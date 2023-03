"Ha iniciado la transformación de planes sociales a empleo formal"

En el inicio de su discurso de apertura del año legislativo, el presidente Alberto Fernández homenajeó a los dirigentes políticos, gremiales, sociales y de Derechos Humanos que fueron capaces de construir hace 40 años la restauración de la democracia.

En particular, mencionó la labor de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y completó: "Nuestra democracia es hija de nuestros Héroes de Malvinas".

Concluyó su evocación, subrayando que las cuatro décadas de democracia ininterrumpida representan un "logro colectivo, que es de todo el pueblo argentino".

Acto seguido, se refirió al atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 1° de septiembre de 2022: "Hace seis meses estuvimos frente de uno de los episodios más desgraciados de estos 40 años de democracia como fue el intento de asesinato de la vicepresidenta. Pido a la Justicia que esclarezca el hecho y juzgue a los autores materiales e intelectuales".

Y agregó: "Espero que actúe la Justicia con la misma premura con la que archiva causas que involucran a poderosos".

Sobre su gestión, Alberto Fernández destacó que nunca acalló adversarios políticos y que pese a ser considerado por algunos como un dirigente moderado, "puse el techo a la pandemia y se terminaron de levantar hospitales que, a mi llegada, alguna gobernadora no consideraba necesarios".

Asimismo, destacó también la defensa que su gestión realizó de la democracia en otros países de la región, mencionando especialmente su acompañamiento a Evo Morales, cuando avanzó el golpe de Estado en Bolivia, y a Luiz Inacio Lula Da Silva, cuando fue perseguido en Brasil.

En términos económicos, el presidente afirmó que “la Argentina es uno de los países que más que creció en los últimos años”, y aseguró que “no hay solución” sin crecimiento ni políticas activas de distribución. Anticipó que en 2023 se seguirá creciendo, completando una tendencia de tres años consecutivos y subrayó que en la actividad industrial se registró una suba sostenida durante 15 meses.

Fernández manifestó que el Gobierno tiene la "obligación" de "construir una mayoría que impida convertir este horizonte de progreso" en "aquella Argentina de endeudamiento, cierre de empresas y fugas de capitales, en la que millones de compatriotas parecen sobrar".

"Somos más los que no toleramos los niveles de pobreza y la regresión en la distribución del ingreso, los que no queremos un país injusto y consideramos que desde el Estado hay mucho por hacer porque no hay otro modo para luchar contra las inequidades del mercado", expresó el mandatario.

En lo que a política exterior refiere, Fernández dijo que el objetivo es “tener una relación productiva con Brasil”. Destacó el Presidente: "Dialogamos con todo el mundo y nuestro país se encuentra encaminado en esta nueva configuración internacional donde tenemos una oportunidad que no debemos desaprovechar”, al tiempo que resaltó que desde el inicio de la gestión se mantuvo una política "basada en el multilateralismo cooperativo en donde apoyamos la paz, la solución pacifica de las controversias y el cuidado del medio ambiente”.

