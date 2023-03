Rossi, tras su informe en Diputados: "El discurso de Espert es violento y fascista"

"Lo de Espert fue una conducta claramente fascista", dijo el jefe de ministros cuando le consultaron en particular sobre el intercambio.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, calificó como "una conducta claramente fascista" las agresiones verbales sufridas ayer de parte del diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, en el marco de la presentación de informes de gestión que brindó en el Congreso Nacional.

"Lo de Espert fue una conducta claramente fascista", dijo el jefe de ministros esta mañana en declaraciones formuladas a AM 750 y FM La Patriada cuando le consultaron en particular sobre el intercambio que mantuvo con el legislador, en el que -entre otros insultos- lo tildó de "ignorante supino".

Espert interrumpió la presentación del jefe de Gabinete a los gritos: "Usted es un ignorante supino. La inflación es un fenómeno monetario. No es un fenómeno multicausal como dice acá en su informe. ¿Tan difícil es que le entre en la cabeza?", lo fustigó y, ofendido, lo acusó de no mirarlo a la cara mientras lo insultaba: "No te hagas el canchero, caradura".

Luego Rossi le respondió que, de los 10 años que había sido diputado, nunca antes lo habían insultado tanto: "Tiene un mérito. Supongo que será su forma fascistoide de expresarse".

En las declaraciones radiales formuladas, el jefe de ministros añadió: "Lo que yo percibí de cuando Espert me hizo una pregunta era una catarata de insultos que no paraba, parecía que lo único que quería hacer era insultar. Ese es un discurso claramente violento y fascista".

"En medio de un discurso fogoso se puede escapar alguna descalificación pero su discurso lo único que hacía era insultarte", dijo Rossi y añadió que "tienen un discurso que no condice con la democracia".

Además, el funcionario analizó que la aparición de esas expresiones "es contemporánea con la de grupos como Revolución Federal, que son extremistas y violentos de derecha".

"Cuando yo le dije lo que le dije, se escondía cada vez más adentro de la banca", añadió respecto de Espet y consideró que "no hay que permitirles que crean que esto es natural y que uno tiene que soportarlos".

Del mismo modo, dijo que "(el diputado Fernando) Iglesias está ahí para provocar y como yo lo tenía a metros porque se sientan en la primera fila en círculo, cada vez que intentaba a retomar un hilo de conversación él decía cualquier cosa para distraer. Por eso, yo dije en un momento: ´Tengo una radio acá"", recordó.

Para el jefe de ministros, "ese estilo es provocador y tampoco tiene que ver con una genuina práctica democrática".

En tanto, a modo de balance sobre su exposición, Rossi analizó que la presentación del informe de gestión tuvo que ver con "mostrar los problemas, que no los generamos nosotros", pero también "los logros como el crecimiento económico y la generación de empleo" en tanto queda como asignatura pendiente "la pérdida del poder adquisitivo del salario" y "una política de precios".

Rossi mantuvo varios cruces con legisladores opositores de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza cuando se refirió a la política de derechos humanos y al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del informe de gestión que realiza en la Cámara de Diputados.

Fuente: Télam

