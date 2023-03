Juan Schiaretti: "Hay que organizar una fuerza que permita ser un país normal"

En un extenso mano a mano con el diario porteño Clarín, el gobernador Juan Schiaretti sembró una serie de definiciones de cara a las elecciones presidenciales de este año, que lo tienen lanzado en un rol de protagonista. Cultor de un espacio "antigrieta" que se propone romper la bipolaridad política, el mandatario provincial dijo al matutino que "queremos un país con el sentido común que tenemos en Córdoba" y que la existencia de grietas "impide que podamos tener los acuerdos con el volumen adecuado para poder tomar las medidas que le permitan a la Argentina dejar atrás todos estos años de decadencia y de aumento de la pobreza".

"Primero hay que ponerse de acuerdo sobre cuáles son los puntos centrales y nos vamos a apoyar todos los que coincidamos. Después vemos quiénes son los candidatos y quiénes son los que van a regir el Ejecutivo. Pero con la grieta va a ser difícil implementar soluciones, porque la grieta ratifica el empate", explicó Schiaretti a Clarín.

Lanzado por un espacio que ya cosechó fotos con el ex ministro nacional Florencio Ranzazzo y el ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, Schiaretti dijo que "no es tan complicado acordar" y reveló que "hablo con muchos dirigentes del Frente de Todos y de Cambiemos y coincidimos". Bregó por "una fuerza que permita ser un país normal, racional. Esto es lo que estoy intentando construir. Vamos a ir a fondo".

Para explicar la fulgurante aparición de Javier Milei, Schiaretti apeló a que "la agenda de los políticos no es la de la gente", y denunció que "la política está girando en su propia órbita peleándose entre uno y otro, con un Gobierno que vive haciendo relatos mientras el país se va deteriorando".

"En Córdoba yo ni hablo de política, por eso la gente valora mi gestión. Los políticos no están expresando a la agenda de la gente y la gente entonces está buscando fuera de la política tradicional; Milei, a quien respeto, expresa el voto antipolítico y la decepción de la sociedad", manifestó.

En un párrafo especialmente destinado al kirchnerismo, Schiaretti aclaró que "el peronismo de Córdoba nunca se dejó colonizar por el kirchnerismo", dijo que "no tenemos nada que ver" con ese espacio y que "el peronismo debe dejar de estar colonizado por el kirchnerismo". "Si aspiramos a la justicia social, a la producción y el trabajo, no es lo que hemos visto después de 20 años de kirchnerismo", evaluó.

Finalmente, en la entrevista desgranó algunas ideas económicas. Dijo que "para acabar con el déficit fiscal no tiene que haber un ajuste que afecte a los sectores populares", que el país "tiene que resolver también el sistema tributario, que es regresivo y penaliza la producción" y que es necesario eliminar las retenciones a la exportación.

