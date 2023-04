UEPC no aceptará la oferta, si el Gobierno no devuelve los descuentos

Este lunes, el Gobierno Provincial entregó a la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) una propuesta salarial que, en principio, responde a buena parte de las demandas que sostiene el gremio. Mientras comenzó el proceso orgánico de análisis en las escuelas cordobesas, la secretaria Gremial Zulema Miretti adelantó a La Nueva Mañana que la propuesta no será considerada si el Gobierno Provincial no devuelve los días de paro descontados y se abstiene de descontar los que corresponden a la última medida de protesta.

- Más allá de que el detalle de la propuesta debe analizarse en las escuelas y en las delegaciones departamentales, desde la cúpula del gremio ¿cómo tomaron la oferta de la Provincia?

- Contempla algunas de nuestras demandas, que no estuvieron en las dos anteriores. Hablábamos de que los pisos salariales de los sueldos iniciales se tenían que acercar a la canasta básica; eso está dado en que un salario inicial de un maestro de grado ya no va a cobrar un 40% de aumento, como era la anterior propuesta, sino un 56,2% a julio. Esto se logra con un ítem que no estaba anteriormente, que es la duplicación del estado docente. También el salario inicial del maestro de grado va a tener el aumento de la antigüedad. Con eso, más el aumento del Fonid (Incentivo Docente) y la pauta que estaba en 40%, se llega a que un salario inicial de maestro de grado, que es el cargo testigo, llegue al 56,2%; y que ningún cargo del escalafón tenga menos de un 50% de aumento a julio.

Miretti destacó también que la nueva oferta cuenta con un elemento "importante en este proceso de inflación e incertidumbre económica", que es "una cláusula de revisión automática en mayo, que es una cláusula de garantía". Detalló que si la inflación supera el 30% en mayo, automáticamente se elevan los porcentajes. Asimismo, habría otra cláusula de revisión para julio, que contemplaría que "si la inflación acumulada de entre enero y junio da un porcentaje mayor al 40%, también automáticamente se modifican los haberes de julio".

Finalmente, también subrayó la importancia que reviste que la Provincia acceda a pagar a las trabajadoras y trabajadores pasivos un 82% del Fonid que se les paga a los activos. "Eso ya quedará en sus salarios, entonces cada vez que aumente para los activos, se aumenta en los jubilados", apuntó, al tiempo que destacó que se logró que el diferimiento en el cobro de los jubilados pase de 60 a 30 días.

Enfatizó, sin embargo, que la aprobación de la oferta del Gobierno estará condicionada por su voluntad para volver atrás con el descuento por los días de paro. "Les dijimos a los miembros del Poder Ejecutivo que entregaron la propuesta que no vamos a aceptarla si no está la devolución de los días de paro que ya fueron descontados y que no se descuenten los que faltan. Esta es una condición", afirmó Miretti.

Al cierre, la secretaria Gremial esgrimió que si el conflicto con la Provincia se ha dilatado y ha escalado en tensiones ha sido por responsabilidad del Gobierno. "El primer paro fue porque no teníamos propuesta formal. El Gobierno no escuchó, hizo oídos sordos y después unilateralmente decidió depositar en la cuenta de los trabajadores un 10% de aumento en febrero y otro en marzo, con una propuesta que había sido masivamente rechazada", sentenció, para reiterar a modo de cierre que "el único culpable de este conflicto es el Gobierno de la Provincia".

El lunes 10 de abril, tras los debates en las escuelas y en cada una de las delegaciones departamentales, la asamblea en la sede central de la UEPC deberá votar la aprobación o no de la reciente oferta.

🔵 Las y los docentes decidimos

🔵 Propuesta paritaria - 1° semestre 2023



◾️ Cronograma de asambleas 👇🏽 pic.twitter.com/0GrnrwZ1OE — Unión de Educadores (@UEPC_oficial) April 4, 2023

Noticias relacionadas: