Construyen en Córdoba un archivo de historia oral travesti trans

Ivanna Aguilera, coordinadora del Área Travesti Trans y No Binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.

“La población travesti trans de Córdoba no tiene un lugar a donde recurrir para conocer su historia o para tener información. Es uno de los derechos que venimos reclamando. La invisibilización también viene por ese lado, cuando no se sabe nada sobre nosotres”, dice Ivanna Aguilera, coordinadora del Área Travesti Trans y No Binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), en diálogo con La Nueva Mañana. Es la referente que lleva adelante el Archivo de Historia Oral Travesti Trans “Laura Domique Pilleri”, en homenaje a la travesti activista, estudiante universitaria y trabajadora sexual que cursaba la carrera de Letras Modernas en esa facultad y falleció en 2015.

Se trata del primer archivo de este tipo en la provincia de Córdoba y el único en el país creado en un ámbito universitario, que cuenta con el apoyo del Museo de Antropología. Plantea una reconstrucción histórica y su punto de partida son las personas del colectivo LGBTIQ+ desaparecidas y sobrevivientes de la dictadura. Así como un repaso por los 40 años de democracia donde la expectativa de vida de las personas trans no supera los 35 años. El material estará digitalizado y buscan que sea un espacio de estudio, de consulta, de instrucción y de formación.

Dice Ivanna: “En el país, la memoria de los derechos humanos es sólo heterosexual. Yo soy ex presa política y mi lucha viene por eso, no tenemos historia y no se ha escrito la participación de la población travesti trans. Es un deber de nuestra población trabajar sobre nuestra historia en Córdoba. Cada provincia debería tener un espacio como tenemos el Archivo Provincial de la Memoria”.

¿Cómo sobreviviste?

Dos hermanas trans de Córdoba tienen 78 y 80 años, son sobrevivientes. La más grande hace 35 años que no sale de su barrio, que no va al centro de la ciudad. Esta es una de las historias que busca recuperar el archivo a través del proyecto de vejeces trans para dar a conocer y poner en valor las trayectorias y condiciones de vida de adultas mayores.

“Mi preocupación era cómo podemos construir nuestra historia y esa historia se construye a través de la memoria. Y la memoria la tienen les adultes mayores sobrevivientes. Nosotras hablamos que la población travesti trans tiene promedio de vida de 40 años, cosa que es real, pero dentro de esa población hay un grupo de personas, sobre todo mujeres, que sobrepasamos esa expectativa de vida”, explica Ivanna.

¿Cómo sobreviviste? Con esa pregunta activaron la memoria de 12 mujeres travestis y trans de Córdoba que tienen entre 55 a 81 años y forman parte de entrevistas orales que comienzan a construir el archivo. “Cada historia de las vejeces trans es diferente y única. Es importante empezar a visualizar esto y poder pensar de dónde venimos, por qué se nos persigue, cómo se nos persiguió y se nos sigue persiguiendo”.

Otro de los proyectos es bucear en las noticias de medios de comunicación de Córdoba: “Queremos saber desde cuándo tenemos noticias sobre una persona trans, un masculino vestido de mujer en Córdoba. Buscar cuáles son los primeros antecedentes de detenciones dentro de la policía”. Además, también están realizando un mapeo y rastreo de los lugares donde podían habitar durante la dictadura y los primeros años de democracia: viviendas, bares o espacios de encuentros.

Reparación histórica en la Justicia

A largo plazo -cuenta Ivanna- se proponen con los documentos y el material que forme el archivo ir a la Justicia de Córdoba pensando en políticas de reparación histórica para las sobrevivientes de la última dictadura cívico militar. La violencia estatal hacia las personas con orientaciones sexuales, expresiones de género o identidades de género no heteronormativas ni cisnormativas se incrementó en esos años. Se trató de delitos graves que no fueron juzgados como crímenes de lesa humanidad. En los últimos años, intentan visibilizar estos casos y lograr abrir juicios orales que puedan dictar una debida sentencia sobre los responsables.

“Yo soy oriunda de Rosario y nosotras en Rosario logramos acceder a una reparación a través de una sentencia por ser ex presas políticas que acredita que nuestra persecución en la dictadura fue por ser travesti y trans. Las charlas, la información que recaudamos y el registro nos llevó a poder empezar a hablar de nosotras. Eso lo presentamos en los Tribunales Federales de Rosario y accedimos a una reparación económica y judicial que también permite reparar la historia para hablar de nosotres”, relata.

“Los archivos sirven para reconstruir una historia que siempre se nos ha negado”

El material sirve para testificar, es un testigo. Las fotos, las cartas, los videos y los documentos son registros de memorias vivas. “Esto va a servir como el puntapié para que nosotras y nosotres podamos empezar a trabajar con los Tribunales Federales de Córdoba, que nos cuesta muchísimo llegar. Tenemos fiscales especialistas en delitos de lesa humanidad que tienen ganas de empezar a acompañarnos, pero se necesita tener material. Entonces ese también es el fin del archivo: poder obtener esos materiales y testimonios, que no existen ni están en ningún lado, poder ir a la Justicia a decir que hay un grupo de compañeras sobrevivientes que están contando esto”.

Ivanna se propone además despertar la memoria de compañeras travestis y trans: “Con esa memoria se puede construir la base del pasado. Es con el pasado con el que vamos a reclamar en el presente, pero pensando en un futuro que sea vivible, con las generaciones que vienen. Nuestra idea es que este espacio sea también un disparador para que cada provincia trabaje en la construcción de un sitio propio donde se visibilicen nuestras historias de vida. Los archivos sirven para reconstruir una historia que siempre se nos ha negado y eso es una tarea nuestra”.

