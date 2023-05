"Estos dirigentes abandonaron sus camisetas para ponerse la de Córdoba"

Hacemos Unidos por Córdoba realizó en la noche de este martes un multitudinario acto donde presentó su fórmula para las elecciones del 25 de junio. La ceremonia, que abrió con un enérgico discurso el gobernador Juan Schiaretti se realizó en el auditorio del Hotel Quorum, donde se hicieron presentes dirigentes de los distintos partidos que conforman la coalición electoral.

El primero en hacer uso de la palabra fue Schiaretti quien habló de la fuerza productiva de Córdoba, las obras realizadas que le valieron un premio a la Provincia por los caminos rurales, los programas que dan "trabajo y no subsidios" y sentó postura sobre el fallo de la Corte que irrumpió en la escena política nacional.

"Para que haya producción y trabajo, para que pueda progresar esta provincia, debe haber calidad institucional. Por eso, esta es la Córdoba en la que nunca nadie objeta a los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Porque cuando hay un fallo de la justicia, lo acata el pueblo y el Gobierno. Los fallos de la Justicia son para acatarlos, y no para resistirse a ellos", expresó con un discurso en tono de precandidato presidencial.

Cabe recordar que el máximo tribunal nacionl suspendió con la firma de tres de sus cuatro integrantes, los comicios en Tucumán y San Juan, al hacer lugar a dos medidas cautelares presentadas por fuerzas opositoras. Dichos espacios apuntaban a la posibilidad de que las candidaturas de Juan Manzur y Sergio Uñac, no respetasen la alternancia prevista en las sendas constituciones provinciales. Tras dicho fallo, el Gobierno nacional difundió un comunicado en el que denunció "una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias" por parte de la Corte Suprema.

Schiaretti continuó su alocución señalando que "Córdoba no descalifica. Por eso estamos juntos radicales peronistas, del PRO, socialistas, y los partidos que conforman Hacemos Unidos por Córdoba".

Por último, señaló: “Somos los que impulsamos las industrias, las pymes, la economía del conocimiento, el comercio, a quienes les cambiamos impuestos por puestos de trabajo. Esta es la Córdoba que es capaz de trabajar junto a los sectores productivos”.

"No necesitamos ningún pope de Buenos Aires"

A su turno, la candidata a vicegobernadora, la radical Miryan Prunotto, señaló en referencia al acto que en simultáneo realizaba Juntos por el Cambio en el Club Juniors: "Nosotros no necesitamos a ningún pope de Buenos Aires". Es que la alianza opositora logró reunir a Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Gerardo Morales.

Prunotto agradeció a Alejandra Vigo a la que tildó como "un faro para las lideresas" y aseguró sobre Schiaretti: "Nuestra esperanza y nuestro compromiso está con usted".

Por otro lado, admitió que junto a Javier Pretto (ex presidente del PRO) "recibimos un par de cachetadas, pero hay muchos dirigentes que pusieron su esperanza en nosotros".

Contó también que recibió una carta con un pedido de un militante radical para su desafiliación de la UCR. "Puso en su carta que no quería que nombre más a Rubén Américo Martí. Pero no le voy a hacer caso porque con Martín Llaryora lo nombramos felices de que sea parte de esta coalición", subrayó.

La camiseta de Córdoba

El acto fue cerrado por el candidato a gobernador Martín Llaryora. El actual intendente de Córdoba aseguró: "Hoy damos el primer paso para construir el triunfo del 25 de junio. Para que Córdoba tenga la seguridad que va a seguir para adelante y no va a ir para atrás".

"Sabemos que falta mucho por hacer y lo vamos a hacer nosotros", aseguró y agradeció a "radicales, vecinalistas, socialistas y kirchneristas que abandonaron sus camisetas para ponerse una sola: la de Córdoba".

"Esta coalición ha sorprendido a muchos por la amplitud, por su apertura política, su pluralidad de miradas. Nosotros estamos sumando visiones e ideas distintas, para ser mejores necesitamos escuchar y sumar y de esta manera seguir impulsando transformaciones", expresó.



"No se acaba en la conformación de las listas, iremos a buscar a dirigentes de otros sectores, de otros partidos, para que nos ayuden a ser parte del gobierno de la esperanza, a tirar para el mismo lado, a hacer una Córdoba cada vez más grande, cada vez mejor", subrayó Llaryora.





"En esta Argentina pos pandemia que aceleró el deterioro económico, donde muchos no llegan a fin de mes. A esta situación no podemos salir sin unión. Por eso no nos llamamos Juntos y nos llamamos Unidos. A veces, juntos parece amontonados, sin embargo Unidos es lo que nos hace tirar para el mismo lado. Y es justamente eso los que nos ha hecho conforma esta coalición", precisó.

Y siguió: "Cuando le dicen a Miryan o a Javier se van. ¿de dónde se van? Aca nadie se va a ningún lado, acá nos unimos todos. Acá nos unimos para que Córdoba progrese y siga para adelante. ¿Quién hoy en la Argentina puede marcar con un dedo de un lado o del otro? Ellos esperaban que sus partidos tuvieran candidatos. Al ver que ambas coaliciones están lideradas por dos justicialistas bueno... Vean lo que hizo uno que llevó a la ciudad a la desidia y la tiró al abandono, y vean lo que estamos haciendo nosotros despues de tantos años", expresó Llaryora en referencia a la candidatura de Luis Juez en Juntos por el Cambio y la gestión que realizó ante la Municipalidad capitalina.

"Le pedimos a los vecinos que nos sigan dando una oportunidad para seguir mejorando la ciudad y que Córdoba no vaya para atrás", cerró.

