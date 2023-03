Docentes paran este viernes y rechazan la propuesta salarial del gobierno

La Unión de Educadores de la provincia de Córdoba decidió en asamblea de delegadas y delegados departamentales rechazar la propuesta salarial y realizar un paro de 24 hs con moviización el viernes 10.

Entre las medidas del nuevo plan de acción esta la adhesión al paro internacional de mujeres del 8 de marzo, acciones con cuerpos orgánicos por departamentos el jueves 9 y Asamblea de Delegados Departamentales el martes 14.

"De existir una nueva propuesta salarial superadora iniciar el proceso de información, consulta y resolución", indicaron.

Entre las principales demandas, la UEPC exige la inmediata concreción de la Titularización de Docentes de PIT, ProA, Coordinadores de Curso y Modalidad de Adultos y Nivel Superior.

Además de no descuento de días de paro, modificación la Ley 10.694 en los aspectos requeridos por UEPC en la Iniciativa Popular. Y plena cobertura de las prestaciones y el control del no cobro de plus en toda la provincia ante el Directorio del APROSS .

La Provincia había ofrecido un incremento del 40% a julio de este año, dispuesto en "escalones" calculados con el salario de enero como referencia: 10% en febrero, el 8% en marzo, el 12% en mayo y el 10% en julioL

La proposición oficial pauta también un aumento del ítem antigüedad del 15 al 20% en los salarios iniciales, y una cláusula atada a la evolución inflacionaria, que debería amortiguar la pérdida del poder adquisitivo.