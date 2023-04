Prendas sustentables: las ferias, motor de la moda circular en Córdoba

SIN DESPERDICIO |

“A mí siempre me gustaron las ferias, siempre me vestí en ferias desde muy niña porque eran los lugares donde mi mamá nos compraba la ropa así que prácticamente yo no sabía qué era comprar nuevo. Después, cuando tuve la oportunidad, y también por falta de trabajo en pandemia, empecé a vender en ferias. La moda es algo que me apasiona, me encanta, me gusta mucho seleccionar las prendas, ir a otras ferias, buscar, llevar, lavar, sacar manchas, coser, planchar, sacar las fotos, yo amo la moda, pero más si es sustentable”, cuenta a este medio Nati Ledesma feriante de moda circular en Córdoba que vende sus prendas en la zona de Parque Las Heras y este último fin de semana participó de la cuarta edición de la Feria Moda Circular y Economía Popular “Sin Desperdicio” que se realizó en la Plaza de la Intendencia-Héroes de Malvinas.

Nati tiene un puesto donde vende prendas vintage, pantalones sastreros, pullovers tejidos, sacos, blazers, camisas, en su espacio también tiene pantalones de jean nuevos, que fueron desechados por una empresa porque vinieron con desperfectos, sin botones, sin ojales. “Me parece tremendo que una marca tire prendas porque tienen fallas, como algo instantáneo”, dice Nati y agrega: “A veces conseguimos prendas que están pasadas de moda, entonces les agregamos detalles, un bordado, un strass, tachas, un corte, las costumizamos, quedan diferentes y se siguen usando, de eso se trata”.

La actividad, que desde el año pasado es impulsada por la Municipalidad en Plaza de la Intendencia, convocó a 100 propuestas con proyectos ligados al rubro textil, producción, venta o reventa, que trabajan con el concepto de lo circular como eje o parte de los mismos.

Si bien en Córdoba hay decenas de espacios privados donde lo “second hand” circula, el municipio, de modo oficial, también trata de impulsar estas miradas del consumo textil consciente. En ese marco, es que, desde octubre 2022, cuando se inauguró el primer Centro Verde del país dedicado exclusivamente a la reinserción de telas, en cinco meses se recuperaron más de 5,6 toneladas de residuos textiles. Todo lo recolectado se transforma en insumos gratuitos para proyectos de emprendedores circulares. El dato no es menor dado que la moda textil, a nivel mundial, es la segunda industria más contaminante.

En las ferias organizadas desde el municipio, de todas las propuestas, se destacaron trabajadoras y trabajadores de la economía popular registrados, diseñadores locales independientes, cooperativas y emprendedores, que en su mayoría son mujeres. Muchas de ellas comenzaron a vender durante la pandemia, incluso, algunas tomaron los cursos de la Municipalidad sobre capacitación financiera, manejo de redes sociales y cursos de fotografía. Trabajar en la economía popular, en ventas textiles con enfoque sustentable, también es una forma de enfrentar la crisis económica.

Juana tiñe remeras, “le llaman batique”, dice, me encanta esta técnica, pero también pinto Shorts, hago bordados. Siempre llevé mis cosas a la feria Vintage del pasaje Aguaducho, que el próximo fin de semana cumple cuatro años. “Somos un grupo de gente que nos hemos hecho amigos con los años, nos ayudamos, la mayoría vivimos en Alberdi”, cuenta Juana sobre su barrio y agrega: “A mí me encanta dibujar y pintar, a veces la gente me pregunta de dónde me sale hacer esto, pero es algo que yo lo tengo incorporado desde chica, desde que iba a la escuela el arte siempre me llamó la atención, incluso ahora estoy estudiando de nuevo y yo tengo 58 años”.

Juana que ayuda a atender el puesto en la feria de Plaza de la Intendencia, muestra con orgullo sus trabajos y explica: “A mí se me abrió mucho las puertas, ahora estudio carpintería en la Municipalidad, pero también si van saliendo otros cursos, como de fotografía, de técnicas de pintura, yo me anoto, porque este país me ha dado mucho a mí. Soy peruana, vine hace 15 años y empecé trabajando de limpieza, pero me dije a mi misma que no quería hacer eso toda la vida”. La mujer, que ahora va por la calle recogiendo retazos de madera para convertirlos en maceteros, cuenta también que fue durante la pandemia cuando estaba encerrada en un departamento que empezó a crear sus prendas: “Empecé a dibujar, compré las pinturas de tela, empecé a teñir remeras. Yo creo que todos tenemos un talento, a veces nos cuesta saber qué es, pero está, hay que sacarlo y tiene otro valor y eso aporta de modo sustentable”.

