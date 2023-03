Entrevista a Doctora Skarnia: “Prefiero los lugares incómodos”

Especial para La Nueva Mañana

ENTREVISTA A DOCTORA SKARNIA

La Doctora Skarnia se define exhaustivamente como actriz performer, acordeonista, escritora y recitadora de poesías, bibliotecóloga e historiadora del cine travesti y LGTBI, subtituladora y remasterizadora de películas de cine independiente travesti, organizadora de ciclos de cine enfocado a visualizar la realidad travesti/trans y la comunidad lgbi, autoeditora y editora de cómics y fanzine de temática travesti en su editorial la pirata travesti.

¿Ves en la actualidad más espacio en el mercado cultural para las travestis?

Sí, de hecho hemos cobrado bastante relevancia en el reconocimiento. Cuando yo empecé en el 2005 costaba muchísimo entrar, inclusive en los lugares under; por esos tiempos, yo crecí en los ambientes ocupas como Kasa las gatas, El Bosque, Caracol o Las Pulgas y en los primeros lugares donde me presentaba a veces ni me ponían en el flyer, costó muchos años el reconocimiento. En el 2007 empecé a organizar los ciclos de cine, en el 2009 fue la presentación de la doctora Skarnia en un bar punk en Córdoba, el show sado punk, la primera perform porno terrorista travesti. Fue la primera vez que me anunciaron en un flyer; de ahí dije, los cuartos rosas no son para mí, costó muchos años entrar en el circuito que no se espera que una travesti esté en el escenario. También por esos años empecé a participar en el deleite de los cuerpos un festival LGTB que se organiza en Córdoba de manera autogestada. Recién en el 2013, gracias a la gestión de una amiga, mi querida Roberta, y su compañero organizaban los jueves negros en un bar, del cual ya me habían medio como rechazado para actuar. Salía casi a las 3 de la mañana con mi acordeón a recitar poesías travas e historias, el camino es largo a veces, pero también depende donde te quieras manejar, hay más o menos lugares. Yo prefiero los incómodos.

El cine es uno de tus intereses más fuertes. ¿Qué historias son las que hacen una buena película con protagonistas travestis?

Una historia que yo me la pueda creer, que no sea fantasiosa, que no me ponga decorativos para hacerla más bonita. Nuestra vida es cruda pero de esa crudeza se pueden contar muchas historias, haciendo de la poesía que se cuenta una realidad, no una fantasía para llamar la atención; en ese sentido eso que yo busco en las películas las encuentro fuera del circuito comercial, el cine independiente a nivel mundial tiene innumerables joyas al respecto, el condimento justo entre la historia, el argumento, la fotografía la banda sonora. Algunas al no tener subtítulos las he traducido para así saber de qué se trataba eso tan maravilloso que mostraba y la historia que contaba, a otras las remasterizo para mejorarles la calidad… hay mucho cine experimental de los años 70, que da que hablar. El cine latino es hermosísimo, el cubano que recién el 2008 se pudo estrenar una película protagonizada por una actriz travesti, estaba prohibido y se consiguió levantar esa censura, pero las representaciones que hay son tan cuidadas y respetadas que la interpretación es perfecta y creíble en películas donde no han podido levantar la censura y los personajes que la interpretan son hombres. Entonces eso de salir a contar una historia a como dé lugar reflejando nuestro cotidiano es algo para mí muy interesante de ver y seguramente la voy a amar. El cine independiente argentino no se queda atrás, mi director preferido es Campusano, Piel morena es exquisita, no tendrá las mejores actuaciones y eso lo hace interesante, aunque suene extraño, pero la manera que tiene para contar las historias, ese reflejo de la clase media baja y luchadora para abrirse un espacio travesti dentro trabajo formal en un ambiente donde no es aceptada, no solo dice en el argumento sino que también hay muchas metáforas referenciales acerca de una realidad cotidiana.

¿Cómo definirías tu escritura?

Es poesía travesti, es reivindicar eso que siento con lo que fui nombrada y discriminada, hacerla propia para no pertenecer a ninguna norma preestablecida.

En los “Escritos de la Puta Ama” reuniste textos que explotan la sensualidad sin perder tu costado reivindicativo como travesti. ¿Estás reuniendo textos de una época determinada o la intención es hacer un recorte temático?

Tengo mi feria de libros, comics fanzines y películas inéditas de travestis desde el 2006, recién en el 2018 me autoedito el primer fanzine (Por dentro), una recopilación de textos que habían formado parte de mis performs y presentaciones en distintos lugares. Escritos de la Puta ama surgió de nuevos textos que tenía más otros que ya estaban en por dentro a los cuales le hice alguna modificación, y en su conjunto fueron presentados en el teatro La Piojera, con una introducción que no está en el fanzine, que reivindica la lucha y permanencia, tratando de buscar espacios y reconocimientos en una época impensada para nosotras, donde muchas ya no están, pero sí tuvieron un rol fundamental en esta sociedad pacata, que solo nos admiraba y se enloquecían por nuestra presencia en la época de carnavales, pero el resto del año si ibas a tocar su puerta o caminabas simplemente por la calle te amenazaban, insultaban, mataban o llamaban a la policía. Muchas chicas por esos oscuros años atrás, por el solo hecho de ser travestis y salir a la calle vivíamos más en la comisaria que en nuestras casas, otras asesinadas. Muchas cosas que cuento en el fanzine son parte de eso que para nosotras era impensado, pero la realidad a través de los años fue cambiando en parte. Y la idea de hacerlo formato fanzine fue de quien me imprimió esos textos que leí en La Piojera y se encargó de la gráfica y edición; de ahí seleccioné los textos que más me gustaban y representaban la idea de la perform que interpreté.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Seguir con lo que hago, presentaciones en diferentes lugares, ahora estoy en un proyecto de electropoesía componiendo la música para mis textos; seguir con todas las cosas en las que trabajo que de algún modo se comunican entre sí y me da mucho placer poder hacerlas.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]