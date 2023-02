Juicio por Blas: el principal acusado dijo que estuvo en "shock" tras el hecho

En la mañana de este miércoles, en la Cámara 8° del Crimen, previo a la lectura de los alegatos correspondientes, el principal acusado por el crimen del joven Valentino Blas Correas, Lucas Gómez, pidió la palabra al tribunal y aseguró que durante las terapias que realizó en la cárcel, pudo comprender que estuvo "con la mente en blanco" y "shockeado" tras efectuar los disparos.

Por el homicidio, perpetrado el 6 de agosto de 2020, los cabos Lucas Gómez y Javier Alarcón afrontan cargos como "coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos".

A Gómez se lo sindica como responsable de efectuar cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el auto en el que se conducía Blas Correas con un grupo de amigos y a Alarcón, de hacerlo en dos oportunidades.

Otros once efectivos policiales, en tanto, están imputados como responsables de los delitos de "falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público", ya que se les imputa, entre otras cosas, haber "plantado" un arma para simular un enfrentamiento con Correas y sus amigos.

"Estado de shock"

En las palabras pronunciadas previo al inicio de los alegatos, Gómez dijo que cuando disparó, se encontraba "en alerta" a partir de la advertencia que un compañero le había efectuado por radio; y que previo a la guardia que estaba realizando, "circunstancias personales de la vida" hacían que no se encontrase bien para ejercer sus labores.

Gómez atribuyó a este supuesto "estado de shock" en el que cayó tras los disparos, el gesto posterior que quedó registrado por las cámaras, en el que parece sonreír: "Esas artimañas de decir que estuve como contento en el momento, eso tampoco lo recordaba. Estaba con mi mente en blanco".

Ante esto, la madre de Valentino Blas Correas, Soledad Laciar, le respondió directamente a Gómez con un cuestionamiento al sistema: "Vuelvo a insistir que esto está todo mal. Lamento que en tanto tiempo de terapia no le hayan hablado de las víctimas. Esto no es contra el acusado, sino contra el sistema. Lamento que no le hayan hecho ver lo que ocurrió esa noche y de este lado una familia destrozada".

Destacó Laciar que durante el proceso ha sido respetuosa y ha evitado entrar en conflicto.

Alegatos en marcha

Tras este cruce, iniciaron los alegatos previstos para esta jornada, en los cuales toman la palabra los fiscales Fernando López Villagra y Marcelo Hidalgo, quienes se estima que solicitarán una condena a prisión perpetua para los dos policías que dispararon contra el automóvil.

El próximo viernes 24 será el turno de los tres abogados querellantes, mientras que el 3, 8, 10, 15 y 17 de marzo será el turno de los abogados defensores, y se esperan que a fines de marzo se dicte el veredicto.

Fuente: ElDoce.tv, Télam y LNM