Generar un espacio

En esa línea, Eugenia Pomazán, de la Secretaría de Políticas Sociales, cuenta que en los últimos tres años se trabajó mucho en cómo reacondicionar la dinámica de la venta callejera y que ahora se crearon “paseos populares”. “De ahí viene la idea de lo que hoy es esta feria, que ya lleva su cuarta versión, se empezó a trabajar con quienes hacían la reventa de ropa porque acá en Córdoba hay una gran cantidad de feriantes”, dice la funcionaria y agrega que hoy en la Ciudad hay 64 paseos en total, de los cuales, cinco son municipales.

De estos 64 espacios, había un gran porcentaje de reventa de ropa, que muchas veces no era ropa que se vendiera acorde al precio que hoy se puede vender en otro comercio o espacio privado y es por ello que se fomentó la capacitación financiera y otras áreas.

“Desde el municipio se empezó a trabajar, que era una oportunidad para estos trabajadores, en generar un espacio en que se pudiera hacer este trabajo de reventa, con fiscalización de la Municipalidad, con un trabajo de intervención de esas prendas, esta nueva moda, no es solo revender sino también trabajar en una intervención, una costumización o superreciclaje, que quiere decir, agarrar una prenda que ya no se usa y convertirla en una nueva”, relata Pomazán.

La funcionaria también añade que el principal objetivo de las versiones de “Sin Desperdicio” es continuar fomentando los “nuevos hábitos de consumo, el compromiso por el ambiente, la sostenibilidad y las economías circulares”.

En ese marco, Brenda y Rochi, ambas de barrio Yapeyú, participaron de la feria con un servicio gratuito de “remendadoras” donde tomaron pedidos y fueron haciendo arreglos en prendas en desuso, alteraciones simples como entrar un pantalón, cambiar un cierre, un botón, cortar y terminar, porque no descartar es el mensaje. Las dos forman parte de la Unidad Textil Virago Casa Pueblo y trabajan haciendo arreglos de ropa y prendas a pedido.

“Somos cinco en el grupo, hicimos el curso con dos máquinas y después cada una se compró una propia. A mí me gusta coser, mi mamá era costurera, y yo quería tener una base y está bueno porque como hoy en día, mucha ropa es muy cara comprarla nueva, si se puede reciclar las prendas o arreglarlas, es un montón y aparte, se cuida el medio ambiente”, cuenta Brenda y al igual que ella, Rochi, que en la feria estuvo a toda máquina también arreglando ropa, añade: “Hace siete que trabajamos en lo textil. Yo empecé porque cuando era chica mi madre tenía dos máquinas de coser, una era a pedal, y yo la usaba para hacer mi ropa para poder salir, y ahora yo le hago a mis hijos. He logrado hacer ropa interior, incluso, para mi nena confeccioné un shorcito, remeras y eso para mi es muy gratificante”.

Entre los puestos de la feria, también está la historia de Zaida, que se dedica a la marroquinería y lleva sus cosas al paseo La Mujer Emprendedora en la Ruta 20. Sentada frente a la máquina mientras arregla una campera de cuero cuenta que en las ferias la gente se sorprende viendo a una mujer haciendo un trabajo que históricamente es masculino. “Yo conozco todo lo relacionado al proceso del calzado, enseño moldería, costura, pegado, armado, todo, y me encanta”, dice.

Explica también que hace más de 10 aprendió aprendió el oficio en la Escuela de Calzado pero hasta la pandemia se dedicó a otro rubro relacionado a lo estético. Después por el aislamiento se quedó sin trabajo y sola con sus hijos a cargo retomó la actividad. “En pandemia empecé a crear cosas, bases, ojotas, fue difícil pero seguí adelante. Ahora también puedo enseñar este oficio y hacerle zapatos a mis hijos. Arreglar los calzados o el trabajo de hacerlos es algo muy motivante, es un oficio lindo, me da trabajo y también, es una buena manera de evitar el descarte”, cierra.

