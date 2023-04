Inició el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en "Puente 12"

Serán juzgados 4 ex miembros de la División Cuatrerismo de la Bonaerense y 2 ex oficiales del Batallón de Inteligencia 601 por delitos contra 185 personas.

Este lunes, el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires dará comienzo al tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Puente 12”.

Serán juzgados cuatro ex miembros de la División Cuatrerismo de la Policía Bonaerense y dos ex oficiales del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército por delitos cometidos entre 1974 y 1977 que tuvieron como víctimas a 185 personas.

La audiencia, que arrancó a las 9.30, es presencial con acceso al público en la Sala Amia de los tribunales de Comodoro Py y se puede seguir en vivo seguir en vivo por La Retaguardia.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en este juicio y realiza también el acompañamiento de sobrevivientes y familiares a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas.

Este tramo de la causa abarca 185 víctimas, 100 de las cuales llegan por primera vez a debate oral. También es el primero que aborda delitos cometidos durante todo el período de funcionamiento del CCDTyE “Puente 12”, entre 1974 y 1977.

Para tres de los imputados, esta será la primera ocasión en que sean juzgados por crímenes de lesa humanidad. Se trata de Walter Minod, quien fue jefe de Personal y jefe de Logística del Batallón 601, y de los expolicías bonaerenses de la División Cuatrerismo Enrique Gauna y Néstor Ciaramella. Los otros acusados son los ex policías Carlos Tarantino y Ángel Salerno y Enrique Del Pino, exteniente primero del Batallón 601, quienes ya tienen sentencias previas.

“Puente 12”, denominado también como “Protobanco”, “Cuatrerismo” o “Brigada de Güemes”, funcionó en la División Cuatrerismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Estaba ubicado en Camino de Cintura y Autopista Riccheri, en el partido de La Matanza, y dependía del Primer Cuerpo del Ejército.

En la causa por los crímenes en ese CCDTyE ya se realizaron otros dos juicios. En 2018, el TOF 6 condenó a prisión perpetua al ex jefe de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, y al ex jefe del Área Militar 112, Federico Antonio Minicucci, y otros tres ex policías bonaerenses recibieron penas de 6 a 8 años de prisión. El Tribunal absolvió a cuatro ex policías, de los cuales tres fueron luego condenados por la Cámara Federal de Casación Penal: José Félix Madrid, Tarantino y Salerno.

El segundo debate fue en 2021 y tuvo como único imputado a Carlos Antonio Españadero, alias "Mayor Peña" o "Mayor Peirano", personal civil de inteligencia del Batallón 601 del Ejército. Españadero fue condenado a 16 años de prisión como coautor de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abuso deshonesto y coacción contra 17 personas, algunas de ellas niñas, niños y adolescentes del entorno familiar de Roberto Santucho, dirigente del PRT-ERP.

Hoy en Argentina se están llevando adelante más de 10 juicios orales en diferentes provincias y la Secretaría de Derechos Humanos es querellante en dos de cada tres de esas causas. Desde la vuelta de la democracia, ya fueron condenados por la justicia más de 1100 genocidas.