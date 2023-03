“La sociedad argentina está expectante de alguna propuesta esperanzadora”

Especial para La Nueva Mañana

La Nueva Mañana conversó en exclusiva con Atilio Borón, politólogo, sociólogo y también escritor, sobre el momento que atraviesa la Argentina y sobre los conflictos que se suceden en el plano internacional.

¿Cuál es la imagen que tiene del panorama político en relación a los espacios que aspiran a ocupar el gobierno nacional a partir de este año?

-Lo que caracteriza al actual estado de situación de la política nacional es el altísimo nivel de incertidumbre en que están inmersos tanto la dirigencia –porque la situación de CFK no termina de definirse en los ámbitos judiciales y políticos- como la sociedad en su conjunto, esta última porque espera expectante algún discurso que le hable sobre la solución y/o salida del malestar que atraviesa, o sea: una oferta política que le resulte atractiva desde los sectores progresistas. Hasta ahora esa oferta no se le está presentando a la sociedad. También presenta incertidumbre la oposición de derecha -que no encuentra modo de ordenar definitivamente a su tropa-. Yo noto una pronunciada tibieza en cuanto a las propuestas de las dos coaliciones mayoritarias (JxC y FdT). Entonces, la situación presenta hoy una coyuntura bastante “gaseosa” -e inestable-; a pocos meses de las consagraciones formales definitivas de las alianzas las incógnitas son demasiadas. Quizás haya una primera vuelta tan fragmentada que pueda haber varias ofertas que aspiren seriamente a llegar al ballotage, corriéndose el riesgo de que una fuerza minoritaria –como Milei- alcance este objetivo.

¿Hay real apoyo en la sociedad a los planteos de Milei?

- Milei es un producto de los medios; estos le han dado a él muchísimo más espacio y tiempo que a cualquiera -esto no es un parecer sino que ha sido medido-. Ahora yo no sé qué estabilidad pueda tener esta adhesión a su figura, o a sus planteos, llegada la hora de votar. Pero una propuesta de eliminación de derechos para la persecución de la delincuencia puede resultar muy atractiva a sectores importantes de la sociedad. De darse esta situación estos sectores minoritarios –como el de Milei- pueden resultar un gran problema en la primera vuelta, más cuando la izquierda no parece predispuesta a integrarse a una alianza que impida el retorno de la derecha al poder.

¿De qué modo mensura las chances electorales de Horacio Larreta y/o Patricia Bullrich?

- Larreta es un político que tiene escasa proyección más allá de CABA, Bullrich tiene un poco más. Pero la gran expectativa dentro de JxC es si decide jugar –o no- Mauricio Macri, quien pese a tener alta imagen negativa es un candidato de peso, con mucho arrastre. Ahora, en uno y otro espacio –JxC y FdT-, también va a ser importante el acompañamiento de los eventuales candidatos a presidente, me refiero al: ¿Con quién? Esto le cabe a Macri, Bullrich y hasta a CFK.

¿Cómo evalúa el actual panorama internacional?

-Todos los diagnósticos -como los pronósticos- son bastante pesimistas porque EE.UU. está empeñado en que continúe la guerra que sostiene contra Rusia -en territorio ucraniano- para desangrar política y económicamente a la Federación Rusa. Esta guerra no fue deseada ni promovida por la OTAN, es directamente de EEUU contra Rusia, y fue un objetivo claramente planteado por el departamento de estado, el Pentágono y los principales asesores de la Casablanca -todo esto figura en varios documentos públicos-.

¿En qué medida EEUU está consiguiendo el pretendido desangre ruso?

-Hasta ahora Rusia solo ha perdido un 2% de su PBI-una nimiedad frente al 35% que ha caído la economía ucraniana-; por otra parte, como consecuencia, se ha desatado una inflación imparable en Europa y en EEUU -a causa de las sanciones y el aumento de los combustibles producto de los atentados contra los gasoductos Nord Stream 2, los cuales fueron llevados a acabo claramente por EEUU-.

¿Podría EEUU iniciar una guerra abierta contra China?

-Podría pero, aunque EEUU ganara esa guerra, sobrevendría una catástrofe global que produciría una debacle económica inconmensurable en los países occidentales.

¿Cómo repercutiría este estado de situación -de guerra mundial- en Argentina y la región?

-Con esta desalentadora proyección es inminente el ejercicio de una fuerte presión de los EEUU -sobre la mayoría de los países de la región- exigiendo definiciones tajantes en cuanto a un alineamiento total respecto a su posición. Ya la jefa del Comando sur de los EEUU se pasea incesantemente por la región exigiendo a los países que adhieran a las sanciones contra Rusia –mientras habla de nuestros recursos natrales como si le pertenecieran a EEUU- y también les sugiere/pide un envío de tropas y armas a la zona del conflicto que, aunque sea en cantidades simbólicas, comprometan sus posiciones en cuanto declarase enemigos de Rusia y de China. A esta presión estadounidense los gobiernos de la región no podrán resistir mucho tiempo más, porque de negarse EEUU va a comenzar a aplicar las mismas sanciones que a Rusia aduciendo que son aliados y/o satélites de Rusia.

Volviendo a Europa, ¿es posible que estemos asistiendo al fin de la Europa “blanca y cristiana”?

-La Europa “blanca y cristiana” ha sido destruida por la política de guerra que EEUU utilizó en el ante jardín europeo – hablo de Medio Oriente, de Irán, de Iraq, de Siria, del Líbano, de Libia-. En esa zona EEUU sostuvo y apoyó guerras, conflictos internos armados, armó milicias o ejércitos como el ISIS –Hillary Clinton reconoció que EEUU armo ISIS para destruir al gobierno de Bashar al Assad -. Todo esto generó un sinfín de corrientes migratorias que modificó el rostro europeo tradicionalmente blanco y católico- hoy las selecciones de fútbol representativas de las más grandes potencias europeas parecen africanas-, esto despertó en el continente un fuerte racismo, y también al fascismo.

¿Ha llegado el fin de la dominación de Occidente?

- En la cumbre de Davos se expresó directamente que “se ha roto la globalización” y se comenzó a hablar de 2 globalizaciones, una la del Atlántico Norte y otra, más poderosa, la de la integración del mundo Euroasiático –que es el sector más dinámico de la economía mundial-. Esto también es producto de las sanciones de los EEUU para destruir a Rusia. Y China sabe que el plan de destrucción de Rusia es la primera parte de un plan general para destruir a China. En esta situación esos países han galvanizado un acuerdo que los ha fortalecido trascendentalmente en toda la región Euroasiática.

-¿Cómo ve a los gobiernos progresistas de la región?

-Con honda preocupación. Lo de Perú es de una gravedad extrema; en Brasil Lula camina sobre una especie de campo minado, porque la alternativa de un golpe de estado militar está presente a la vuelta de la esquina, y porque tiene que trabajar con presidente del banco central de extrema derecha – al que le quedan 2 años de mandato- que le frena el aporte que quiere utilizar Lula para combatir a la pobreza; en Chile el Congreso le rechazó a Boric la reforma tributaria –que le es imprescindible-, en Colombia a Petro la poderosa derecha colombiana lo ataca por todos lados utilizando el mecanismo del lawfare en toda su magnitud; y en Argentina la situación está tensada de un modo que no escapa al contexto de los gobiernos regionales.

