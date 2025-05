En una entrevista periodística, difundida este lunes, el presidente Javier Milei negó haberse comunicado con el ex gobernador de Misiones Carlos Rovira para que dos senadores cambiaran la dirección de sus votos en el debate por la ley de "Ficha Limpia" que perdió estado parlamentario la semana pasada.

Asimismo, en medio de la disputa con el Pro por escaños en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a una semana de los comicios en la capital del país, Milei cargó contra la principal candidata de la lista de Mauricio Macri, Silvia Lospennato. "Tomé el proyecto lleno de errores de Lospennato y lo corregí. El proyecto que fue al Senado es mío. Yo le puse el cuerpo", aseguró.

Cabe mencionar que tanto el Pro como La Libertad Avanza habían acordado un proyecto de "Ficha Limpia" que diversos sectores señalaban como especialmente dirigido a proscribir a Cristina Fernández para que no pudiera candidatearse en las elecciones legislativas nacionales de este año. En tanto, desde el gobierno de Misiones se venía asumiendo una posición de marcada cercanía con la línea política del Gobierno Nacional.

Por eso, el inesperado voto negativo de dos de los tres senadores misioneros, que responden a Carlos Rovira, en el debate de la semana pasada, despertó diversas suspicacias y acusaciones cruzadas entre el Pro y La Libertad Avanza.

En la citada entrevista, difundida este lunes, en un mismo párrafo el Presidente atacó al kirchnerismo, a Juntos por el Cambio y a Clarín, y le ofreció a la periodista que lo entrevistaba, Mariana Brey, mostrarle su teléfono para probarle que no tenía ninguna comunicación personal con el ex gobernador de Misiones.

Dijo Milei: "El problema son los chorros del kirchnerismo, los 35 que votaron esto (en referencia a la negativa a 'Ficha Limpia'). Cada vez que tranzaban Juntos por el Cambio con los kirchneristas me echaban la culpa a mí. Revisá mi teléfono, yo no tengo problema. Revisá todo lo que quieras. Vos podés dar testimonio de lo que estás viendo. No hay ningún llamado de Rovira. Estos mentirosos de Clarín me tienen podrido. Son impresentables, lo ponen en tapa y se ponen en línea con los amarillos".

En referencia a Clarín, puntualmente, aseguró que desde el pulpo comunicacional lo están "apretando" para que le entregue las comunicaciones de Argentina y "hagan lo que se les dé la gana". En ese marco, calificó a sus periodistas como "ensobrados".

Según Milei, "hicieron un acuerdo entre (Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner) para ir en contra mío".

Fuente: NA

