somos capaces de hacerlo, y estamos listos", concluyó Manes.

Durante el día de hoy se realizan los distintos debates en comisión y mañana será la jornada de conclusiones y cierre, con discursos de Morales, Juez y De Loredo, entre otros.

Fuente: Télam