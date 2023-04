Kodama no dejó testamento y los bienes de Borges quedarían para el Estado

La viuda del escritor falleció el pasado 26 de marzo. Según su apoderado legal no dejó ninguna indicación respecto al voluminoso legado literario.

La viuda de Jorge Luis Borges, María Kodama, no habría dejado un testamento. Foto archivo:Télam

María Kodama, la viuda de Jorge Luis Borges fallecida el pasado 26 de marzo, no habría dejado un testamento con indicaciones acerca del legado literario del autor de "Ficciones" y su patrimonio pasaría a manos del Estado, anunció hoy el apoderado legal de la escritora y traductora, Fernando Soto, quien además anunció que solicitó a la justicia que se decrete abierto el juicio sucesorio para verificar la existencia de herederos.

El anuncio acerca de la no existencia del testamento fue realizado este lunes por Soto, abogado de Kodama e integrante de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, creada en 1988 por la viuda del autor de "Ficciones" para apuntalar su labor individual como custodia de la obra del escritor argentino más universal de todos los tiempos. "No dejó testamento", dijo el letrado en conferencia de prensa. Y más tarde aclaró: "Su escribana de confianza no tiene testamento. Nadie del círculo cercano entre quienes consultamos conoce el testamento. Si al momento de entrar a su casa se encuentra un testamento, se tomará ese, pero las posibilidades son bajísimas".

Era su vida, no le importó lo patrimonial -dijo Soto-. No quería hablar de lo que fuera de la finitud, tanto es así que Borges no le dijo a ella que era heredera. Ella se enteró luego", agregó.

Soto dio a conocer un documento en el que se especifican los pasos a seguir para determinar cómo será el destino del patrimonio literario de Borges. "En legal tiempo y forma y conforme a lo dispuesto en los arts. 529 2da. parte, 532, 536, 2438, 2441, 2444 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación y lo dispuesto en la Ley local nro. 52, vengo a iniciar la sucesión por Herencia Vacante de la sra. María Kodama", dice el comunicado.

De no aparecer herederos, el legado literario del escritor quedará en manos del Estado, que se encargará de gestionar los derechos por traducciones, nuevas ediciones así como de materiales inéditos, una tarea que desde 1986 y hasta hace unos días había desempeñado su viuda y albacea, fallecida el pasado 26 de marzo a los 86 años.

