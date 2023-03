Ataque al super: “No me van a correr con esto", dijo intendente de Rosario

Un supermercado de la cadena "Único", perteneciente a la familia de Antonela Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi, fue baleado en la madrugada de este miércoles y en el lugar dejaron una nota intimidatoria para el futbolista del París Saint Germain.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 en el supermercado situado en Lavalle 2554, entre 27 de Febrero y Ocampo, en la ciudad de Rosario y el comercio recibió 14 impactos de bala en su frente, todos en el frente de las persianas.

En tanto, se indicó que en las cámaras de seguridad se observa que dos personas transitaban en moto, cuando uno de ellos se bajó y ejecutó los disparos.

Fuentes policiales informaron que dejaron una nota extorsiva en un papel que decía: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar". Pablo Javkin es el intendente rosarino. Mientras tanto, en el lugar hay vainas servidas, de una pistola 9 mm, según datos extraoficiales.

“Yo no tengo armas, no tengo quien me cuide", dijo Javkin

El propio intendente Pablo Javkin se acercó al supermercado atacado y aseguró a la prensa que habló con el gobernador Omar Perotti, y con el ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, quienes, según anunció, estaban yendo también al lugar.

“Yo no tengo armas, no tengo quien me cuide, camino por la ciudad como cualquier otro vecino. A mí no me van a correr con esto. Está muy claro que es muy fácil para cualquier banda generar este hecho, es una pavada hacerlo”, dijo el intendente.

“La hipótesis son las bandas y los que tienen que cuidar de las bandas. Yo sospecho de todos, a mí que me demuestren quién fue. Hablo de todos los que nos tienen que cuidar, de los que tienen armas para cuidarnos y los que pueden hacer inteligencia criminal”, agregó el jefe comunal.

El caso es investigado por el fiscal de la unidad de Balaceras, Federico Rébola, quien se acercó al lugar y solicitó la intervención de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes ya se encontraban trabajando en la pesquisa junto a los peritos.

"Es un hecho grave y no hay una hipótesis firme", aseguró el ministro de Seguridad de Santa Fe

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, aseguró que el ataque a tiros al frente del supermercado que pertenece a la familia de Antonela Roccuzzo, la esposa del futbolista Lionel Messi, “es un hecho grave”, y sostuvo que hasta el momento “no hay una hipótesis firme” de quienes fueron los autores del hecho.

“Es un hecho grave que tenemos que trabajarlo, no solamente las aristas que tienen que ver con prevención, sino también con la investigación”, afirmó Brilloni esta mañana ante los medios de prensa.

El ministro de Seguridad santafesino aseguró que hasta el momento no existe “ninguna hipótesis firme” de las personas que efectuaron el ataque al frente del comercio llamado "Único", ubicado en la calle Lavalle al 2500, donde se efectuaron al menos 14 disparos y se halló el mensaje que dice: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar".

“Desde lo investigado, si tuviera alguna hipótesis sería un desatino de mi parte”, indicó.

Brilloni aseguró que se contactó el gobernador Omar Perotti, quién le ordenó que se ponga a disposición de la fiscalía, la Agencia de Investigaciones Criminal (AIC) y de la Unidad Regional 2 de Rosario, además de la familia Roccuzzo y de los empleados del supermercado.

“Tenemos los recursos que la fiscalía disponga para trabajar”, señaló el ministro ante la consulta sobre la necesidad de la intervención de una fuerza federal en el hecho.

Por último, aseguró que el mundo ve a Rosario “con la misma preocupación que lo vemos nosotros”.

Fuente: NA y Télam