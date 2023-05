Buena marcha de las automotrices en el comienzo de 2023

Especial para La Nueva Mañana

La inflación persistente en el país (causante de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y del incremento de la pobreza) junto a la inestabilidad cambiaria ocurren a la par de otro fenómeno. El alza de la actividad industrial. En donde las unidades fabriles registraron en el primer trimestre, según el último informe oficial, un robustecimiento de 2,6% en relación al año pasado. Un año en el cual la actividad económica revalidó los números del 2021, de la mano de la expansión de la producción industrial. Sí, la realidad económica es tan compleja como variada.

Tal es así que la economía argentina pudiera resumirse en el meme de Guido Kaczka en el que dice: “está mal, pero no tan mal”. Desde ya, hay muchas variables que definitivamente están mal, como lo hemos desarrollado en anteriores entregas, pero la industria está en el bando de las “no tan mal”. Dentro de la cual se destaca el complejo automotriz, que explica la buena performance de la actividad fabril. En donde el incremento de las exportaciones de automóviles como así también la creciente demanda del mercado interno marcan el ritmo de las terminales automotrices.

Así lo evidencian tanto informes oficiales como privados. Por un lado, el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec) estima que la producción de vehículos tuvo en marzo una expansión de 26% en comparación con el mismo mes, pero del 2022. Esto se explica por el aumento de la salida de fábrica tanto de sedanes como de vehículos utilitarios. Por su parte, la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) también evidencia que el 2023 continúa con la tendencia positiva del sector. El último informe de la asociación señala que en el primer cuatrimestre la producción nacional de autos supera en un 27% al acumulado hace exactamente un año atrás.

Suben las ventas de 0km en el mercado interno

Desde Adefa aclaran que si bien abril registra una merma respecto al mes anterior (con 4 días hábiles menos que marzo) las exportaciones del sector se incrementaron 21% en el primer cuatrimestre. Mientras que las terminales automotrices metieron en el mercado interno 23 mil vehículos de producción nacional más que en el acumulado a enero-abril del año pasado. consecuentemente, el patentamiento de 0km también se muestra alcista con el complejo automotriz cordobés consolidándose en el podio junto a Capital Federal y Buenos Aires.

El patentamiento en la provincia mediterránea creció 9% en el acumulado desde el comienzo del año hasta el mes de abril. De acuerdo a los reportes de una empresa líder en estadísticas y análisis de mercado, Córdoba acumula 16.686 automóviles patentados. Al igual que ocurre en el resto del país, los sedanes pequeños son los más demandados. En el podio de ventas se encuentra el Fiat Cronos que junto a otros tres modelos livianos representan más de la mitad de los autos más venidos dentro del top 10.

El ranking selecto de los modelos más demandados cierra con cuatro pick-ups, un sedán de mayor valor que el Cronos y un utilitario. En la asociación que nuclea a las concesionarias del país afirman que la demanda de vehículos está aún insatisfecha. Por tanto, de haber contado con más 0km las ventas hubieran sido mayores, incluso. Ocurre que la alta inflación, más los limites que el gobierno implementa para dolarizar los excedentes, hace que los bienes durables sean un buen refugio para que el ahorro no se deprecie.

El Grupo Stellantis fabricó el Fiat Cronos N° 300.000 en Córdoba

A propósito de la demanda insatisfecha, desde dentro de las plantas automotrices comentan que muchos de los autos terminados aún tienen algún faltante, por tanto, se demora el trasladado para abastecer las concesionarias. El vocero del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte (Smata) comentó a este medio que el nivel de actividad es intenso en las plantas y destacó que la planta de barrio Ferreyra muestra una performance “como hacía años no tenía”. No obstante, la principal preocupación pasa por que tanto las automotrices como las autopartistas proveedoras puedan acceder a las importaciones de insumos para mantener el nivel de actividad.

Además de la escasez de divisas, el otro factor que puede hacer que este motor se apague es el encarecimiento del crédito. Por lo pronto, entre medio de una industria que continúa en alza y una demanda de automóviles que no mengua, crece también el rubro de autos usados. En este caso, la Cámara del Comercio automotor informó que se llevan comercializados 521.650 unidades en lo que va del año, lo cual evidencia también un crecimiento respecto a los registros del acumulado durante el primer cuatrimestre del 2022. En la provincia de Córdoba, los movimientos en el mercado de segunda mano superaron a la media nacional, siendo el Gol el modelo estrella de este mercado seguido por el Trend.

En Córdoba, los movimientos en el mercado de usados superaron a la media nacional, siendo el Gol el modelo estrella de este mercado.

El empleo industrial prosigue en alza

Asimismo, el efecto dinamizador del complejo automotriz también se hizo notar en otras industrias metálicas básicas que abastecen a las terminales. Es el caso de la producción de aluminio, la industria siderúrgica, como así también el de la fabricación de autopartes apalancadas por el ascenso de la industria automotriz. También se destaca la performance tanto del sector minero como la industria petrolera. De la mano de estas actividades, principalmente, el empleo generado por la industria manufacturera acumula 20 meses con signo positivo desde junio del 2021. Habiendo generado más de 90 mil empleos industriales que en diciembre del 2019.

¿La recomposición del trabajo industrial tendrá efecto en las urnas?

Si bien la historia marca una tendencia a favor de la continuidad de los oficialismos en las elecciones provinciales, frente a contextos económicos críticos, el cuarto oscuro suele pasarle factura también a los gobernadores. Cuando no es un triunfo opositor, la baja actividad de la economía hace que, mediante elecciones reñidas, los oficialismos revaliden su poder perdiendo caudal electoral. Así ocurrió en las elecciones post crisis del 2001 y en 2019. Algo que no se advierte en las cinco provincias que ya eligieron a sus autoridades. Oficialismos reelegidos con ventajas de más de 20 puntos sobre su principal perseguidor no se condice con un escenario de crisis profunda como suele comentarse.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]