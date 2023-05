Luis Juez: "Si Córdoba no es el motor de cambio, este país no arranca"

En el estadio cubierto del club General Paz Juniors se desarrolló el acto de lanzamiento de la fórmula de Juntos por el Cambio para disputar la Provincia, encabezada por Luis Juez y Marcos Carasso.

Estuvieron presentes el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich; y el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales.

Poco más de la mitad del espacio fue habilitado para este evento, que desde temprano se empezó a poblar con buena concurrencia del juecismo, alguna presencia visible del Pro, banderas de la alianza Juntos por el Cambio y una llamativa poca referencia del radicalismo en banderas y pancartas.

"Esta es la unidad de Córdoba"

El primero en tomar la palabra fue Horacio Rodríguez Larreta, quien se retiró ni bien cerró su discurso, aduciendo que es el cumpleaños de su madre. "Esta es la unidad de Córdoba, un aplauso para todos ustedes", introdujo el jefe de Gobierno de CABA.

"Para ganarle al kirchnerismo y sacarlos de una vez por todas y para siempre de Argentina, tenemos que ganar Córdoba. Se los pido de corazón", expresó Rodríguez Larreta, quien a continuación celebró el triunfo del candidato de Gerardo Morales en Jujuy.

"Vamos a ganar en muchas provincias más, pero les pido de corazón, se lo vuelvo a pedir, tenemos que ganar Córdoba para sacar el kirchnerismo de este país, para terminar con el fracaso del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, un fracaso para la Argentina", reiteró, en tono de súplica.

A continuación, ventiló que desde la coalición opositora consideran que un triunfo en Córdoba significaría "el espaldarazo y el salto para el triunfo en octubre" en las elecciones nacionales.

"Con los traidores se van los despojos"

A continuación, Patricia Bullrich recordó en su alocución las elecciones provinciales del 2 de septiembre de 2007, que ganó Juan Schiaretti por escaso margen sobre Luis Juez, quien sostiene hasta la fecha que hubo fraude y que le robaron el triunfo.

Expresó al respecto: "Sin conocerlo yo a Luis Juez, lloré cuando vi que a la noche iba ganando las elecciones y a la madrugada la había perdido. Vi el robo que sufrió. Van a ser 16 años y aprendimos una lección, que la tenemos que aprender en Juntos por el Cambio a lo largo y a lo ancho del país. La verdad y la transparencia en nuestra querida Argentina y en nuestra querida Córdoba no se defienden solas, sino con lucha. Se defienden con un pueblo que se levanta para defender sus valores y su democracia".

Y agregó: "Vamos a reivindicar ese momento histórico que debía haber cambiado a Córdoba. Lo vamos a hacer este 25 de junio, cuando las urnas se llenen de votos".

También habló de los traidores, en tácita referencia al ex titular del Pro en la provincia, devenido en candidato a viceintendente de la ciudad en la lista de Hacemos Unidos por Córdoba: "Acá quedan los valores, con los traidores se van los despojos".

"El peronismo agotó un ciclo en Córdoba"

Por su parte, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, elogió la fórmula provincial de Juntos por el Cambio que conjuga la "energía" de Luis Juez con la referencia de Marcos Carasso, como presidente de la Unión Cívica Radical en la provincia.

"Vamos a estar todos los partidos que integramos Juntos por el Cambio haciendo fuerzas desde todo el país, porque ustedes son el gran ejemplo", indicó antes de brindarle fuerzas a Rodrigo De Loredo para las elecciones municipales de esta capital, en el mes de julio.

"Queremos acompañar desde todo el país a Córdoba, que es la máxima expresión federal de la República Argentina. Los que somos de provincias del interior, nos identificamos y nos vemos reflejados en Córdoba. Por el pensamiento y el espíritu federal que tiene esta provincia, que no baja los brazos y que lucha todos los días también contra aquel pensamiento que solo ve al puerto y que a veces no se da vuelta para ver que tenemos un país grande en cada rincón de la República Argentina", agregó.

"El peronismo agotó un ciclo en Córdoba. Cuando llevan más de dos décadas en el gobierno, se degradan las instituciones, se degradan las actitudes; por eso hacen lo que están haciendo", dijo Morales, haciendo alusión a la ampliación de Hacemos Unidos por Córdoba, con la incorporación de dirigentes del radicalismo y el Pro.

"Quisieron dividirnos, quisieron comprarnos y solamente se llevaron a dos traidores, un traidor y una traidora. Y no se van a quedar con nosotros. Cuando hacen eso es porque son decadentes. Y en eso se ha convertido el gobierno de (Juan) Schiaretti y de (Martín) Llaryora", completó.

"Nos dijeron que no íbamos a poder mantenernos unidos".

El candidato a intendente de esta capital, Rodrigo De Loredo, apuntó al financiamiento de la campaña por parte del oficialismo: "Nos dijeron que no íbamos a poder con los volúmenes de inversión de plata de ustedes, de la plata que le falta a los médicos, a los docentes, a nuestros jubilados, a nuestros jóvenes, volcada en los tristes récords, como dice Luis, de los Tik Tok o de las redes".

A continuación, agradeció la presencia de los referentes nacionales y se refirió a su relación con Luis Juez, en la disputa interna por ver quién encabezaría la fórmula provincial: "Nos dijeron que no íbamos a poder mantenernos unidos, que no íbamos a poder resistir el financiamiento, las compras. Hoy les quiero decir acá, este 9 de mayo, en este mítico estadio de barrio Juniors que ellos son los que no pueden detenernos".

De Loredo minimizó la polémica desatada en el cierre de listas, cuando entrada la madrugada aún Juntos por el Cambio no lograba oficializar la suya: "Se asustan, se alarman y tilinguean por una lista, que si la cerramos a las dos, a las una. No sé, no recuerdo una lista que hayamos cerrado antes de la una. Así es con los partidos, así es con la historia de mi partido, donde hay discusiones sanas, donde hay trayectoria, donde hay militancia con vocación de servicio, que pelea por su representación y que es difícil cuando no está la lapicera que cae, cuando no está la plata que ordena".

Y en clara alusión al éxodo de dirigentes hacia el schiarettismo, expresó: "Corrupto es el que recibe y corrupto es el que paga. Naturalizan que vienen acá a comprar y a pagar. Junten más plata y llevensé todo lo que ande dando vueltas. No queremos nada de eso".

"Cambio paradigmático"

Para el cierre estuvo la palabra de los candidatos a gobernador y vice, Luis Juez y Marcos Carasso.

En primer término, el presidente de la UCR provincial se refirió en varios tramos de su discurso a la recurrente evocación que Martín Llaryora hace de Rubén Américo Martí. "Cuidado con meterse con los radicales, cuidado con hablar de nuestros máximos dirigentes y denostarlos", dijo.

Cuestionó algunas "obras faraónicas" del justicialismo y se refirió a los radicales que se integraron a las listas de Hacemos Unidos por Córdoba, a los gritos, asegurando que "se llevaron los retazos del radicalismo".

"Para nosotros es un honor que tres terribles candidatos a presidente y que todos nuestros espacios estén acompañando, poniendo el hombro, bendiciendo públicamente y a los gritos que quieren que Córdoba sea parte del cambio de la República Argentina", introdujo Luis Juez, quien calificó a la propuesta que encabeza como "un cambio paradigmático para Córdoba".

"Si Córdoba no es el motor de cambio, este país no arranca, no va a cambiar; y no porque nos creamos presuntuosos, agrandados, soberbios, petulantes... Hay una historia de Córdoba. Nosotros somos orgullosos de esta provincia, los cordobeses amamos Córdoba, la queremos como nadie. Tenemos sentados ahí a los intendentes de pueblos cuyas empresas buscan empleos y no lo consiguen. Somos la contracara del populismo. Tenemos otra memoria. Por eso Córdoba nos duele. Y por eso nos queremos hacer cargo del dolor de los cordobeses", manifestó Juez, retomando lo planteado por el resto de los dirigentes.

Y avanzó con la caracterización de Córdoba como "la docta, la de la Universidad, la del Cordobazo, la revoltosa, la revolucionaria, la quilombera".

Finalmente, apuntó contra el justicialismo: "Nos han robado todo. Nos han choreado todos nuestro pasado del que nos vanagloriamos".

Eufórico, para el cierre Luis Juez le habló directamente a los presentes: "Vamos a necesitar la energía de ustedes en estos últimos 45 días que nos quedan de campaña. Los convoco para el 25 de junio, día de las elecciones, a las 23.30, para juntarnos todos en el Panal para celebrar".

