Derecho a la identidad: la experiencia de buscar a tu mamá biológica

Ocho personas tienen la misma historia, pero no lo saben. Una historia contada por sus padres de crianza y repetida durante toda su vida. Un día, esas ocho personas entran a Facebook, buscan, buscan y se encuentran. Viven en diferentes partes del país, algunas están en el exterior. Otro día, en 2014, las ocho personas que tienen la misma historia, pero no lo saben, se encuentran personalmente. Se sientan alrededor de una mesa y cada una relata las mismas situaciones: que descubrió que no era hija biológica de sus padres, que su mamá biológica había sido atendida por una partera, Mafalda de Journade, en una clínica clandestina en barrio General Paz de Córdoba, que había sido apropiada y entregada. Ocho personas tienen la misma historia y lo saben. Ahora buscan a sus madres biológicas y hasta se pusieron un nombre: “[email protected] y Madres del alma”.

Unas 20 mil personas buscan a su mamá en Argentina

“Una de las primeras cosas que fuimos viendo como diferencia con otras personas adoptadas es que nosotras no éramos adoptadas a nivel legal y eso imposibilitaba que llegáramos al nombre de nuestros padres biológicos. Fue como darnos cuenta de algo muy fuerte. Fue como un golpe pero que recibimos juntas y fuimos elaborando juntas. Vimos el inicio de un camino y empezó la búsqueda para reparar la historia”, dice Carolina Bruzzo, integrante de la organización.

En Argentina existe el Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica que depende de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). “Mamás que buscan” se llama la campaña que presentaron en Córdoba el jueves 2 de marzo. Quieren continuar por el camino difícil: encontrar a mamás que buscan hijos e hijas nacidas en Argentina, y de quienes se vieron separadas en el momento de su nacimiento, sin importar la fecha en que haya ocurrido el hecho. Es un camino difícil porque hay muchas personas que buscan, pero pocas mamás que aparecen. En el marco del programa, en Argentina, hay 20.000 personas buscando a su mamá y solo 400 mamás buscando a sus hijos. En Córdoba 654 personas nacidas antes del 74’ y después del 83’ buscan sus orígenes biológicos y 125 madres (o familiares) buscan a sus hijos e hijas.

El Estado, un actor clave

“Si había gente adoptada antes no se le decía nunca, había pactos de silencios terribles. No se consideraba un delito moral criar un hijo ajeno y ponerle el nombre de uno. Fue una lucha que emprendieron las Abuelas de Plaza de Mayo: concientizar a la sociedad sobre el derecho a la identidad. Hubo muchas personas que se comenzaron a interrogar y no eran hijos de desaparecidos. Así se comenzó un movimiento de organizaciones de la sociedad civil insistiendo para que esta problemática se trate. El tema es que se tardó mucho tiempo en que la propia justicia y el estado acepten que, en el derecho a la identidad, por acción u omisión, el estado interviene. Por otro lado, solo el estado puede diseñar una política nacional para poder darle las herramientas que se necesitan para esa búsqueda compleja”, dice Claudia Carlotto, coordinadora de Conadi. Completar el banco genético y armar una buena base de datos en todo el país fueron una de las primeras directrices del programa. En Córdoba, a través de su coordinadora, María Gracia Iglesias, las organizaciones de la sociedad civil que hacían búsqueda de identidad biológica se fueron acercando.

Buscadoras

Carina Rosavik tiene cinco años y está en el jardín. Se acerca a la maestra y le dice que su hermano y ella son adoptados. Pero todavía faltaban muchos años para que sus padres de crianza le contaran la verdad. Es 2014 y, ayudando a una amiga a encontrar su identidad biológica, en Facebook una persona le nombra al colectivo “Nosotros”. Su amiga necesitaba un ADN entonces Carina se acerca a una reunión del grupo. Y ya no hay vuelta atrás: ahora es una buscadora. De investigadora a experta en lecturas de partidas de nacimiento y libros de parto, Carina empezó a buscar a su mamá, a buscar sus orígenes biológicos. Así encontró a su hermana: Carolina Sangiorgi. “Es un sentimiento que traemos, de no pertenencia, te sentís que no perteneces. Cuando hablas con alguien de nosotros te va a decir que no se siente parte de esa familia, porque es diferente y tiene diferentes hábitos. Desde ahí empezamos a buscar. Después cuando relatan las historias son todas iguales. Al principio cuando descubrís que sos adoptado es muy duro, porque no sabes para dónde ir, porque no tenés datos. Había que golpear la puerta, ir a los barrios, extraer datos de nuestras familias, romper el pacto de silencio. Lo fuimos haciendo de esa manera”, cuenta Carina, que forma parte del colectivo Nosotros.

“Pacto de silencio”

Un relato de los hechos y una declaración jurada es todo lo que le pide la Conadi a una mamá que busca a sus hijos o hijas para iniciar el proceso de investigación y entrecruzamiento de datos. “Es una mujer, a la que le han robado o arrebatado a su hijo, hace 30 o 40 años, así que no es necesario victimizarla, pidiendo partidas de nacimiento o datos que no tiene”, dice Carlotto. Bruzzo de “[email protected] y Madres del alma” cuenta que cuando se encuentran con mamás que buscan son mujeres que estuvieron en “altos grados de vulnerabilidad”. Lo que más cuesta romper es el “pacto de silencio” para que se acerquen. “Hay mucha culpabilización a las madres biológicas y violencia simbólica”, dice.

En esta política el eje está puesto en el trabajo conjunto con las organizaciones de búsqueda de identidad. Ambas se fundaron en 2014 y tienen 9 años de trabajo. Sobre esto, Carlotto, asegura: “Hay que trabajar con las organizaciones porque son las personas que saben, son las que buscan. Y lo digo por experiencia propia. Yo soy directora de la Conadi a partir de la experiencia que acumule buscando a mi sobrino. Las personas que buscan son las que saben cómo”.

Si tenés dudas sobre tu identidad biológica o sos una mamá que busca a sus hijos e hijas, en Córdoba podes escribir a [email protected] o llamar al 351155946349.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]