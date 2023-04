Llaryora aseguró que “defender a las cooperativas es defender a nuestra gente”

Llaryora aseguró que “en muchos lugares del interior, si no estuviera el cooperativismo y el mutualismo, no habría nada"

En ocasión de la 2da. Mega Convención de Cooperativas y Mutuales Escolares para el desarrollo humano sustentable, el candidato a gobernador de Hacemos por Córdoba, Martín Llaryora, reconoció la importancia del movimiento cooperativista en el desarrollo de los pueblos y ciudades de Córdoba: “Defender las cooperativas es defender a nuestra gente”, afirmó.

Ante una nutrida concurrencia de docentes, representantes de organizaciones de la economía social y solidaria, alumnos y alumnas, Llaryora aseguró que “en muchos lugares del interior, si no estuviera el cooperativismo y el mutualismo, no habría nada. Así de simple”.

Como conocedor del quehacer del interior provincial, Llaryora explicó que “cuando no hay negocio para las empresas, cuando no hay número, no hay servicio”, y es allí donde las iniciativas del cooperativismo vienen a aseguran el acceso a servicios y prestaciones que de otra forma no llegarían a los habitantes.

“De tal manera que las cooperativas y mutuales son esenciales en cada una de nuestras comunidades. Si no entendemos eso como dirigentes no estamos entendiendo nuestra provincia”, remarcó el representante de Hacemos por Córdoba.

Para Llaryora, muchos pueblos y parajes del interior “es imposible pensarlos sin la cooperativa y sin la mutual”, y expresó su total apoyo a estas instituciones: “La figura del cooperativismo y el mutualismo es la solidaridad, es trabajar unos con otros para satisfacer necesidades de la comunidad. Es por eso mi acompañamiento hacia ustedes”, indicó el candidato a gobernador.

El evento, que se realizó en la ciudad de Córdoba, estuvo organizado entre el municipio y la Provincia y reunió a cooperativas y mutuales escolares de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial.