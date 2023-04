Héctor Alterio tuvo un merecido homenaje del Ministerio de Cultura

Aplausos de pie, vítores y emoción se vio y vivió este miércoles en la Cúpula del CCK en el homenaje que le ofreció el Ministerio de Cultura a Héctor Alterio, figura singular de la actuación argentina que a sus 93 años anunció el retiro de la actividad.

El sábado pasado, el actor oriundo del barrio de Chacarita había iniciado la despedida con su espectáculo "A Buenos Aires", con la primera de 12 funciones porteñas con las que dará un paso al costado de las tablas. En ese momento ya la emoción invadió a la platea del Teatro Astros, que lo aplaudió de pie.

Misma escena se vivió este miércoles en el Centro Cultural Kirchner, donde el intérprete de "La Patagonia rebelde" se rodeó de su esposa, Angela Bacaicoa, su hija Malena, amigos, familiares y una gran cantidad de colegas que le rindieron un tributo no exento de lágrimas.

Gerardo Romano se paseaba por el salón junto a Georgina Barbarosa, mientras Ricardo Darín y Pepe Soriano (homenajeado en el Festival de Mar del Plata de 2021) charlaban a la entrada del salón. Fue Soriano, quien, justamente, recibió la primera ovación de la noche al ingresar por el pasillo armado entre los dos grupos de sillas, caminando directo a la primera fila.

Y fue Soriano, otro símbolo de la actuación nacional, quien recibió a Alterio. Fundidos en un abrazo, se dijeron cosas al oído, mientras los organizadores comenzaban a ubicar a los invitados en sus lugares. Gastón Pauls fue el maestro de ceremonia y, entre lágrimas, recordaba el backstage del rodaje de "Corazón de Fuego", filme de Diego Arsuaga, que Pauls compartió junto a Soriano, Alterio y Federico Luppi.

"Su humildad es más grande que su calidad actoral", fue la reflexión del ex Montaña Rusa sobre aquella experiencia con Alterio. Luego fue el turno de Víctor Laplace. "Ya lloré en el teatro, hoy no lo voy a hacer", dijo Laplace, aunque no cumplió. También con lágrimas leyó un texto que incluía el poema de Antonio Machado "Retrato".

Tras un breve video que recorría los filmes de Alterio, el ministro de Cultura, Tristán Bauer, le entregó la placa que reconoce al actor como "Personalidad Emérita de la Cultura".

"Cuando un artista sale al escenario, transforma todo. Y cuando entraste acá, transformaste el aura de esta cúpula", le dijo Bauer. El ministro también recordó que Alterio estuvo en el exilio durante la última dictadura militar.

