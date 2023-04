El kirchnerismo prometió "más acciones" a favor de Cristina Fernández

Los distintos espacios kirchneristas realizaron este sábado el segundo plenario de la militancia en la ciudad de Resistencia, Chaco, con el objetivo de "romper con la proscripción" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner e impulsar su participación en las listas del Frente de Todos (FdT) de cara a las próximas elecciones, por lo que prometieron "más acciones en todo el país" hasta la fecha límite de la presentación de candidaturas.

Bajo la consigna "Democracia sin proscripción. Nordeste con Cristina", el encuentro que se realizó en el hotel Gala Convenciones, ubicado a las afueras de la ciudad capital, contó con unos 10 mil militantes de las zonas aledañas del nordeste argentino, según estimaron los organizadores.

En el cierre de la jornada, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, sostuvo que "hoy nuestro corazón patriota, nuestra esperanza hecha verdad, con las banderas de independencia económica, soberanía política y justicia social, hoy aquí arranca con fervor una militancia que le dice no a las corporaciones, le dice no a la manipulación de la justicia por parte de las corporaciones y le dice no a la proscripción de Cristina. Hoy, a seguir militando".

Al igual que ocurrió en el primer plenario que se hizo el pasado 11 de marzo en el partido bonaerense de Avellaneda, con el lema "Luche y Vuelve. Cristina 2023" en coincidencia con el aniversario de la victoria electoral de Héctor Cámpora en 1973 que terminó con 18 años de proscripción del peronismo, el espíritu del evento estuvo dominado por el cántico: "Cristina, presidenta".

En esta oportunidad, el plenario de la militancia, que tuvo el mismo formato que en Avellaneda, se concretó en vísperas del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, "como una reivindicación de la soberanía nacional y para hacer un homenaje a los excombatientes", señaló el gobernador anfitrión.

El intendente de Ensenada, titular del Frente Grande y anfitrión del grupo de dirigentes kirchneristas que motorizan estos plenarios, Mario Secco, adelantó a Télam que "vamos a hacer distintos escenarios para respaldar a Cristina y posicionarla donde debe estar, porque para nosotros no existe otro plan. No hay plan B, es Cristina. No hay otro ni otra".

"Tenemos 11 semanas para seguir trabajando y en ese período va a haber un montón de escenarios que nosotros vamos a organizar desde La Mesa de Ensenada, que es muy fuerte", señaló.

Los militantes kirchneristas comenzaron el encuentro repartidos en comisiones de debate sobre diferentes tópicos, copiando el mismo modelo del plenario fundacional.

Desde la organización también remarcaron que este plenario "se sumó a las acciones en rechazo a la proscripción electoral de la Vicepresidenta, con el objetivo de poner en común las estrategias necesarias para proponer un modelo de país más justo, libre y soberano de cara a las próximas elecciones".

Entre los presentes, además estuvieron los dirigentes: Roberto Baradel; Victoria Donda; Cristina Brítez; Pablo "Tato" Giles; Héctor "Gallego" Fernández; Marcelo Koenig; Juan Miguel Gómez; Eduardo Montes; Cristian Miño; Juan Marino; y Rafael Klejzer, entre otros representantes de organizaciones sociales y políticas locales, como Rodrigo Ocampo, diputado provincial y pre candidato a intendente de Resistencia.

Entre las organizaciones kirchneristas de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones se destacaron La Cámpora, Kolina, Frente Grande, Nuevo Encuentro, Peronismo Militante, PJ Descamisados, FSP Corrientes, El Frente Transversal, Martín Fierro, Partido Intransigente, Corriente Peronista, entre otras.

Fuente: Télam

Noticia relacionada: