Gripe aviar: productores cordobeses en alerta por cierre de las exportaciones

La decisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de suspender la exportación aviar debido a la detección de la Gripe IA H5 en una granja comercial de Río Negro, primer caso reportado en el país, encendió las luces de alerta tanto en autoridades como en los sectores productivos.

Ante la medida, que no obstante no afecta la comercialización para consumo interno, los referentes de la industria en Córdoba se mostraron confiados en los sistemas de bioseguridad y control.

Juan Carlos Ghibaudo, presidente de la Cámara Avícola de Córdoba, señaló que durante mucho tiempo Argentina “estuvo al margen de esta problemática”. “Esto entonces nos permitió aprender y conocer las experiencias de otros países” para afrontar la situación. “Es fundamental la detección temprana de los focos”, explicó.

En diálogo con La Nueva Mañana, el empresario señaló que desde la entidad se está en permanente contacto con las autoridades nacionales. “Tememos preparado el esquema que debería ponerse en marcha en el caso de tener una situación compleja como la que se ha dado ahora en Río Negro”, aseveró.

“Los controles tempranos son clave. En lo particular, creo que Córdoba tiene la cantidad de casos positivos por el trabajo de detección temprana”, sostuvo Ghibaudo, quien remarcó que “nuestras granjas tienen un sistema bioseguridad importante y la hemos reforzado con medidas aplicadas de manera más intensa”.

“Unas 200 mil toneladas son objeto de exportación”

En todo el país hay un total de 50 millones de aves “ponedoras” de huevos, de las cuales el 8% corresponde a Córdoba. “Estamos en torno a los 4 millones”, especificó. “La demanda no ha bajado. Estamos en un momento en que estacionalmente la demanda aumenta. No ha habido afectación al respecto”, indicó el productor.

En cuanto al pollo, Argentina produce un total de 2,38 millones de toneladas, siendo el noveno país con más producción de este tipo de carne a nivel global. De esa cifra, unas 200 mil toneladas son objeto de exportación. En total, la industria involucra a más de 100 pequeñas y medianas empresas y da trabajo a casi 70.000 personas en todo el país.

Desde la Cámara Avícola de Córdoba sostienen que el vínculo con las autoridades nacionales y provinciales ha sido constante desde la detección del primer caso, a mediados del mes de enero. “Todos estamos al tanto de lo que hay que hacer y se apoyan las medidas necesarias”, indicaron desde la Cámara. En el mismo sentido que lo detallado en las distintas recomendaciones del Senasa, Ghibaudo recalcó que la enfermedad no se transmite por consumo de productos. “No hay ningún caso demostrado en el mundo”, aseguró.

De cualquier manera, tanto organismos públicos y privados de la provincia reiteraron la necesidad de trabajar en conjunto. “Le estamos pidiendo a la gente que colabore avisando si ven alguna situación anómala, cuidándose no manipular las aves muertas”, expresó Ghibaudo. “Se hace imperioso cuidar a las aves que están en los patios y no tener gallinas sueltas o, en caso de tenerlas, que circulen en un sector cubierto para que no se contagien”, finalizó.

Paralelamente, desde la Provincia señalaron que se extremaron las acciones de control y rastrillaje con controles en las rutas por parte de agentes del Centro Regional Córdoba del Senasa, del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la Policía.

Todo al mercado interno

Al conocerse el caso en Río Negro, desde el Senasa indicaron que “la producción aviar para el consumo en el país continuará desarrollándose con normalidad, ya que la enfermedad no se transmite por el consumo de carne de pollo y huevos, al tiempo que aquellos frigoríficos que exportan podrán comercializar sus productos en el mercado interno”. Además, indicaron que el caso se dio en una zona de “baja densidad agrícola”.

Rodolfo Acerbi, vicepresidente de la entidad, señaló que el país demorará entre “90 y 180 días” en recuperar el proceso exportador luego que las autoridades sanitarias demuestren que la enfermedad está controlada. “Si logramos contener esto lo informaremos en el mundo que está en una zona patagónica, Río Negro, con barrera y que tiene controles. Eso nos va a facilitar explicarles. De no haber nuevos incidentes esa información llega a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (Omsa), la Argentina se declara libre y hay que trabajar con cada mercado”, aseguró.

Desde la detección del caso, Argentina perdió temporalmente su estatus de país libre de la enfermedad y decidió suspender la exportación de productos aviares, cumpliendo con las normas internacionales. Respecto del consumo de carne de pollo, el Senasa indicó que se seguirá desarrollando “sin cambios”.

No soltar el mercado

Por su parte, Diana Guillén, presidenta del Senasa, comenzó con las gestiones ante distintos países para retomar el proceso exportador. En ese marco, detalló que se mantendrán reuniones con 55 países compradores, de los cuales cuatro, China, Sudáfrica, Arabia Saudita y Chile, concentran el 80% de las exportaciones. Particularmente con el gigante asiático la relación comercial es por demás importante, puesto que recibe el 26% de las exportaciones, con especial atención a las garras de gallina, consideradas un artículo de lujo. De cualquier manera, el 97% de la producción del país se destina al consumo interno y el 3% restante se exporta a más de 56 países.

Aislamiento total

“Lo que pasó en Río Negro fue una falla de bioseguridad”, indicó Acerbi, quien explicó que tras la notificación, sucedida la semana pasada, se concurrió al lugar a hacer una evaluación hallándose 4000 pollos. “Tras ello, la granja fue puesta en aislamiento y se pusieron en marcha los trabajos de prevención, que son 10 kilómetros alrededor”, señaló. Acerbi aclaró también que el período de incubación de la enfermedad ronda los 14 días, por lo que se procedió al sacrificio de las aves para evitar que el virus se propague. “No podemos ni siquiera mandar a faena las aves aparentemente sanas porque si bien no le haría mal a la gente, si el camión va a transitar por las rutas la probabilidad de diseminar el virus a través de la materia fecal es altísima”, finalizó.

