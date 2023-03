"No voy a parar hasta que paguen todos los responsables", dijo la mamá de Blas

A las 9.30 inició este viernes la última audiencia del juicio por el crimen de Valentino Blas Correas. Tras escucharse las últimas palabras de los 13 policías imputados, el tribunal dio por cerrado el debate del proceso. Se espera que en la tarde, tras un cuarto intermedio, el jurado popular acerque su veredicto.

A sala llena fueron tomando la palabra primero los cuatro acusados que estuvieron en el lugar, entre ellos, los efectivos Javier Alarcón y Lucas Gómez (autor del tiro letal), quienes atraviesan las imputaciones más graves, ya que son incriminados como responsables de disparar contra el automóvil Fiat Argo en el que se trasladaban Blas y sus amigos.

En términos generales, en sus declaraciones los imputados negaron haber participado de un plan de encubrimiento e individualmente tomaron distancia de las responsabilidades que se les atribuyen. Asimismo, le transmitieron el pésame a la familia y expresaron que valoran la lucha que está teniendo; aunque algunos manifestaron que no podían pedir perdón por algo que no habían cometido.

"A nosotros nos capacitaron para esto", se escuchó como una respuesta unánime que pretendió asignar la totalidad de la responsabilidad en quienes efectuaron los disparos.

Indignación de la familia

Fernando Blas Correas, el papá de Blas, al término de las alocuciones de los policías, manifestó con indignación: "Al escuchar que nadie es responsable y son todos inocentes, no me queda otra que pensar que hay un guión común".

Acerca de las expectativas en este proceso, dijo: "Sólo espero que llegue la justicia. Los responsables están en manos del tribunal y el jurado popular. Justicia sería que Blas esté conmigo; lo más cercano es que los responsables paguen por lo que hicieron".

Finalmente, afirmó que con el veredicto de este juicio termina una "primera etapa", adelantando que además de los 13 policías imputados, "va a haber otras personas que van a ser investigadas y seguramente de allí saldrán otras imputaciones".

La mamá de Blas, Soledad Laciar, por su parte, también expresó desilusión tras las últimas palabras de los imputados: "Esperaba escuchar otra cosa. Me dio una impotencia. Yo no me pongo en víctima, yo soy la víctima. La que no tiene a su hijo soy yo. Si no puede llevar a su hija al jardín (haciendo referencia a las últimas palabras de Wanda Esquivel), yo no tengo la culpa. La responsable es ella por hacer lo que no tenía que hacer".

"Esperaba que dijeran la verdad", sintetizó Laciar, quien subrayó que la Justicia también debe alcanzar a las autoridades provinciales que durante horas sostuvieron la hipótesis de un presunto arma en manos de las víctimas, "una presunta persecución y unos presuntos delincuentes".

"A las dos de la mañana ya sabían toda la verdad; a mí que no me digan que esto fue solo responsabilidad de Gómez y Alarcón", enfatizó Laciar, sentenciando que "este gobierno es responsable".

Y concluyó: "Me quieren tirar 13 policías, pero quiero que sepan que cuando salga de acá recién comienza la lucha. No voy a parar hasta que paguen todos los responsables y hasta tener la certeza de que cualquiera de los jóvenes de Córdoba puede salir a la calle y si tienen un problema, buscar un policía".

Los pedidos de condena

En los alegatos, los fiscales Marcelo Hidalgo y Fernando López Villagra solicitaron que se condene a todos los policías imputados, pedidos a los que adhirieron las partes querellantes.

Los efectivos Javier Alarcón y Lucas Gómez (presunto autor del tiro letal) son los principales incriminados como responsables de disparar contra el automóvil Fiat Argo en el que se trasladaban Blas y sus amigos tras salir a comer una pizza. Ambos están acusados de homicidio calificado por abuso de su función como miembros de las fuerzas policiales, y agravado por el empleo de armas de fuego. Para ellos la fiscalía pidió prisión perpetua.

En tanto, los policías Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga y Jorge Ariel Galleguillo están acusados de encubrimiento agravado por sus funciones y omisión de los deberes de funcionario público.

A su vez, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez y Leandro Alexis Quevedo están imputados por falso testimonio y encubrimiento agravados por sus funciones y la gravedad del hecho juzgado. Finalmente, Juan Antonio Gatica está acusado de encubrimiento agravado por la calidad funcional.

En ese marco, la fiscalía pidió seis años de prisión para los 11 acusados por encubrimiento –a lo que también adhirieron las querellas- y también solicitó que siga la investigación contra funcionarios de la cúpula policial de ese momento, el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera, el comisario Gonzalo Cumplido y Lucas Mezzano, subsecretario de Coordinación y Planificación Técnica.

Sobre la actual jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, que al momento del crimen dirigía el área de Recursos Humanos de la Policía de Córdoba, la querella que encabeza la mamá de Blas pidió que se investigue su accionar, ya que argumentó que tanto Alarcón como Gómez no debían estar trabajando en la calle: uno había desaprobado un examen de tiro, el otro estaba acusado de encubrir un abuso sexual.

El crimen

Según la investigación, el fallecimiento del joven de 17 años ocurrió en la madrugada del 6 agosto de 2020, cuando Juan Cruz Camerano Echevarría conducía un Fiat Argo blanco, junto a cuatro amigos y compañeros de colegio. Uno de ellos era Blas, que viajaba en el asiento de atrás. Los otros eran Camila Toci, Cristóbal Bocco Camerano y Mateo Natali, ahora mayores de edad pero que al momento del crimen también tenían 17 años.

Cuando circulaban en la zona de avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas en el sur capitalino, se había montado un control policial de prevención en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que aminore la velocidad, pero al acercarse al puesto de seguridad Camerano Echevarría decidió acelerar la marcha.

El expediente detalla que el cabo primero Lucas Gómez de 37 años, "con intención de matarlos" efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el automóvil, en tanto su compañero el cabo primero Javier Catriel Alarcón, de 33, "en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo", también efectuó dos disparos, "a sabiendas que no había justificación legal para ello".

Las pericias determinaron que una de las cuatro detonaciones del suboficial Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Blas, que le ocasionó “lesiones en el lóbulo inferior del pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho”, determinándose que la causa eficiente de la muerte fue por “traumatismo de tórax causada por el proyectil”.

Los demás ocupantes no sufrieron heridas; no obstante, uno de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha de Cristobal Bocco Camerano, “a milímetros de su cráneo”. Posteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento con un supuesto grupo armado, los policías 'plantaron' un arma en las cercanías.

Blas Correas falleció cuando el automóvil fue interceptado y demorado en la intersección de Chacabuco y Corrientes. Sus padres denuncian que no tuvo asistencia y lo dejaron morir ahí, en plena madrugada.

