"El peronismo de Córdoba es el único no colonizado por el kirchnerismo"

En el marco de la inauguración del Parque Industrial de Alta Gracia, el gobernador Juan Schiaretti, lanzado a la precandidatura a presidente, manifestó este jueves que en cuatro años la provincia pasó de tener cuatro parques industriales homologados a 53, constituyéndose en el segundo distrito a nivel nacional en cantidad de ellos. "Ya hay proyectos para superar inclusive el número de parques industriales de la provincia de Buenos Aires", anticipó ante un eufórico auditorio.

En diálogo con la prensa, en tanto, destacó las obras de infraestructura que propician la apertura de estos espacios productivos y políticas públicas como la Ley de Promoción Industrial.

En postura de candidato, afirmó: "El modelo cordobés es el de la producción, el trabajo, el modelo de ser un país normal. Nosotros expresamos a los que trabajan, al interior productivo; expresamos también el rechazo a esta maldita grieta que tanto daño nos causa a los argentinos y estamos convencidos de que lo que hacemos en Córdoba puede aplicarse también en el país".

En virtud de ello, reiteró lo que había anunciado días atrás: "Voy a ser candidato a presidente en las elecciones PASO del próximo mes de agosto, en representación del trabajo, la cultura y la producción, la antigrieta.

A continuación, apeló a la reiterada caracterización del ser cordobés para fidelizar a su público: "¿Cuál es el secreto de los cordobeses? Que somos normales, que podemos pensar distinto, pero que trabajamos juntos, que respetamos las instituciones. Aquí a nadie se le ocurre llevarse por delante al Poder Judicial o a otra fuerza política. Convivimos como cualquier país normal. Éste es un activo de Córdoba que queremos para la Argentina".

Homologamos el Parque Industrial de #AltaGracia, que es el 53 de toda la provincia y el primero de esta ciudad. Este parque va a generar más de 200 nuevos puestos de trabajo. #Hacemos pic.twitter.com/1wNeKhdwC3 — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) May 4, 2023

Schiaretti explicó por que precipitó su lanzamiento, a cuatro meses de las elecciones: "No puede ser que cada año que pasa tenemos más pobres, más desempleo, más gente en situación precaria. Eso debe darse vuelta porque somos un país que tiene todo para progresar. Por eso me pareció importante ofrecer esta alternativa".

Respecto a la tan mentada "grieta", analizó Schiaretti: "Los dos polos se necesitan, pero se anulan. Y por ahí sirven para ganar elecciones, pero no para gobernar. Para gobernar es necesario un programa y un gobierno que sea de coalición y que exprese la producción, el trabajo, el país normal.

Si bien no hay una definición respecto de la fuerza concreta dentro de la cual se presentará Schiaretti, reconoció que están presentes el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey; el ex ministro del Interior Florencio Randazzo; el Partido Socialista; el Partido Demócrata Cristiano; el ex titular de la Anses, Diego Bossio; la diputada nacional Graciela Camaño.

Schiaretti retomó el discurso antigrieta para definir las bases que debiera tener este flamante espacio: "Lo que yo creo que es importante es que Argentina sea capaz de establecer un programa de seis o siete puntos básicos que nos permitan superar la crisis y llevar adelante un gobierno de coalición. Ese programa es de aquellos que coincidimos en rechazar la grieta, aquellos que coincidimos en rechazar los planteos ideologistas que hacen de un extremo al otro del arco político del país"

Respecto a las expectativas que tiene, si bien ya está lanzada su precandidatura, reconoció que el escenario está abierto: "Podamos acordar y por allí armar una fuerza política que tenga sustento en el Parlamento y que permita dejar atrás la decadencia, porque hay el suficiente músculo de coincidencia en la propuesta. Si se podrá hacer esto antes de que se cierren las listas para las elecciones, es algo que se verá; pero nuestro espacio político está trabajando en la dirección de consolidar estas ideas".

Finalmente, sentenció categórico que, según su perspectiva, "el peronismo de Córdoba es el único no colonizado por el kirchnerismo".

