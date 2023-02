Fernández convocó a "la utopía de la igualdad" y llamó a la unidad del FdT

"Sueñen conmigo, no me dejen soñando solo, démosle a cada argentino lo que le corresponde, y a los compañeros y compañeras, unidad", afirmó.

"Cuidar la democracia no basta, tenemos que ir por algo más", dijo.

"Cuidar la democracia no basta, tenemos que ir por algo más", dijo. Foto: Télam

El presidente Alberto Fernández reiteró su convocatoria a "la utopía de la igualdad" y pidió "más unidad que nunca" en el Frente de Todos al encabezar un acto en Berazategui, a días de la reunión de la mesa política del oficialismo en la cual se delineará la estrategia electoral.

"Cuidar la democracia no basta, tenemos que ir por algo más, necesitamos tener una nueva utopía, la utopía de la igualdad, la utopía de la justicia social, que todos tengan la oportunidad de crecer y desarrollarse en cada rincón del país", afirmó el Presidente al hablar esta mañana en el Centro de actividades Roberto De Vicenzo de Berazategui, en el sur del conurbano bonaerense.

Acompañado por el intendente Juan José Mussi, la vicegobenadora Verónica Magario y los ministros Victoria Tolosa Paz; Gabriel Katopodis y Jaime Perczyk, el Presidente entregó en el Centro de actividades Roberto De Vicenzo de Berazategui mobiliario escolar para equipar aulas y material deportivo para fortalecer clubes de barrio, y además firmó un convenio para construir una sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) en el distrito.

Días antes de la reunión que convocó para el próximo 16 de febrero y en la cual el Frente de Todos discutirá su estrategia electoral rumbo a los comicios de este año, Alberto Fernández hizo un llamado a la unidad del peronismo: "Compañeros y compañeras, más unidad que nunca".

Al recordar palabras de Juan Domingo Perón, el Presidente dijo: "Tenemos que estar unidos para que los enemigos de la Patria no tomen el poder; lo escribía Perón y está vigente".

"Podemos discutir y tener diferencias, lo que no podemos es dividirnos", aseguró el jefe de Estado. "Antonio Cafiero -recordó el Presidente- decía que 'Quien sueña solo, solo sueña, pero quien sueña con otros cambia la realidad".

"Sueñen conmigo, no me dejen soñando solo, démosle a cada argentino lo que le corresponde, y a los compañeros y compañeras, unidad", afirmó el Presidente en uno de los tramos finales de su discurso.

Tras firmar el convenio para construir una nueva sede de la UNAJ, Fernández defendió en su discurso la creación de universidades públicas en el conurbano bonaerense y el interior del país y destacó la importancia de "poder estudiar en el lugar donde vive" cada argentino.

"¿Cómo privar a esa Argentina del derecho a estudiar, a tener un futuro? ¿Cómo no aprovechar las ganas de aprender? Si los porteños tuvimos ese privilegio porque no lo van a tener los argentinos en cada rincón de la patria. No creo eso que dicen algunos que los hijos de los pobres están condenados a la pobreza", dijo el mandatario.

El convenio firmado contempla la financiación del proyecto de construcción de una sede de la UNAJ en el Parque Industrial Tecnológico de Berazategui.

El proyecto contempla un edificio de 1.000 m2 con una inversión estimada superior a los 650 millones de pesos. Contará con 12 aulas laboratorio con capacidad estimada de 40 estudiantes cada una, y un Salón de Usos Múltiples (SUM) de 400 m2.

En total, el Ministerio de Obras Públicas tiene 17 obras en ejecución en el distrito por $9.098 millones, además de 15 proyectos y obras a licitar por $3.310 millones y 18 obras finalizadas por $2.122 millones.

En su discurso, Fernández también defendió muchas de las medidas tomadas durante su administración y dijo en este sentido que durante la pandemia "dijimos que íbamos a sostener las fuentes de trabajo para que cuando la pandemia pase las empresas puedan seguir produciendo".

"Son más de 100.000 los argentinos que quedaron en el camino", afirmó al recordar a las víctimas fatales de la pandemia por coronavirus, y señaló que "en el camino se enfermaron 11 millones de argentinos, y le salvamos la vida a más de 10 millones de argentinos porque construimos hospitales, llevamos respiradores a cada rincón y el sistema sanitario se puso en pie".

Al respecto señaló que "no hubo un solo argentino que se haya quedado sin atención médica, y ese es un orgullo de todos nosotros". "Debimos haber cometido errores, pero los errores que cometimos nunca fueron en perjuicio de la gente", analizó.

Al evaluar la marcha de la economía, afirmó que "Argentina creció un 16 por ciento, lo que nos convierte en el segundo país del mundo que más creció en los últimos años; sólo China nos supera en crecimiento económico".

"Llevamos 23 meses de creación de empleo formal, creamos 1.600.000 puestos de trabajo, cuando llegamos la construcción tenía 200.000 trabajadores y hoy tiene 460.000 y eso es el resultado de las 5.800 obras públicas que encaramos, de las cuales ya entregamos 2.800", manifestó.

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: