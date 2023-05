"Yo no especulo", se defendió Carasso tras las críticas por su doble postulación

“Yo no necesito ser legislador porque voy a ser vicegobernador”, disparó el candidato.

Tras el cierre de listas en Juntos por el Cambio, Marcos Carasso quedó envuelto en una interna cuando su nombre apareció con una doble candidatura: como vicegobernador junto a Luis Juez y al mismo tiempo como primer legislador por la provincia.

Tras las críticas, este domingo a través de sus redes sociales anunció que renunciaba a la postulación como legislador y aclaró que se trató de una "confusión propia".

"No voy a ser candidato a legislador provincial porque voy a ser Vicegobernador de Córdoba. Nuestra única vocación es transformar la provincia y ganar el 25 de junio, no me mueven mezquindades testimoniales", expresó el candidato.

En ese marco, en declaraciones a ElDoce.tv, Carasso explicó que el cierre de lista "fue complejo" y añadió que “hay dirigentes o espacios políticos que tienen aspiraciones lógicas y lamentablemente hay que tratar de entender que no se puede cumplir con las aspiraciones de todos”.

Respecto, a la doble candidatura, explicó que le informaron que tenía que “firmar urgente” porque no llegaban. “A mí me dijeron ‘tenés que firmar los dos cargos en la misma papeleta porque sí o sí son los dos cargos que la ley dice que hay que representar'”, manifestó el actual diputado nacional.

“No especulo nunca, nunca lo he hecho”, remarcó Carasso y cerró: “Yo no necesito ser legislador porque voy a ser vicegobernador”.

