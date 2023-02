Horacio Rodríguez Larreta oficializó su intención de competir por la Presidencia

Junto a una foto en las redes sociales, Horacio Rodríguez Larreta sostuvo este miércoles: “Es hora de animarnos a transformar el país para siempre”.

Lo escribió como anticipo a un video con un mensaje personal que se difundirá este jueves al mediodía por los mismos medios.

La foto es del kilómetro 0 de la Ruta 40, en la localidad de Cabo Vírgenes, a 133 kilómetros de Río Gallegos, Santa Cruz. La Ruta 40 une a toda la Argentina paralela a la Cordillera de los Andes, de sur a norte. Desde su entorno, se aseguró que "la imagen sintetiza la propuesta del jefe de Gobierno de CABA de un camino que sume a todos los argentinos, un camino sin divisiones, de unión y diálogo en un país federal e integrado".

Con el hashtag #Hora2023, la publicación se realizó a las 20.23, con la intención de manifestar "el compromiso político del comienzo de una etapa que busca transformar definitivamente al país".

Es hora de animarnos a transformar el país para siempre. #Hora2023 pic.twitter.com/tnxS3G5fh4 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 22, 2023

Reacciones en Juntos por el Cambio

La oficialización de Horacio Rodríguez Larreta de su intención de competir por la Presidencia tensionó la interna del PRO, porque obligó a María Eugenia Vidal y a Patricia Bullrich, las otras dos aspirantes a esa candidatura, a pronunciarse críticamente contra el alcalde porteño, en una jornada en la que también tuvo protagonismo el ex presidente Mauricio Macri.

El anuncio de Larreta coincidió con la inauguración de las oficinas en el barrio de Retiro donde Vidal establecerá su búnker de campaña para las elecciones de este año y que contó con la participación de Macri.

"Gracias Mauricio por acompañarnos hoy y por tu confianza de siempre. Este equipo trabaja todos los días por los que no bajan los brazos, por los que no se conforman, por los que no se resignan a vivir con miedo, y por los que creen que con esfuerzo y trabajo, podemos ser mejores", expresó Vidal a través de sus redes sociales.

En tanto, Patricia Bullrich salió a diferenciarse de Rodríguez Larreta al reafirmar su condición de "halcón" dentro de la fuerza y adjudicarle el perfil de "paloma" al alcalde porteño, tras asegurar que el país "necesita a alguien que tenga mucho carácter" y que "Argentina no sale con tibios".

"Se discuten modelos y formas de salir de la crisis. Argentina necesita un equipo liderado por alguien que tenga mucho carácter para poder hacerlo. Esa es la condición que ofrezco al pueblo argentino en esta situación: poner ese carácter al servicio de un cambio que libere a las clases medias, a los trabajadores y a los sectores que se esfuerzan de toda la carga que tienen", afirmó Bullrich en declaraciones a Cadena 3 de Rosario.

Fuentes: LNM - Télam