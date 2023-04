Docentes autoconvocados se manifestaron en diversos puntos de la provincia

Este jueves, autoconvocados nucleados en el espacio "Docentes en Lucha Córdoba" expresaron su rechazo a la propuesta salarial de la Provincia y emitieron críticas a la conducción de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), con manifestaciones en esta capital y también en Río Cuarto, Río Segundo, Río Tercero, Río Primero, Bell Ville y Dean Funes.

Una de las docentes que se manifestó, consultada por La Nueva Mañana, destacó inicialmente el aval social que, según dijo, reciben en las intervenciones: "Cada vez recibimos más apoyo de la comunidad, que nos motiva a seguir luchando. Se dan cuenta de que los docentes somos muy mal pagados".

Respecto de la última propuesta del Gobierno Provincial, que el gremio esta semana viene analizando en los departamentos, que ha suscitado un inicial mayoritario rechazo y cuya respuesta se conocerá finalmente el 10 de abril, expresó la docente: "En las últimas propuestas, desde principios de marzo, el aumento es el mismo. Un 40% a abonarse en cuatro cuotas. Febrero y marzo ya lo cobramos por decreto, lo cual es raro porque no hemos aceptado la propuesta y la paritaria no está cerrada".

La docente puso el énfasis, además, en un 16,2% que se muestra como mejora respecto de las propuestas anteriores: "No va al salario básico, no impacta en la antigüedad ni en la jubilación; es un aumento en negro y con fondos de Nación. Por lo tanto, hablamos de que no hay un reconocimiento de subir el salario básico, que en este momento lo tenemos muy bajo".

Asimismo, señaló que el gremio no reclama lo suficiente por la derogación de la Ley 10694, "que se aprobó en pandemia y que hace que a los jubilados se les recorte aún más los haberes"; y se pronunció críticamente respecto de los descuentos realizados por la Provincia por los días de paro: "Existe el derecho a huelga y hay personas a las que les han llegado a descontar 40 mil pesos de sus sueldos".

Finalmente, hizo referencia a manifestaciones de autoridades de UEPC que habían señalado una supuesta intromisión de partidos políticos de izquierda en los reclamos: "El espacio de docentes autoconvocados no responde a ningún partido político".

Adelantó la docente que el domingo y el mismo lunes podría haber nuevas acciones en diversos puntos de la provincia.

