“Lo que nos importa es la autonomía económica de las mujeres”

Cambian los tiempos y los avances dejan atrás estereotipos obsoletos. Hoy en día, existe un número cada vez mayor de mujeres que asumen nuevos roles. En este celebrado marco, en la ciudad de San Francisco tomó fuerza la asociación “Mujeres con oficio”, que se está extendiendo a toda la provincia de Córdoba, agrupando a mujeres que rompen con los prejuicios y se capacitan para insertarse en un adverso mercado laboral.

Esta asociación se ha transformado en una red de educación, trabajo y vínculos. Arrancó como algo pequeño, casi de manera fortuita allá por el 2019, y con el correr del tiempo -y de la perseverancia - se fue haciendo más grande.

Pasó por diversas etapas, primero el de la instauración, la de darle perfil a los objetivos; el segundo año ya tenían el objetivo claro: la capacitación en oficios no convencionales, la formación en equidad de género laboral, el cuidado y la inserción laboral. Un objetivo fue de la mano con otro. De esta manera, ahora están en proceso de expansión y relación con diversas localidades.

“Hemos avanzado mucho en estos años, vemos cambios muy grandes. En los avisos clasificados, en las búsquedas laborales de las empresas ya piden ‘personal’, y no sólo ‘varones’. Los contratistas piden albañil o albañila, pintor o pintora. Ahora, también, nos piden a nosotras que recomendemos a mujeres que han hecho nuestros cursos. Vemos esos cambios en nuestra ciudad y en las zonas donde hemos estado trabajando, y, también, sentimos que en ese cambio nosotras tuvimos mucho que ver. Formamos parte de redes internacionales, porque hay un movimiento muy grande, que busca quitar los estereotipos de género. Aunque falta muchísimo, pero tratamos de poner nuestro granito de arena para que no falte tanto”, expresó Sandra Bulacio, presidenta de esta asociación en diálogo con La Nueva Mañana.

Por las capacitaciones de “Mujeres con oficio” ya pasaron más de 600 mujeres, además tienen diversos grupos de WhatsApp, donde se intercambian información de búsquedas laborales, se organizan cursos y hacen un seguimiento de pasantías rentadas. El objetivo de esta asociación se consolidó para ofrecer capacitación y lograr la inserción laboral de mujeres en trabajos no convencionales o tradicionalmente desempeñados por varones. Y lo están logrando con creces.

“Nos seguimos formando; esto no tiene límites y lo que nos importa es la autonomía económica de las mujeres”.

¿Cómo arrancó?

Fue en el 2019, cuando Sandra Bulacio, docente de 53 años, estaba buscando un carpintero y se dio con la grata sorpresa de que había muchas mujeres en el oficio, pero que no eran conocidas. Y decidió darlas a conocer. Entonces, creó un grupo de trueque de Facebook y se fue expandiendo. Se fueron organizando muchas mujeres que hacían trabajos no convencionales con interesadas en ingresar a ese rubro. Muchas lo habían intentado antes, pero no quedaban satisfechas con las capacitaciones por ser demasiado machistas. Y Bulacio no se quise quedar con la lamentación, y aprovechando su capacidad como docente -ella es profesora de lengua en dos colegios secundarios de San Francisco y uno en Frontera, además de licenciada en gestión y cursando un doctorado en Educación - optó por iniciar cursos de capacitación.

La importancia de la formación

Bulacio explica que es importante formar en género. “Incluso para nosotras, que traíamos estereotipos”, confiesa. Más allá de los cursos que brindan, lo más importante es la inserción laboral, resaltan en la asociación. “Lo que nos importa es la autonomía económica de las mujeres”, resaltó, una y otra vez, Bulacio.

Desde San Francisco, donde tienen la sede, se han expandido y viajan constantemente a muchas localidades a brindar charlas. Son llamadas por municipios y asociaciones. En ese marco, han realizado capacitaciones para mujeres albañiles, pintoras de obra, especialistas en construcción en seco, gomería y taller de mecánica de motos, huertas, soldaduras y en los próximos días brindarán uno de gomería.

“Enlazamos voluntades y objetivos con instituciones. Hemos creado tejido social de género. Trabajamos en la formación e información. Hay mucho campo aún por explorar. Hasta hace 50 años la mujer no tenía algunos derechos básicos, pero en este poco tiempo hemos logrado muchos cambios. Hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en educación”, reflexionó Bulacio.

“Trabajamos con muchas chicas que están en situación de vulnerabilidad; estamos en constante vínculo con el Polo de la Mujer y Punto Mujer”.

¿Cómo encontrarlas?

• Instagram: @mujeresconoficios

• Facebook: Mujeres con oficios

• WhatsApp: 3564562841

