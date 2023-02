La uruguaya Julieta Alaides firmó en Belgrano su primer contrato profesional

Algunos la llaman “Ala”, pero a ella le gusta que le digan “Juli”. Julieta Alaides Bonilla Paz es delantera, de las mejores que pasaron por las canchas de la Liga Cordobesa. Tiene un currículum que sorprende: de niña jugó al fútbol en equipos con varones, como en Colinas Solymar o Cruz Azul. Ya en el femenino se desempeñó en Nacional de Montevideo (donde jugó dos Copas Libertadores), Alumni, River Plate de Uruguay y Colón, además de vestir la casaca de la Selección charrúa. En Argentina siempre se destacó en Racing de Nueva Italia y este año, tras estar jugando torneos comerciales, se sumó a Belgrano para jugar en la Primera División.

Por eso, cuando dialoga con La Nueva Mañana expresa pletórica: “Sumarme a Belgrano después de la Selección es el paso más importante y profesional que di en mi carrera; además, estoy siendo parte del primer equipo de Córdoba y en la máxima categoría del fútbol argentino”.

A pesar de su enorme trayectoria con tan sólo 25 años, “Juli” firmó por primera vez un contrato como futbolista profesional. Por eso, la alegría es grande. Porque lo hace después de estar muchos años sin jugar en clubes. Pero tal es su talento, que en barrio Alberdi cuando se abrió la posibilidad no dudaron.

“Después de un gran parate, lejos de las canchas, me sumé al torneo Golden, donde la idea era divertirse, pasarla bien y hacer los que nos gusta. Y ahí se despertaron nuevamente esas ganas de estar en competencia. Hubo muchas personas que estuvieron ahí, motivando, apoyando siempre para que vuelva, y les agradezco muchísimo y lo voy a estar siempre, pero en particular quien me llevó a tomar la decisión definitiva fue Gabriel Pereyra, quien estuvo todos los días motivando esas ganas de volver. Tuve la oportunidad de charlar con Maxi Luján (técnico de las “Piratas”), me gustó mucho el proyecto y ahí surgió esta gran oportunidad de estar hoy formando parte del plantel”, relata la jugadora uruguaya, nacida en Colinas de Solymar.

- Después de tantos años en el fútbol, lograste tu primer contrato profesional. ¿Qué significa para vos?

- Estoy muy feliz. Es un orgullo enorme, ya que si lo veía hace unos años atrás era algo imposible, por decirlo así, y hoy llegar a esto, después de tanto trabajo y sacrificio, es algo único. Ni hablar la felicidad que me genera de que mi hijo pueda ver a su mamá haciendo lo que le gusta y por lo que luchó tantos años.

Es un año de varios cambios para Paz. Trabajó durante muchos años en el bar del Hospital Privado y ahora no continúa. Fue un lugar que ella considera importante. Pero de eso se trata, de seguir dando pasos.

“El gol, aunque sea un golcito, resulta siempre goooooooooooooooooooool en la garganta de los relatores de radio”, supo escribir otro uruguayo: Eduardo Galeano. Y “Juli” sabe de hacer gritar a los relatores. En la Liga Cordobesa marcó más de cien. Por eso, que Gastón Gonella -relator de las transmisiones oficiales de las “Piratas”- se prepare, porque tendrá que gritar muchas veces goooooooooooooooooooool.

Belgrano debutó ya en Primera. Fue con victoria por 2-1 ante Excursionistas. La charrúa ingreso en el segundo tiempo y le trajo algunos dolores de cabeza a las defensoras visitantes. Ese lunes por la tarde en las tribunas estaba su hijo, y por YouTube, desde Uruguay, lo seguía su mamá. Fue pura emoción.

“El debut fue un día que esperé muchísimo. Realmente no le encuentro palabras para describirlo. Fue ver el trabajo de años, el sacrificio y no solo mío, sino de mi mamá. Lo disfruté mucho y también por ver y saber que tenía a las personas que siempre estuvieron para mí apoyándome. Jamás me voy a olvidar lo que me costó llegar y quiénes estuvieron acompañando todo mi proceso. Ver a mi hijo en la tribuna en un día tan especial para mí creo que le dio la magia que faltaba, puedo decir que fue un gran día para mí”, relata emocionada, y que viva esa emoción.

“Estuve siguiendo el proceso de estos dos años y sabía con el nivel de jugadoras que me iba a encontrar; con algunas tuve la oportunidad de compartir cancha hace unos años atrás”.

Celeste, bien Celeste

A los 13 años, “Juli”, fue citada por primera vez para ponerse la camiseta de la Selección de Uruguay. Jugó un Sudamericano Sub-17, donde las uruguayas salieron subcampeonas y clasificaron al Mundial de la categoría que se disputó en Azerbaiyán, y ella fue protagonista. Luego jugó un Sudamericano Sub-20 en Uruguay y otro en Brasil. Además, con la Mayor participó de los Juegos Odesur. Toda una carrera con la Selección. En su cuenta personal de Instagram tiene escrito en su biografía: “Soñando con volver”, al lado de una bandera de Uruguay.

- ¿Creés que jugar en la Primera División de AFA te puede abrir una puerta para regresar a la Selección?- La esperanza de volver a la Selección no se pierden nunca, es un orgullo poder vestir la camiseta de mi país y es una responsabilidad muy grande.

Lauti viendo a su mamá jugar.

