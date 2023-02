Lago Escondido: manifestantes anunciaron que iniciarán una huelga de hambre

Una columna de manifestantes llegó este jueves a una de las playas de Lago Escondido situada frente a la estancia del magnate británico Joe Lewis y algunos de los militantes anunciaron una huelga de hambre en reclamo de una salida por el camino público de Tacuifí, el mismo en el que peones rurales que trabajan en esa propiedad impidieron ayer el ingreso a otro grupo.

Los huelguistas son el cura Francisco "Paco" Olveira y el excombatiente de la Guerra de Malvinas Gustavo Bellido.

En declaraciones a Télam, el presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), Julio César Urien, ofreció detalles sobre el avance de la marcha tras los incidentes reportados el miércoles, cuando fueron agredidos varios participantes de la Séptima Marcha por la Soberanía al Lago Escondido.

"La columna 2 de montaña 'Juana Azurduy' llegó a la playa frente a la mansión de Joe Lewis. Su gente dice que tienen que salir por un camino privado. Nosotros no aceptamos eso. Si no pueden bajar por el camino público de Tacuifí se van a quedar una semana acampando hasta recibir una respuesta favorable", explicó Urien, quien encabeza la columna 1 junto a otros referentes políticos, sociales y gremiales.

Durante la tarde fueron evacuados el médico y dirigente peronista Jorge Rachid y la concejala de la localidad puntana de Potrero de los Funes Guadalupe Arrascaeta, a quienes retiraron médicos a bordo una ambulancia de la localidad de El Foyel por decisión "preventiva" y ya se encuentran en El Bolsón.

"Estoy bien. Vino una médica, me tomó la presión y me preguntó para evacuarme preventivamente", comentó Rachid sobre el momento en el que aceptó regresar.

Huelga de hambre

En ese contexto, el dirigente anunció que dos de las 60 personas que arribaron al espejo de agua "iniciaron una huelga de hambre" con el objetivo de que les permitan el paso de regreso por Tacuifí.

"Huelga de hambre del padre Francisco "Paco" Olveira y del excombatiente Gustavo Bellido. Dos de los compañeros que lo aceptaron como táctica hasta que abran el camino", indicó Rachid, y añadió: "La soberanía nacional se defiende con el cuerpo. Lewis no es Lewis, es la OTAN en la Argentina".

Asimismo, concluyó confiado: "La columna que está acampando frente a lo de Lewis va a salir por el camino de Tacuifí, yo lo garantizo".

Por su lado, Urien detalló la situación del manifestante herido Gabriel Berrozpe, hijo del sindicalista bancario Eduardo Berrozpe, que luego de la agresión del miércoles fue "trasladado al hospital de Bariloche por razones de seguridad".

"Sabemos que tiene una lesión en su tabique nasal y aparentemente una fractura en la pierna, pero lo trasladaron porque en El Bolsón no hay seguridad", completó.

Sobre el ataque, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, consideró que "no llama la atención" porque esas tierras, dijo, se usan "para conspirar contra la división de poderes, contra la República y contra el orden institucional".

Otros heridos

Durante el ataque también resultaron heridos el diputado y jefe de bloque del Frente de Todos del Parlasur, Gastón Harispe, y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro, quienes volvieron a repudiar los hechos.

"Se generó una persecución que podría haber sido una tragedia por la violencia desatada. Retrocedimos dispersos. A mi me pegaron con algo en la sien que me dejo desvanecido en el piso. Me logré levantar y me pegaron desde todos los flancos a pie y con caballos", relató Harispe a Télam.

El diputado detalló que un grupo ingresaba "a través del camino público llamado Huella Andina" cuando comenzó la "persecución" por parte de los peones de Lewis.

Fuente: Télam

