Dónde se encuentra el agua subterránea en Córdoba y qué calidad presenta

ACUÍFEROS

El común de la gente piensa que el agua subterránea circula a nuestros pies como un río subterráneo o en canales o que existe un gran lago en alguna cavidad, pero en realidad es una idea errónea del imaginario popular.

Por ello en el marco de las charlas mensuales que brinda el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHMC) disertó el doctor en Ciencias Geológicas, Claudio Carignano, quien relató el trabajo que vienen realizando desde hace varios años relacionado con los acuíferos de la provincia y con el modelado y monitoreo de los mismos, en particular de aquellos explotados con fines agrícolas.

Por otro lado, una pregunta muy común es de dónde proviene el agua subterránea que tenemos en Córdoba y la mayoría de las personas piensa que llega de la cordillera de los Andes, concepto que no es correcto.

El medio poroso es aquel que tiene huecos entre las partículas que lo componen y la porosidad se la da el porcentaje de espacios vacíos que tiene las rocas, los sedimentos o los suelos, por lo cual básicamente al agua subterránea la encontramos en acuíferos, que constituyen un medio formado por rocas o sedimentos que se encuentran bajo la superficie de la tierra y que tienen dos características muy importantes: por un lado, que contiene agua y por otro que permite que cantidades de agua significativas se muevan a través de él.

Trabajos de mapeo

Los geólogos realizan mapas donde se muestra que toda la zona de sierras de la provincia está compuesta por material de roca dura, donde se encuentran acuíferos de medios fracturados y en la zona de llanura los acuíferos son de material granular.

En cuanto a la diferenciación de la calidad del agua de los acuíferos entre las zonas de bosques nativos y las cultivadas, la Provincia de Córdoba a través de la Secretaría e Recursos Hídricos tiene información de todas las perforaciones y ha desarrollado el Proyecto PID 35/08 (Dinámica, Calidad y Reservas de Aguas Subterráneas) mediante la confección de mapas que muestran la conductividad eléctrica, presencia de bicarbonatos, de sulfatos, de cloruros, de contenido de sodio, potasio, magnesio, arsénico o sea todo ello vinculado a los ambientes hidrogeológicos.

Por lo que el PID tiene como objetivos distinguir los principales tipos de acuíferos en extensión y profundidad a los fines de establecer propiedades hidrodinámicas e hidroquímicas de los acuíferos, definir las aptitudes de uso del recurso hídrico subterráneo para diferentes actividades y las reservas disponibles, además de desarrollar una base de datos hidrogeológicos y generar un Sistema de Información Geográfico (SIG).

Perforaciones

En cuanto a si se cumplen las tasas de extracción de los acuíferos o si están sobreexplotando, Carignano refirió: “Formalmente todavía no se han establecido normas, es decir no se dice en tal región la capacidad de agua a extraer es ésta; por ejemplo en EE.UU. o en España se ha sectorizado y hay grupos que conocen la cuenca y determinan cuánto puede aportar cada cuenca en función de la recarga de cada período, se estima el volumen almacenado y se establece la cuota de extracción para cada área. En la provincia todavía no se ha logrado como tampoco se considera un nivel de explotación alto, ya que 600 perforaciones en la llanura dan una densidad muy baja”.

El consorcio que lidera Carignano también apunta a estudiar justamente eso, cuál es el impacto que ha tenido la extracción de estos volúmenes de agua en las diversas zonas de la provincia, “pues cuando alguno de los pozos pierde rendimiento puede deberse a fallas en la perforación o se utiliza una bomba con más potencia, lo cual se asocia con sobreexplotación pero en realidad hasta en gran parte de la llanura los expertos no lo han notado, aunque esto sí se da en la zona de Villa Dolores”, acotó.

Cómo se comporta el medio

El comportamiento del medio frente al agua subterránea será en función de la capacidad de los materiales para almacenar y transmitir el líquido vital.

En tanto, “se debe hacer una diferenciación entre acuífero, acuífugo, acuícludo y acuitardo, ya que el primero es una formación geológica que almacena y permite la circulación del agua, el segundo mencionado no acumula ni permite la circulación de la misma en grandes cantidades, en tanto los dos últimos permiten almacenar agua pero dificultan la circulación del líquido vital porque están conformados por materiales porosos pero prácticamente impermeables”, sostuvo el experto.

Asimismo, los acuíferos que están ubicados cerca de la superficie son los denominados libres, cuya recarga se produce por infiltración vertical. “El agua subterránea se mueve al igual que la superficial básicamente por acción de la gravedad, es decir que va a tener la tendencia de moverse de lugares altos hacia los bajos”, finalizó.

