La Izquierda pide la nulidad del habeas corpus que prohibe la protesta social

La legisladora por el MST en el FITU, Luciana Echevarría, realizó una presentación judicial para solicitar la nulidad de todo lo actuado sobre el habeas corpus que pretende prohibir, mediante resolución judicial, la protesta social.

"Ya se han realizado por lo menos dos audiencias en el marco de este habeas corpus e incluso el Juez declaró a la prensa que ya tendría resolución favorable, sin haber siquiera convocado a ninguna de las múltiples organizaciones gremiales, de género, de DDHH, políticas, de desocupados, que son afectadas por esta decisión y sobre las cuales se han dicho barbaridades desde todos los sectores del poder que se reunieron a raíz de este expediente", comentó la legisladora.

"Un Juez no tiene ninguna potestad para establecer protocolos de estas características y mucho menos para prohibir un derecho consagrado en nuestra Constitución, por todo esto venimos a exigir la nulidad de todo lo actuado y el inmediato apartamiento del Juez Fernández López ", dijo además.

"No podemos obviar el contexto. La miseria creciente, los salarios que no alcanzan, la inflación que no para, son factores que alimentan el malestar y los reclamos sociales. Schiaretti, en lugar de dar respuesta a estas necesidades, pretende recurrir a la represión y lamentablemente cuenta con el apoyo del poder judicial, policial y empresarial, como se evidencia en este habeas corpus", afirmó la legisladora del MST.

Por último, sentenció: "La protesta social es un derecho que a su vez garantiza la protección de los demás derechos existentes y la conquista de los que faltan, de ninguna manera vamos a permitir que lo cercenen".