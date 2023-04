Disparada del blue: el gobierno busca frenar la especulación devaluatoria

Especial para La Nueva Mañana

Lejos quedó la foto de noviembre del año pasado cuando la baja de la inflación hacía creer que los precios decrecerían hasta encontrar un piso tolerable. Por el contrario, el salto inflacionario de marzo abrió las puertas a una espiralización de las subas difícil de contener. La apuesta de que en abril comience con un 3%, como propuso el ministro de Economía resulta ilusoria. Además, los precios también sufrirán las consecuencias de la expectativa devaluatoria desatada por el salto de la cotización de los dólares en las cuevas.

El incremento del dólar blue también tira por tierra el objetivo de achicar la brecha entre la cotización oficial y las paralelas llevándola al 30%. Hoy esa diferencia entre el dólar oficial y las demás cotizaciones orbita en torno al cien por ciento. Por tanto, la distancia entre los objetivos económicos trazados y la realidad pulveriza las aspiraciones presidenciales de Sergio Massa, quien tiene como principal preocupación evitar que la expectativa devaluatoria instalada por un dólar blue que superó el techo de los $400 se transforme en una devaluación real, contante y sonante.

¿Llegará la sangre al río?

Detrás de los saltos cambiarios siempre hay aspectos técnicos que responden al comportamiento de variables económicas y, también, aspectos políticos. Para el economista y docente universitario José María Rinaldi, hay elementos económicos objetivos que incidieron en la suba del blue. En diálogo con La Nueva Mañana destacó que los “altos niveles de inflación” llevaron a “muchos operadores” a refugiarse en el mercado paralelo dadas las restricciones para comprar dólar oficial. Además, esta demanda se da en un contexto en el cual el mercado paralelo, de por sí “pequeño y volátil”, perdió profundidad porque ya no cuenta con “los dólares de los turistas internacionales”.

Sin embargo, Rinaldi enfatizó que el factor político fue “el más influyente”. El director de Estudio Rinaldi remarcó que, en un contexto de escasez de reservas, los “trascendidos u operaciones políticas y mediáticas” sobre la renuncia de Sergio Massa imprimieron mayor turbulencia. Pero, para el entrevistado, que el blue haya llegado a $420 es sólo una “cotización de pizarra”, efectismo. El verdadero problema radica en” las disciplinas” que propone el Fondo en lo “fiscal”, “monetario” y “externo”, ya que todas tienen efecto en los precios. Además, también comprimen el nivel de actividad económica, señaló.

La liquidación de agrodólares, clave para el gobierno

La señal que enciende las alarmas en el equipo económico que conduce el tigrense no pasa tanto por la cotización del paralelo. Este sube vertiginosamente y luego baja al desinflarse el nivel de operaciones. Más preocupa al gobierno que el agro liquide poco dada la expectativa devaluatoria. Si el ingreso de agrodólares al Banco Central es menor al que previeron al anunciar un tipo de cambio diferencial para la soja, Economía debe pensar en otros instrumentos para evitar una devaluación lisa y llana. Es decir, al margen de cuan fundamentada sea la cotización en las cuevas, si el central no fortalece sus reservas, la profecía devaluatoria no encuentra otra posibilidad más que autocumplirse.

Rinaldi: En este momento, el verdadero problema radica en” las disciplinas” que propone el Fondo en lo “fiscal”, “monetario” y “externo”, ya que todas tienen efecto en los precios.

La cosecha que se liquidó con el dólar soja I y II es la que falta hoy

A diferencia de las anteriores corridas cambiarias, los instrumentos con que cuenta el equipo económico para sortearla son cada vez menos. Tan estrecho es el margen que algunos medios especializados sostuvieron que “en el entorno de Massa” contemplan la “posibilidad” de que los dólares que tienen las provincias para amortizar sus deudas en moneda extranjera “pasen a sumar reservas netas”. Al ser consultado por LNM, desde el entorno del ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, señalaron que desconocen aquella iniciativa. Además, aclararon que las cuentas comerciales dolarizadas que tienen las provincias ya forman parte de las reservas del Banco Central. En efecto, la eventual medida señalada impactaría en provincias con depósitos fuera del país. No es el caso de Córdoba, precisaron.

Lo cierto es que las reservas escasean, Economía ya implementó mecanismos para escalonar la demanda de dólares de las importaciones e ingresarán, por la sequía, menos divisas del principal complejo exportador del país. Además, el ministro de Economía ya jugó sus cartas en los diferentes organismos multilaterales de crédito (Banco Mundial, BID y CAF) en donde consiguió financiamiento cercano a los U$S3 mil millones. Contabilizando también un crédito del Fondo Saudita para el Desarrollo por 500 millones de los verdes. Aun así no alcanza para cubrir las pérdidas ocasionadas por la sequía y disponer de una oferta de divisas suficiente para que la economía no se contraiga.

La verdadera política es la política internacional

A la espera de los desembolsos de los créditos que el ex presidente de la Cámara de Diputados negoció con los acreedores multilaterales, se espera que China habilite el último tramo del acuerdo swap celebrado hace cinco meses atrás. Mediante el mismo, el gobierno aguarda el ingreso de U$S1.000 millones a sus reservas antes de que finalice abril. Según lo acordado con Pekín, el swap de monedas podría ampliarse por otros U$S3.000 millones más, divisas sin las cuales la estabilidad cambiaria no podrá lograrse, pero su desembolso pone en tensión la estrategia internacional bifronte del país.

Ocurre que China accede a intercambiar dinero con la Argentina como estrategia de asociación y penetración en la región con obras de infraestructura. Una relación que parece enfriarse luego de la visita de Alberto Fernández a la Casa Blanca y el sucesivo arribo de la plana mayor norteamericana a la Argentina. El avance del gigante asiático es la principal preocupación para los Estados Unidos, siendo uno de los temas presentes en el encuentro bilateral entre Fernández y Biden, lo cual condiciona la relación de Argentina con la potencia asiática.

Flexibilizaciones en el acuerdo con el FMI

En el marco de una disputa global, EEUU presiona a la Argentina por su relación comercial y financiera con China. Foto: NA.

En el entorno de Massa apuestan a que las buenas relaciones con los funcionarios norteamericanos devengan en flexibilización del acuerdo con el Fondo. Además, se esperanzan en que la Casa Blanca posibilite que el FMI apruebe fondos frescos para evitar un colapso económico. El Gobierno argentino aduce que a pesar de complicaciones exógenas (pandemia, guerra y sequía) vienen sobre cumpliendo las metas económicas acordadas. A los Estados Unidos, por su parte, les preocupa el avance chino. De cualquier manera, sin desembolsos que despejen la incertidumbre, el único camino posible es la depreciación del tipo de cambio.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]