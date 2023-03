Llevan Internet a bajo costo a los barrios populares de Córdoba

CONECTIVIDAD

La pandemia desnudó las dificultades de los sectores sociales más desprotegidos para contar con un servicio hoy considerado fundamental. Cuando se implementó la virtualidad en la educación, no todos los estudiantes pudieron participar de las propuestas pedagógicas ideadas para suplantar la imposibilidad de clases presenciales en las escuelas.

En Córdoba, la Mutual Carlos Mugica ejecuta un programa del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones); además, tiene un convenio con Epec para el uso de los postes para la portación y otro con la Agencia Córdoba Conectividad que le vende el internet. De esta manera lleva adelante un ambicioso proyecto que tiene la meta de brindar conectividad a 24 barrios y villas populares de la ciudad.

Marco Galán, presidente de la institución y director ejecutivo del proyecto, explicó a La Nueva Mañana cómo surgió la iniciativa: “Durante la pandemia, con otras organizaciones sociales y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), relevamos la falta del servicio de internet en barrios populares, con la conclusión de que no llegaba y si era contratado por aire no era eficiente, además de su alto costo”.

Hubo que tramitar la licencia TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) ante el Enacom, tras lo cual fue presentado un proyecto en el marco del programa “Roberto Arias” del organismo nacional.

“El programa se lanzó para proveer de infraestructura de conectividad en barrios populares, asentamientos y villas incorporados en el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares)”, comentó Galán.

Es la primera vez que se ejecuta en Córdoba y no son muchos los lugares del país que lo aprovechan. Su financiamiento proviene de un fondo generado por el impuesto a la comunicación (lo pagan las empresas de telecomunicaciones) y se creó un fideicomiso que administra el Enacom. Los recursos son aplicables para varias líneas, una de ellas es la de servicios de internet a través de aportes no reintegrales (ANR).

El primer proyecto

“Presentamos un proyecto para llevar internet a 24 barrios en la ciudad de Córdoba, que incluye a 5.600 familias. Ahí el Enacom financia la fibra óptica, conexiones domiciliarias con un router (total 1.569 conexiones sin costo, las restantes las pone la mutual con un financiamiento conjunto con las familias).

“La proyección es llegar a 3.000 familias en la primera etapa, en la zona oeste. Los barrios comprendidos son La Tela, San Roque, San Alberto, Villa Unión, Joven Amanecer y Villa Martínez”, rememoró ante LNM Carmen Calderón, quien dentro de la Mutual es la Coordinadora de La Ranchada IP (internet popular).

El proyecto va desde La Tela hasta El Tropezón, y ya cuentan con el servicio 400 familias en este corredor del oeste de la ciudad.

Galán amplía: “Estamos trabajando también en la zona sur, en barrios 12 de Septiembre, Villa Angelelli, barrio Rivadavia, la Comunidad Marta Juana González, Felipe Varela y Manantiales. Y en la zona norte, vamos a llegar a los barrios Nueva Esperanza, 12 de Julio y el barrio 9 de Julio La Canchita, donde esperamos en mayo ya hacer las conexiones.

Planes de hasta 50 megas

“Lo primero que hicimos fue un relevamiento: cuánto podía pagar cada familia, cuál es el consumo estimado según la cantidad de aparatos en cada vivienda, el tipo de tecnología. Vimos que la mayoría era a través de celulares, televisores, muy pocas computadoras”, indicó Marco Galán.

El servicio era deficitario, por aire. Se pagaba entre 5 y 7 mil pesos y hasta 10 mil por familia (los que podían conectarse). La mayoría tenía abono prepago en sus celulares.

La mutual implementó cuatro planes: uno de 10 megas a 1.500 pesos; 20 megas 2.300 pesos; 30 megas 2.900 pesos y 50 megas a 3.800 pesos.

“Empezamos en enero con las primeras conexiones, hay una alta demanda de las familias. Se trata de un servicio con buena calidad de prestación, con una tarifa social y donde no hay interrupciones”, subrayó Calderón.

“Tenemos un área en la Mutual para llevar adelante el servicio, su administración y gestión. Además, están previstos diez ‘pisos tecnológicos’; ya empezamos con el primero, con 10 computadoras en La Tela, un centro de servicios que nos cede la Municipalidad de Córdoba, para capacitaciones, para que desde allí se puedan hacer trámites. Y vamos a poner puntos de conexión WiFi, para aquellos que no puedan conectarse al servicio, tengan acceso gratuito desde el celular”, sumó Galán.

“Suponemos que sólo fue vandalismo”

“Hubo sabotajes, nos cortaron tres veces la fibra óptica, el cable no tiene cobre así que suponemos que fue para hacer daño. Vandalismo y nada más, es lo que suponemos. No ha pasado a mayores, no es un lugar donde los grupos concentrados busquen penetrar o hayan priorizado para su negocio. Es cierto que muchas antenas de DirectTV se levantaron por bajas de los usuarios”, comenta a LNM Marco y enseguida destaca cómo se articula en con las organizaciones territoriales, con las cooperativas en cada lugar, trabajando con promotores territoriales. Y resaltó: “Cada beneficiario es asociado a la mutual, los consideramos como tales y no como clientes”.

Mucho más que recreación

Cada familia firma un contrato, y la propuesta que se acercó se hizo desde la perspectiva de que se trata de un servicio público, un derecho humano, como el derecho al agua o a la luz. Las familias en estos barrios hacen trámites, los jóvenes estudian, otros trabajan o se recrean, sostienen sus vínculos familiares o participan de las redes sociales, todo como en cualquier sector social.

Desde la mutual sostiene que tras los relevamientos pudieron ver cómo la gente usa internet para trabajar o para buscar empleo. Sirve para la educación, el acceso a la cultura.

Rozando intereses de poderosos grupos

“Sabemos que estamos tocando intereses, aparecemos como un prestador, pero defendiendo la economía solidaria; no hay mayores experiencias en el país. Esto va a ir teniendo su difusión a medida que trascienda el servicio brindado”.

El programa funcionando crea un ahorro económico a las familias y en los territorios ya se considera como un servicio esencial el internet.

La mutual lleva adelante un trabajo de integración, para generar confianza en los barrios: “Hay muchos compañeros que en cada barrio acompañan a las cuadrillas cuando hacen las instalaciones, van casa por casa ayudando a difundir este trabajo, ni qué hablar la publicidad que podemos hacer desde nuestra radio comunitaria La Ranchada”, continuó Galán.

Trabajo y economía popular

Mucha gente en las barriadas populares vive de lo que produce y lo ofrece por Facebook o Instagram. En las redes vende sus productos, alimentos, artesanías, ropa… es fundamental, entonces, que tengan un buen servicio de internet.

“Esto generó empleo, mano de obra que fue capacitada y que integra las cuadrillas en el tendido de la red y las conexiones domiciliarias”, comenta, entusiasmada, Carmen.

Juan Asnal trabaja en el equipo de instalaciones domiciliarias, y narra su experiencia. “Todos están muy ansiosos por contar con internet, a medida que avanzamos vemos a los vecinos ya navegando, mirando una película o lo que cada uno necesite.

Sofía Flores, vecina de Villa La Tela, resaltó cuán trascendente fue la llegada de internet: “Fuimos muy golpeados por la pandemia con el tema de los estudios porque todo era virtual, y la mayoría no teníamos acceso a internet o la plata para cargar crédito y conectarse con los datos del teléfono”.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]